Что общего у Элтона Джона, Юлии Тимошенко и Александра Мороза?

Экспертный клуб «Русский четверг» провел любопытный опрос. Экспертов попросили назвать самое заметное событие, самый громкий скандал, самого яркого героя прошлой недели. Мнения разделились.

Темы и события недели: депутатская неприкосновенность, пассивность ЦИК, активность Януковича

Самыми громкими темами признаны: неспособность ЦИК начать свою работу. Таково мнение политолога Виктора Небоженко. Также резонансной темой он посчитал выступление Президента о необходимости отменить депутатскую неприкосновенность.

«С моральной и конституционной точки зрения Президент прав, – считает политолог, – но говорить сейчас о возможном снятии неприкосновенности нельзя. Да, депутатский корпус – это отдельная нация внутри страны, это наиболее опасная часть населения страны, это наиболее труднодоступные респонденты с точки зрения социологии, это невменяемые люди. Более того, чем выше депутат, тем менее он опасен. Ведь у него есть деньги, семья, любовница, он чего-то боится. Чем ниже депутат, тем более он опасен. И они постоянно дискредитирую государственность. Но в этой стране, где не действует ни правоохранительные органы, не закон, это нужно делать (отменять неприкосновенность) очень осторожно».

Директор Международного института демократии Сергей Таран считает, что прошедшая неделя была знаковой в связи с тем, что скандал с перевыборами перевалил за экватор. И Партия регионов заявила, что таки идет на выборы.

Политолог Владимир Фесенко считает, что главными темами стала внешнеполитическая активность Украины: подписание соглашение о визовом режиме и визит Виктора Януковича в Россию. А главным событием, по его мнению, стал приезд в Киев Элтона Джона. Приезд, его встреча с первыми лицами страны, то, как это освещалось, претендует на топ-новость. Виктор Ющенко раньше завершил заседание СНБО, чтобы успеть на встречу и концерт Элтона Джона.

Скандалы недели: БЮТ-2, планы Верховной Рады, первая десятка пропрезидентского блока

Виктор Небоженко: «Не думаю, что псевдовоссоздание БЮТ-2 можно считать скандалом недели. Ну да, Замковенко, который освобождал Тимошенко из тюрьмы, теперь претендует на ее имя. Это такое перегибание, постмодерн, чисто парижские штучки… Это политический хэппенинг. Я не удивлюсь, если кто-то из мужчин этой фракции поменяет свою фамилию на Тимошенко. Это тоже реально, но политики здесь мало. Это эстетический феномен. Так же, как в одежде Тимошенко – мало политики, но много гламура. Скандал – это попытка Верховной Рады продлить свое существование до 2008 года. Это класс, фирму закрывают, а люди сидят и планируют свою жизнь в стенах этой фирмы…»

Владимир Фесенко полагает, что главным скандалом стало оглашение первой десятки пропрезидентского блока и последовавшая за этим реакция партнеров по демократическому блоку.

Герои недели: Элтон Джон, Юлия Тимошенко, Виктор Пинчук, Александр Мороз

Виктор Небоженко был категоричен: «Это неправда, что герой недели Элтон Джон. Мы – здоровая нация. Последний раз, когда Элтон Джон блестяще и по-человечески выступил, это была песнь на смерть принцессы Дианы. А с тех пор он продает свои очки, брюки, штаны и иногда приезжает в такие страны, как Украины. Я думаю, что герой недели это Тимошенко, ее молчание – это невыносимая для политика вещь. Хочется ей что-то подсказать… Самые третьеразрядные политики говорят о политическом кризисе, а человек, от которого на 80 процентов зависит успех или катастрофа, молчит…»

Владимир Фесенко: «Герои недели – Элтон Джон и Виктор Пинчук, который его пригласил. Пинчук – хороший пример для олигархов, как можно строить имидж, пребывая вне стен политики, и добиваться при этом успехов».

Сергей Таран: «Антигероем недели стал Мороз за свой цинизм. Он не только сказал, что парламент полномочен, но заявил, что этот парламент будет принимать новую Конституцию. Отец конституционной реформы, которая привела к кризису украинской демократии, теперь будет инициировать новую Конституцию, который должен принимать неконституционный парламент. Ну, такого еще в Украине не было».

Записала Маша Мищенко