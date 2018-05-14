Ольга Тягнибок: мужу тяжело только первые двадцать лет

Мы познакомились с Ольгой Тягнибок, женой кандидата в президенты Олега Тягнибока, во Львове. Мне понравилось, как вела себя эта пара во Львове во время акции 22 июня у памятника Шевченко. Олег и Ольга, каждый был в кругу своих друзей. Но они просто находили друг друга глазами, будто убеждаясь, что тот, кто ему нужный, на месте. Еще я увидела ее на молебне. Она, как большинство галицких женщин, даже если не поет в церковном хоре и не имеет музыкального образования, знает наизусть слова церковных служб. Когда во время президентской кампании мы делали интервью с женами кандидатов, с ней нам встретиться не удалось. Но поговорить с женой политика, которого считают главным радикалом страны, было интересно и сегодня. Тем более, после всех майских событий.

Мы записываем это интервью с Ольгой в маленьком кафе напротив площади, где шел митинг памяти жертв советского и немецкого режимов. На ней черное льняное платье с аппликацией небольших красных маков. Это такой обычный львовский стиль.

Я РЯДОМ С ОЛЕГОМ ТОЖЕ СТАЛА БОЛЕЛЬЩИЦЕЙ Оля, как Олег за вами ухаживал? Осторожно или был, как танк: вижу цель - не вижу препятствий? Со мной он был как танк, - смеется, - но с моими родителями был стеснительнее. Это когда приехал к моим родителям уже просить моей руки, то не сразу отважился. Приехали мы ко мне домой. Он первый день ничего не говорит, второй ничего не говорит. Только на третий решился. Олег очень выделялся среди других студентов даже внешне. Помню, как впервые его увидела. У него были плащ, белый шарфик и шляпа. Я была на втором курсе. Мы познакомились на заседании общества украинского языка. Во Львове в 90-х годах в студенческих движениях была уникальная атмосфера. Мы только начинали познавать свою историю. Происходили исторические лекции, встречи с диссидентами, политзаключенными. Такой истинный исторический поиск давал очень много вдохновения. А сам процесс познания был радостным и увлекательным. Мы ездили в Киев на голодовку, на референдум, на футбол. Ближайшие наши друзья именно с тех пор. Я рядом с Олегом тоже стала болельщицей. В нашем обществе почти каждый играл на каком-то инструменте, кто-то на свирели, кто-то на бандуре. Олег читал стихотворения, пел песни.

Бандеровские и стрелецкие?

В том числе. Тогда во Львове происходило много музыкальных событий. Мы ходили на «Вивих», «Червону руту». Я там впервые увидела «Братьев Гадюкиних» и «Кому вниз». У меня Гордей, сын, кстати, выучил Шевченко благодаря песням «Кому вниз». Мои дети не слушают попсы.

А какие знаменитые вертепы были в наше студенческое время.

Олега Ярославовича воспринимают как радикала без тормозов. Это так?

Почему мы сошлись с Олегом? Любовь и молодость - это одно. Но у нас общие взгляды на религию, политику и историю. Я не пассионарна, как Олег. Две таких харизмы в одной семье невозхможны, я спокойная, но в сущности я такая же, как он. Одна из шуток нашего супружества - предание, что я написала заявление в партию на несколько дней раньше его.

Как отличаются ваши роли и обязанности, когда вы были женой студента-медика и когда вы жена известного политика? Когда мы женились, моя задача была - успевать. Успевать учиться и вести хозяйство, успевать заниматься дочкой и вести хозяйство. Разница между тремя нашими детьми два и два с половиной года. Машины у меня сначала не было. Трое детей требуют внимания, а хозяйство требует времени. Кроме того, о детях нужно не только позаботиться, с ними необходимо общаться. Думаю, что основы религиозного и исторического образования, когда они были маленькими, я дала им сама. А затем они уже проходили курсы катехизма при церкви.

Угодить мужу-львовянину, наверно, тяжело...

Мы не были капризны. Олег занимался детьми. Даже купал их, когда были маленькими. Сейчас дети подросли, девушки уже мне помогают. Знаете, это очень хорошо, что я научилась в студенчестве обходиться без посторонних рук. Потому что Олег настолько публичен, что даже если бы я захотела сейчас взять себе домашнюю помощницу, то ему было бы тяжело воспринимать в доме постороннего человека. А так семейное пространство только наше. Я работаю по специальности - врач-эпидемиолог в санстанции. Жена известного политика должна развиваться. Быть образованной настолько, насколько этого требует твоя половина. Хотя я и сама не могу быть только при кухне.

У вас случались конфликты из-за политики? Нет. Хотя у меня порой возникают вопросы. Но Олег всегда убедителен в своих доказательствах.

А конфликты с воспитанием детей?

Только за закрытыми от них дверьми.

Вы не ревнуете Олега? Нет. А к кому?

А он вас?

Нет. Я не давала повода.

Оля, Олег Ярославович настолько импульсивен, неужели у вас не бывает конфликтов?

Мой папа говорит, что первые двадцать лет тяжело. А дальше - муж привыкает. У нас в этом году двадцать лет брака. Нам нет времени плакать друг от друга. Он редко бывает дома. Но, когда он даже дома и молчит, я знаю что ему хорошо.

