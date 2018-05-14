Все будет Луганск, или Видео, которое должен посмотреть каждый

Все так быстро течет в государстве Украина, так стремительно изменяется, что даже лозунг “Все будет Донбасс!”, похоже, скоро станет неактуальным. Все будет даже не “Донбасс”, а “Все будет Луганск!” В том смысле, как это произошло ночью с 3 на 4 июля в ресторане “Баккара”, где депутат Луганского горсовета, сын народного депутата Украины Роман Ландик “воспитывал” двадцатилетнюю девушку. “Воспитание” заключалось в том, что мужчина вытащил девушку из-за стола, как какой-то предмет, который принадлежит ему по праву собственности, а затем таскал за косы по полу и метелил по голове и по телу. Ну а причиной, как можно понять, из объяснений мужчины было то, что “она била посуду”, в другом варианте, что “нельзя так много пить в двадцать лет”.

Видео с процессом «воспитания» теперь бьет все рекорды посещаемости в Интернете, но все равно этого мало. Это видео должен посмотреть каждый, чтобы понять, куда мы движемся и что вскоре будет с нами и со страной, где мы живем.

Будет “Луганск” в широком смысле, если экстраполировать этот инцидент на все сферы жизни.

Это когда так называемые VIP-персоны и их детки-“мажоры” могут жить так, как им захочется, так, как им нравится, - и им за это ничего не будет. Еще не утих окончательно скандал с участиием народного депутата-регионала Владимира Ландика, когда гаишника, который посмел остановить авто депутата, избили, а затем за “серьезное” нарушение уволили с работы, а вот уже и его ребеночек отметился.

Этот ребеночек, Роман, пару месяцев назад отгулял, как водится в кругу почтенных персон, громкую свадьбу с помпезными подарками и всеми надлежащими в таких случаях “понтами”. А уже через несколько недель этот молодожен, скромно отдыхая ночью в ресторане, устроил все то же “воспитание” двадцатилетней девушки.

Теперь он говорит, что она его ударила, побила. На видео лишь в начале инцидента видно то ли удар, то ли что-то вроде того в сторону мужчины со стороны девушки. Зато хорошо видно, что происходит дальше. Откровенно говоря, называть этого юнца после просмотра видео “мужчиной” не очень и адекватно. Это лицо в штанах, это депутат, это посетитель ресторана, но это не мужчина, не мужчина...

Но дело даже не в этом.

Это видео должен посмотреть каждый, чтобы понять, куда мы идем. Не суть важно, что было до этого. Не суть важно, как сложится потом судьба этих людей. Но вести себя так, как этот юнец той ночью в луганском ресторане, цивилизованный человек не может.

Но все было именно так.

Еще более весомая причина, отчего это нужно видеть каждому – поведение окружающих. Весь процесс ночного “воспитания” происходит словно в каком-то театре абсурда – на фоне абсолютного безразличия людей. Бугай таскает девушку по полу, а рядом за столиками такие же здоровые дяди потягивают коктейли и закусывают, официантка приносит счет. Лишь подруги девушки пытаются как-то вмешаться. Но, судя по видео, все закончилось лишь тогда, когда “мажор” сам решил свернуть процесс “воспитания”.

Вот и все.

Нет, еще одна деталь.

Многие снимали это на мобильные телефоны.

Вот теперь все.

С каждым днем они все больше “нагибают” эту страну. С каждым днем сужается круг тех инстанций и людей, до которых ты можешь донести свой крик или боль. “Я на вас в прокуратуру напишу!” – угрожали мы виновникам наших бед когда-то. А теперь уже видим писать нет смысла: “прокуратура” защитит того, кто вас ограбил или изнасиловал. В милицию? Если там и найдется гаишник-романтик, завтра его уже не будет, потому что он не включил лампочку на дежурстве. И так во всем. Все у них уже схвачено, а где не схвачено, там завтра обязательно исправят эту “недоработку”.

И каждый раз каждому из нас кажется, что нечто плохое произойдет с кем-то другим, не с нами. Но в один несчастливый день каждого из нас судьба вот так же может забросить в ресторан, где в этот вечер окажется какой-то “мажор”. И тогда “все будет Луганск”.

Александр Калиниченко