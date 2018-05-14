Луганский мажор Ландик: я буду сидеть в Верховной Раде

Украину пострясловидео из луганского ресторана, где местный мажор (женатый, между прочим) жестоко избивает девушку за отказ провести с ним время. Кто он, Роман Ландик - депутат, сын депутата, племянник депутата?

Молодой политик и успешный бизнесмен

37-летний Роман Ландик - младший из когорты Ландиков-депутатов. Самый колоритный из нее - его донецкий дядя, народный депутат Валентин Ландик, владелец холодильной империи «НОРД». Отец - Владимир Ландик - тоже нардеп, большой любитель ретро-автомобилей. Владимир известен своим скандальным нравом, а недавно «прославился» благодаря инциденту с патрулем ГАИ.

Сам Роман – депутат двух созывов Луганского городского совета. В прошлом созыве он занимался земельными вопросами, в этот раз является председателем постоянной комиссии по вопросам инфраструктуры города, транспорта и связи, любитель развлекательных учреждений, хороших автомобилей.

Кроме того, Роман Ландик – успешный бизнесмен, генеральный директор ТРК «ИРТА», председатель наблюдательного совета АО «Стахановская швейная фабрика», строит рынок на Восточных кварталах Луганска.

Роман закончил экономический факультет ВУГУ в 1996 году по специальности «Управление и организация производственного предприятия» и сразу пошел работать в «Норд-сервис», первая запись в трудовой книжке – исполнительный директор. В 2006 году стал депутатом Луганского городского совета от Партии регионов, заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, экологии и охраны окружающей среды.

"Всегда хотелось сделать что-то хорошее"

В интервью, накануне 33-летия Ландик говорит о своих планах. В частности, о планах стать депутатом ВР.

«Когда глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Андрей Шевченко спросил у меня, кем я вижу себя через четыре года, я ответил ему, что буду сидеть в соседнем кресле в Верховной Раде.

Я практически уверен, что стану депутатом парламента через четыре года. Хотя политисполком Союза молодежи регионов рекомендовал внести мою кандидатуру в список кандидатов уже сейчас, но я думаю, что получу место где-то во второй сотне. Да в этот созыв я и не рвусь – много работы здесь».

Говоря о своем отношении к династическому принципу в политике, Роман Ландик отмечает, что ему не нравится, когда его отождествляют с отцом. И хотя, по его словам, в сфере работы он, безусловно, подчиненный отца и выполняет его приказы, но всегда имеет свою позицию и даже влияет на мнение Владимира Ладика.

«Я в школе был политинформатором, работал в комсомольской ячейке в институте. Я самостоятельный человек и сделал много, чтобы не говорили, что я ничего не решаю и делаю что-то по совету руководства. Хотя, когда мне выгодно, я такой стереотип использую», — смеясь, признается Ландик-младший.

Ландик уверен, что люди обычные и не подозревают о том, что такое настоящая политика. «Честно говоря, было желание сложить с себя депутатские полномочия и уйти – нервы на пределе. Но я знаю, что в Верховной Раде в тысячу раз тяжелее – я к этому готов. Меня столько раз обливали грязью, придумывали какие-то истории о том, что мы «выгоняем ветеранов», муссировали все это, газеты с необоснованными статьями на сессиях советов раздавали…»

В том же интервью Роман Ландик утверждает, что навряд ли когда-то пойдет на государственную службу. Говорит, предложение перейти на работу в госструктуры в Киеве уже поступало, но он не согласился «и упирался ногами и руками».

Говорит, что ему хотелось бы что-то после себя оставить, сделать что-то хорошее, прожить жизнь не зря. «Все то, что я делаю, я делаю для того, чтобы быть счастливым».

Любит отдыхать там, где тепло, и хорошо переносит жару.

Из того, чем еще живет, кроме работы, Роман называет шахматы: «Однажды по ЛКТ показывали, как я сижу на сессии и играю в шахматы в мобильном телефоне. Обожаю стратегии и шахматы, люблю настольный теннис, только вот времени на спорт нет».

Женитьба

В мае этого года супругой Романа стала 21-летняя Анна Тукиш.

О свадьбе Романадаже луганчанам стало известно только благодаря российскому актеру Станиславу Садальскому. О ней он написал в своем ЖЖ.

"Ромка - 74 года рождения, думал никогда не женится... и на тебе, встретил Анечку Тукиш…Свадьба была бомбовая, были первые лица Украины... попросили их не фотать. Я подчинился…", - пишет в своем ЖЖ Садальский.