9 МАЯ Я С ДЕТЬМИ БЫЛА В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ Галичина - совсем отдельная история. Вы не боитесь, что воспитаете в детях нелюбовь к россиянам и всему русскому? Мы никогда не говорим о нелюбви к россиянам. Историю страны очень удобно изучать по истории собственной семьи. Ничего не поделаешь, история наших с Олегом семей - это как зеркало истории Галичины. Мы пересказываем факты, не смакуя эмоции. Я рассказываю, что с этим дедом было так, а с этим так. А этого деда вывезли в Сибирь, потому что он был учителем школы и помогал ребятам из УПА. Нам не избежать собственного происхождения. Наши дети должны его знать, но мы не закладываем в головы наших детей нелюбовь к какой-то нации. Настоящие националисты не воюют друг с другом. Или, например, отец Севастиян (мы ходим в церковь блаженного Климентия Шептицкого) на проповеди рассказывает о своей духовной наставнице, монахине сестре Марии, уже покойной. Это удивительная история о том, как еврейская девушка пошла в монастырь после того, как убили ее жениха, бойца УПА и стала настолько известным духовным лицом, что к ней за советом приходили будущие священники.

Если уж говорить о Холме славы и события 9 мая. Как вы лично это переживали? Как оцениваете то, что произошло тогда? Мы с детьми были тогда на Холме славы, в эпицентре событий, лицом к лицу становились с беркутовцами, которые перли, как танки. Никто не упрекнет Олега, что он не рисковал тогда. Знаете, о событиях 9 мая много писалось. Но я и сознательно, и интуитивно чувствую, что мы все сделали правильно. На этом Холме славы 9 мая были мои дети. Как бы я им объяснила, что там разворачивается красный флаг? А этот флаг принесли в Галичину люди, которые замучили их деда, которые истребляли нашу семью? Под этим флагом только во Львове 22 июня убили четыре тысячи человек. Я сама мать. Но я знаю, что следует уметь давать отпор.

В автобусе, который раскачивали ваши ребята, была бабушка с ребенком...

Давайте по порядку. В нескольких автобусах, которые приехали на Холм славы, сидели в основном провокаторы, которых охраняла милиция и которые прикрывались, как живым щитом, бабушками. Когда автобус переехал ногу нашего парня, камера выхватила именно ее лицо.

Журналисты, среди которых и я, писали о 9 мае и о свободовцах как массе для манипулирования провокаторами. Поверьте, мы уже давно перестали быть массой. И желаем этого другим людям.

Оля, а почему Олега Ярославовича приглашают на пророссийские каналы? Есть мнение, что его эфиры призваны отпугивать людей его националистическим радикализмом? У Олега националистические взгляды. Он учился на трудах и на опыте идеологов украинского национализма. Что касается эфиров... Кстати, свободовцев приглашают не чаще, чем представителей других оппозиционных сил. Но кроме того, это возможность доносить людям свое мнение. Почему ее не использовать? Но, судя по уровню поддержки телеаудитории, которые обнародовались, то его, как вы говорите, радикализм, совсем никого не отпугивает. Последний эфир Андрея Куликова показывает, насколько не воспринимают зрители нападки коммунистов и власти. Это огромный прорыв в сознании.

Если Олег получит парламентскую победу, то как вы представляете свою жизнь в столице? Свой новый уровень публичности? Я об этом не думала еще. Думаю, мне не обязательно будет ходить на светские рауты? Я бы не хотела вписываться в такую модель или бывать там, где мне откровенно неинтересно только, чтобы попасть в объективы модных изданий. Я не планирую изучать антологию современной высокой моды и тратить на это много времени.

Но всем женам публичных политиков положено декларировать свою склонность какому-то стилю, заявлять знакомство с модными тенденциями... Мы когда женились с Олегом, на нас была национальная одежда. Вышитые сорочки белым по белому. Их делали специально для нас совсем неизвестные дизайнеры. Я всегда любила этнические мотивы и считаю, что это неисчерпаемый источник для отечественных дизайнеров. По крайней мере для популяризации украинского стиля и украинского костюма еще многое можно сделать. Но уже сейчас я как жена политика сталкиваюсь с определенными требованиями дресс-кода, которых, конечно, придерживаюсь.

Расскажите о ваших детях. Старшая девочка Ярина-Мария заканчивает второй курс украинской филологии во Львовском университете. Она очень довольна своим выбором. (Хотя я все думала, может, кто-то из детей будет медиком). Дарина-Богдана средняя - после девятого класса поступила в колледж декоративного и прикладного искусства имени Труша. Она тоже довольна. Рисует. Гордей - младший. Он учился первые четыре класса в школе святой Софии, где монахини преподавали катехизм. Там очень сильное религиозные воспитания, там общие посещения церковных служб. Сейчас он закончил восьмой класс в школе, где учился его папа. Любит футбол, занимается водным поло. Еще не придумал, кем будет. Вы знаете, женщины, у которых есть дети, всегда переживают за них, всегда тревожатся. Моя тревога касается одного: их духовного развития.

Есть счастье в жизни?

Да.

Беседовала Лана Самохвалова