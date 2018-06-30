Реформы в электроэнергетике во имя конкретных людей

При такой реформе электроэнергия для населения может подорожать в разы… Олигархи наберут кредиты под строительство зеленой энергетики, а население оплатит сопутствующие расходы…

Электричество – как его производство, так частично и его распределение – один из последних несъеденных украинской олигархией пряников. Хоть понадкусывали его методично. (И генерации и облэнерго частично приватизированы, по слухам, такими небезысвестными людьми, как Григоришин, Суркис, Ахметов и другие). Напомним, что в апреле правительство приняло решение провести приватизацию крупных пакетов акций «Западэнерго» и «Днепроэнерго». В этом году должна стартовать реформа электроэнергетики. В прессе периодически появляются извлеченные из недр Минтопа концепции реформирования этого сектора.

Но трудно поверить в реформаторские планы чиновников, при помощи и участии которых много лет плодотворно уводят на частные счета украинскую газодобычу, неслабо зарабатывают на газораспределении и присматриваются к транзитным мощностям. Способны ли эти менеджеры навести порядок с электроэнергетикой? Как будет реформироваться отрасль? Какой будет стратегия ее развития? В конце концов, как планируемые новшества отразятся на украинском потребителе? Об этом мы беседуем с ведущим энергетическим экспертом Центра Разумкова Сергеем Дьяченко.

НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ЗАЧЕМ РОССИИ НАША АТОМНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

Господин Дьяченко, хочу спросить вас про саму природу украинского электричества… Кто и в каких пропорциях производит нам электрический ток? Сколько – государство, а сколько – частные компании?

Структура производства электроэнергии в Украине по итогам 2010 года примерно следующая. Атомные электростанции вырабатывают 48% электричества, тепловые электростанции (у нас они в основном работают на угле) и ТЭЦ (используют в качестве сырья главным образом газ) – 42%, гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие станции – 7%, блокстанции и коммунальные ТЭЦ – 3%. Основной объем энергии производится на атомных и тепловых электростанциях.

А теперь о структуре собственности. Атомная и гидроэнергетика у нас на сто процентов государственная. А с тепловиками ситуация другая. Из пяти генерирующих компаний «Востокэнерго» полностью контролируется Донецкой топливно-энергетической компанией (принадлежащей Ахметову. – Авт.). В «Днепроэнерго» ДТЭКу принадледжит 44% акций, а в «Западенерго» – 25% акций. Правительство в апреле заявило о планах приватизировать в этом году 25% акций «Днепроэнерго» и 45% акций «Западэнерго». Свой интерес к покупке заявленных пакетов акций обозначили украинские и российские структуры, в том числе и ДТЭК.

То есть ДТЭК, кроме «Востокэнерго», может получить контроль еще над двумя компаниями тепловой генерации? И сколько они в сумме производят электроэнергии?

По установленной мощности эти три компании составляют 62 процента тепловой генерации Украины. Но не будем забывать, что половина электроэнергии в Украине производиться на АЭС. Правда, меня сильно удивило то, что один из руководителей «Росатома» недавно заявил, что ведутся разговоры о создании СП между предприятиями «Росатом» и «Энергоатом». Честно говоря, думал, что вопрос уже закрыт, и взамен предложенного Путиным объединения атомных активов стран, стороны перешли к сотрудничеству по отдельным проектам – создание завода по фабрикации ядерного топлива, достройка блоков на Хмельницкой АЭС и т.д. Но идея оказывается жива. Политические мотивы создания такого СП понятны, а вот экономические аргументы хромают на обе ноги. Можно без труда объяснить, зачем России СП по газу, зачем им нужны наш «Турбоатом» и урановые месторождения, но внятно объяснить, зачем россиянам нужен контроль над украинской атомной генерацией, сложно.

Они любят все контролировать и иногда что-нибудь взорвать, особенно когда нужна маленькая победоносная война…

А если серьезно, то зачем? Разве что экспортировать электроэнергию, произведенную на украинских АЭС. Но это потребует очень серьезной модернизации украинской энергетической системы, да и нужна ли сейчас украинская электроэнергия в Европе в таких объемах, вопрос очень спорный.

В любом случае передача наших АЭС в такое СП будет, по сути, их приватизацией, а к этому, как показали последние социологические опросы, украинцы относятся крайне негативно.

ПРИ НОВОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗАБЕРУТ ОЛИГАРХИ

Возвращаясь к реформе электроэнергетике. Правительство Украины неоднократно заявляло, что нас уже в этом году ждут реформы рынка электроэнергии. В чем будет состоять реформа?

Президент Украины дал Кабинету Министров поручение подготовить проекты изменений к законодательству, необходимых для проведения этих реформ, уже летом этого года. Наверное, в основу ляжет концепция реформирования функционирования и развития оптового рынка электрической энергии Украины, утвержденная в 2007 году.

Там предусмотрен переход к так называемой модели «свободного доступа к сетям», которая предусматривает, что отношения производителей и потребителей электроэнергии будут выстраиваться через двусторонние договора и на балансирующем рынке.

Это что, каждый завод, каждое министерство, каждая школа и каждый гражданин смогут себе выбрать электростанцию и покупать там электричество?

