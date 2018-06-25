Золотовалютные резервы Украины быстро пошли на убыль

Сегодняшним обещаниям НБУ и правительства о стабильности гривни на долгую перспективу верить нельзя. Где размещены украинские деньги и на каких условиях – тайна за семью печатями…

Высказанные еще 23 числа прошлого месяца предположенияо том, что за период с 1 по 22 июня НБУ потратил на межбанковском валютном рынке около 1,2 млрд. долл. золотовалютных резервов на поддержку гривни от девальвации, подтвердились.

Мало того, по итогам всего июня-месяца величина отрицательного сальдо интервенций Нацбанка на межбанке оказалась значительно крупнее – 1497,7 млн. долл. Об этом сообщил НБУ в очередном отчете «Основные тенденции валютного рынка Украины». По-видимому, соответствующая прибавка произошла в последнюю неделю минувшего месяца.

Конечно же, столь значительные темпы расходования валютных резервов не могут не беспокоить. Даже, несмотря на то, что сам объем международных резервов снизился в июне не так сильно – лишь на 283,4 млн. долл., до 37584,1 млн. Дело в том, что если бы Украина не разместила 10 июня еврооблигации на 1,25 млрд. долл., то сокращение золотовалютных резервов достигло бы в прошлом месяце более 1,5 млрд. долл.

К тому же снижение валютных резервов очень нехарактерно для летних месяцев. Поскольку обычно украинцы в сезон отпусков не покупают валюту, а наоборот тратят накопленные ранее доллары и евро на заграничные поездки.

Причем уменьшение размеров международных резервов Украины наблюдается уже второй месяц подряд – в мае они «похудели» на 484 млн. долл. Спрос же населения на иностранную валюту только повысился: в мае соотечественники приобрели наличной валюты на 896,1 млн. долл., больше чем продали, а в июне – уже на 1 212,1 млн. долл.

Поэтому, похоже, правы были глава НБУ Арбузов, писавший недавно письмо премьер-министру Азарову, и первый замглавы администрации президента Акимова, отправившая письмо президенту Януковичу, которые указали в своих посланиях на, в том числе, риски возможной девальвации гривни и обвинили Азарова в срыве сотрудничества с МВФ.

Понятно же, что в условиях столь существенных расходований валютных резервов и уменьшения их объемов, которые наблюдаются в течение двух последних месяцев, Нацбанку очень бы пригодились транши МВФ. Если, конечно, регулятор планирует и дальше удерживать курс гривни на сегодняшних рубежах.

Однако, несмотря на то, что правительство предприняло в последнее время попытки «примирения» с МВФ, уверенности в возобновлении программы кредитования Украины Фондом нет. Во-первых, еще не факт, что МВФ устроит принятая на прошлой неделе Верховной Радой пенсионная реформа, поскольку де-факто женщинам разрешено выходить на пенсию в возрасте 55 лет в течение пяти следующих лет. Во-вторых, обязательным условием Фонда является дальнейшее повышение в 2011 году цены на газ и тарифов на ЖКУ для населения, а премьер-министр уже заявил ранее, что данного подорожания в нынешнем году не будет.

Кроме того, нет гарантии, что даже в случае возобновления кредитования МВФ, девальвации удастся избежать, если сохранится столь высокий спрос на твердую валюту. Поскольку международные резервы Украины – это не тумбочка, в которой лежат деньги и которые Нацбанк может свободно взять в любой момент.

Например, по состоянию на начало апреля 2011 годаиз золотовалютных резервов страны 55,1% были размещены в ценных бумагах зарубежных компаний, на депозитах и текущих счетах иностранных банков - 41,4%. А в каких именно зарубежных компаниях и банках, и под какие конкретно условия там лежат украинские деньги – это тайна за семью печатями.

Можно вспомнить ситуацию второй половины 2008 года, чтобы понять, что Нацбанку далеко не просто порой извлекать золотовалютные резервы, чтобы сбить спрос и не допустить сильной девальвации национальной валюты.

2008 год август сентябрь октябрь декабрь ноябрь Сальдо интервенций, млн. долл. + 1210 - 150 - 4114 - 3398 - 2770 Золотовалютные резервы, млн. долл. 38062 37528 31923 32742 31543

Как видим, начиная с ноября 2008 года, золотовалютные резервы перестали быстро снижаться, что было связано с получением Украиной первого транша МВФ. Однако расходование резервов на межбанковском рынке для поддержания гривни от девальвации продолжало оставаться значительным – это с одной стороны. С другой – даже этих размеров интервенций не хватило тогда Нацбанку для удержания валютного курса: на начало сентября курс на межбанке составлял 4,7 грн./долл.; в 20-х числах октября – 7,2 грн./долл.; в декабре курс добрался до 10 грн./долл.

Поэтому сегодняшним обещаниям руководства НБУ и правительства относительно стабильности гривни на долгую перспективу верить нельзя. Поскольку главная причина, толкающая национальную валюту к девальвации, не может быть устранена опять таки без девальвации.

Эта причина в том, что инфляция в Украине намного превышает инфляцию в США и странах еврозоны – если у них темпы прироста потребительских цен сейчас находятся на уровне примерно 3% в годовом измерении, то у нас годовая инфляция достигла в июне 11,9%. В связи с чем стремительно растет негативное сальдо внешней торговли Украины. В частности, за январь-май 2011 года отрицательное сальдо торговли товарами достигло 4625,9 млн. долл., что в 2,3 раза превышает его величину в аналогичном периоде прошлого года.

Кроме того, в связи с коррупцией и ухудшением инвестиционного климата поступление иностранных инвестиций в Украину существенно сократилось по сравнению с докризисным уровнем.

Поэтому девальвация гривни – это неизбежность. Вопрос только в сроках старта этого процесса.

Александр Бескоровайный