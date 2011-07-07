Ландик угрожает журналистам, написавшим о драке его сына?

Отец депутата Луганского городского совета Романа ЛАНДИКА, народный депутат от Партии регионов Владимир ЛАНДИК пообещал подать судебные иски к журналистам, которые написали о драке с участием его сына.

Об этом идет речь в сюжете телеканала "Украина", сообщает «Украинская правда».

Кроме того, УНИАН обнародовал в Интернете полную видеоверсию инцидента в ресторане.

Как видно на видео, человек, похожий на Р.ЛАНДИКА, дважды подходил к девушке и бил ее. После того, как мужчина вытащил девушку из-за столика, он стал ее жестоко бить и таскать за волосы по всему ресторану.

Как сообщал сайт “Остров”, в ночь на 5 июля в луганском ресторане «Баккара», по показаниям очевидцев, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК, сын народного депутата от Партии регионов В.ЛАНДИКА, избил девушку. Факт инцидента с участием Р.ЛАНДИКА подтвердила начальник отдела связей с общественностью МВД Украины в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

«От комментариев в областной милиции отказываются, однако сообщают, что факт имел место, а девушка находится в неврологическом отделении одной из больниц города. У нее черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», - говорилось в сообщении.

Вместе с тем, сам Р.ЛАНДИК отрицает факт нападения на девушку. Об этом он заявил луганскому сайту «Восточный вариант».

«Это ложь! Это я пострадал. К тому же, никакие следственные действия не ведутся. Никто ни на кого не нападал. Я просто сдал девушку в милицию: она била посуду в ресторане. И вообще, я не буду оправдываться, оправдываются виновные. Единственное, не пойму, кому это все нужно», - цитирует издание слова Р.ЛАНДИКА.