Актер замечает, что самым скромным подарком на свадьбе стала нить огромного жемчуга.

"Самый скромный подарок - нитка огромного жемчуга от Юли, а нескромный - автомобиль Bentley от дяди депутата Рады, Героя Украины Валентина Ландика", - пишет Садальский.

По его словам, свадьба пары прошла в луганском загородном гольф-клубе «Тифлис», охрану вечера осуществляла "охрана с пулеметами".

"Выписали повара из Италии. Под шелковыми белоснежными шатрами... море выпивки, горы деликатесов. И огромные толпы охраны с пулеметами. Когда стемнело... был эстрадный концерт с украинскими и "захидными" исполнителями. Когда запела Агилера, я пошел шампанить", - рассказывает о событиях вечера актер.

"По поводу свадьбы лучше всего сказали официанты: - Мы много работаем на ВИП-вечеринках. Все они, как правило, бездушные! А здесь видно, что есть любовь и очень хорошие люди тут собрались. Я тоже так подумал! Хай щастыть!", - резюмирует Садальский...

Избитая Ландиком девушка участвовала в конкурсах красоты и читала рэп

Избитая Романом Ландиком девушка – Мария Коршунова – неоднократно участвовала в конкурсах красоты и становилась финалисткой.

Так, Мария в 2010 году участвовала в конкурсе «Мисс MusicРадио-2010». После выхода в финал она дала интервью Интернет-сообществу «Я – звезда»,в котором сообщила, что она живет в Луганске, в данный момент не учится, работает фоторедактором, а в свободное время занимается музыкой.

«В данный момент я ищу свое призвание в жизни. А так как я очень люблю петь, мы с моей подругой создали группу «МДЖЕЙ» и в ближайшее время вы сможете услышать одну из наших песен на моей страничке на сайте «Я-звезда». Песня так и будет называться «Мы- МДЖЕЙ», в этой песне мы читаем реп и она о нас, кто мы и что мы из себя представляем», - рассказывает Мария.

Кроме того, девушка была одной из участниц Всеукраинского конкурса фотографий, организованного телеканалом «1+1».

Органы дознания признали действия Коршуновой мотивированными

Из материалов органов дознания, которые подтверждены показаниями свидетелей. Роман Ландик вместе со своим другом Максимом Поляковым проводил время (в отсутствии жены) в одном из самых популярных ресторанов Луганска – "Баккара" на улице Советской.

Поляков сел за столик к Коршуновой и начал флиртовать. Позже подошел Роман Ландик. Молодые люди предложили Коршуновой и ее подруге уехать с ними из ресторана для совместного времяпровождения. Предложение было сделано с использованием ненормативной лексики.

После того, как Коршунова резко отказала Ландику, тот не только оскорбил ее, но и облил девушку соком и схватил за нос. В ответ получил удар графином, который, как зафиксировано в материалах дела, не причинил ему заметных повреждений (в медицинской помощи Ландик не нуждался). Действия Коршуновой органами дознания были признаны мотивированными, ответственность за происходившее лежит на Романе Ландике.

В свою очередь охрана и руководители клуба "Баккара" побоялись вмешиваться в происходящее. Дело в том, что отец Романа Ландика, народный депутат Владимир Ландик, согласовал назначение сына на пост председателя общества по защите прав потребителей в Луганске. Назначение должно было состояться на этой неделе.

При этом Роман Ландик категорически отрицает факт избиения. В комментарии телеканалу "Интер" он заявил, что "просто объяснил девушке, что пить в столь раннем возрасте нельзя"...

Владимир Ландик о сыне: «Он святой!»

Народный депутат Владимир Ландик прокомментировал журналистамисторию с избиением девушки его сыном таким образом: «Вы продажные, лживые СМИ! Мой сын святой!».

В частности, нардеп комментировать ситуацию отказался, заявив, что «СМИ пишут ложь, а потом ее не опровергают и обливают людей грязью. Это ваша работа».

«Так же вы писали о том, что я бил охранника. У меня что, есть охранник? Чего вы не извинились? Ребят тех с работы выгнали за то, что они лгали, начальника ГАИ выгнали. Вы пишете только грязь - и вам за это платят. Вы продажные, лживые СМИ!», - заявил Владимир Ландик в комментарии журналистам.

Отметим также, что Владимир Ландик пообещал подать искив суд на журналистов, написавших о драке с участием его сына.

Людмила Соколенко (по материалам СМИ)