В принципе да. Но, наверное, директору маленькой школы или пожилому человеку будет неудобно ездить на электростанцию, иногда за сотни километров, для покупки электричества. Наверное, удобнее будет работать с посредником, допустим, облэнерго, который будет снабжать электроэнергией мелких потребителей. В целом же генерация и потребители смогут напрямую решать вопросы поставок электроэнергии.

А что такое «балансирующий рынок»?

Каким-то образом необходимо будет балансировать работу энергосистемы, иными словами. делать так, чтобы в каждый период времени вырабатывалось столько электроэнергии, сколько требуется. Именно эти вопросы и будут решаться с помощью такой структуры, как балансирующий рынок.

А как эти вопросы решаются сейчас?

Сейчас у нас работает модель т.н. «пула». Все производители продают электроэнергию на единую площадку – Оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ). Здесь ее покупают поставщики, например, те же облэнерго.

Как при этом формируется тариф на электроэнергию?

Для тепловых электростанций и части ТЭЦ средняя цена формируется на основании ценовых заявок с учетом оплаты за электроэнергию, рабочую мощность, маневренность, оплаты за пуски блоков и пр. Другие производители – НАЭК «Энергоатом», ПАО «Укргидроэнерго», часть ТЭЦ, Генерация возобновляемых источников производства электроэнергии отпускают электроэнергию ОРЭ по тарифу, установленному НКРЭ.

Поставщики подают информацию о потребностях в электроэнергии. На основании заявок производителей и поставщиков предприятие «Энергорынок» производит прогноз покрытия, разрабатывает график нагрузок, производит расчеты оптовых цен на электрическую энергию, диспетчеризацию системы. Это лишь в общих чертах, оптовый рынок электроэнергии очень сложный механизм.

А сколько стоит киловатт электроэнергии?

В конце мая АЭС сдавали элетроэнергию ОРЭ по 18 коп./кВт.ч., гидроэлектростанции – по 10 коп./кВт.ч, а средняя цена для тепловых электростанций составляла 72 коп./кВт.ч. Таким образом, средняя цена продажи электроэнергии в ОРЭ была 38 копеек.

Поставщики электроэнергии по регулированному тарифу (облэнерго), которые реализуют 87% электроэнергии, получали ее в ОРЭпо цене 40 коп./кВт.ч, а поставщики по нерегулируемому тарифу – по 52 копейки.

Население платит в общем-то умеренные цены 28-36 коп./кВт.час

В целом, нынешняя система довольно прозрачна – на основании заявок производителей государственное предприятие «Энергорынок» отбирает с разных станций некоторое количество наиболее эффективных блоков, необходимых для покрытия потребностей в электроэнергии и обеспечении надежной работы системы, и для них определяются средние цены. При всех недостатках тут видно, что почем, и на людях пока никто не наживается.

А как будет после реформы?

Тут все проще – и сложнее. Свободы больше – свободы выбора. Но тут же возникает вопрос – как тепловая генерация будет конкурировать с атомной, у которой электроэнергия намного дешевле. Предлагают обязывать потребителей покупать электроэнергию и у атомщиков, и у тепловиков. Но такой шаг все усложнит и приблизит к нынешней системе.

Но самое неприятное, что крупная промышленность, то есть олигархи, легко решат вопрос поставок электроэнергии с наиболее эффективных станций. Они, «элитные» потребители с большими объемами закупок и стабильным спросом, легко решают все вопросы в государственных инстанциях. А вот населению и бюджетной сфере могут оставить старенькие станции с дорогой электроэнергией и т.н. «зеленку» - генерацию, работающую по зеленому, очень недешевому тарифу. (Согласно официальным данным ГП «Энергорынок», в конце мая ветровые электростанции продавали в ОРЭ электроэнергию по цене 1,3 грн. за кВт.час. – Авт.) Так в принципе и происходит во многих европейских странах, где цена электроэнергии для населения на 20-30% превышает цены для промышленности. То есть люди не выдерживают конкуренцию с большой промышленностью, в наших условиях – с олигархами.

Еще одну проблему «двухсторонка» может создать, когда владелец станции и предприятия-потребителя окажется одним и тем же лицом, а после приватизации тепловой генерации такая ситуация может быть не редкостью.

Тогда цена на электроэнергию будет устанавливаться не на основании конкурентной политики, а исходя из оптимизации корпоративных финансовых потоков и минимизации налоговых отчислений.

Но ведь у «двухсторонки» есть преимущества? Такая модель используется европейскими странами?

Считается, что система поставок, основанная на двусторонних контрактах более стабильна, т.е. позволяет надежней прогнозировать загрузку электростанций, что должно привлекать инвесторов. Но опыт тех же европейских стран показывает, что «двухсторонка» не предоставляет достаточных гарантий для инвестора и создает при этом дополнительные трудности. Ценовая информация по двусторонним контрактам, как правило, закрыта, что существенно затрудняет оценку рынка.

Некоторые страны сейчас пересматривают свои подходы к регулированию рынка электроэнергии, та же Англия рассматривает возможность отказаться от модели рынка, построенного на двухсторонних контрактах.

Для привлечения инвестиций целесообразно использовать практику государственных гарантий загрузки мощностей и окупаемости инвестиций. Такие гарантии предоставлены и в Украине для некоторых видов генераций – ветровой, солнечной, в рамках механизмов «зеленого тарифа».

БИЗНЕС ПОНАБИРАЛ КРЕДИТОВ ПОД ЗЕЛЕНУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, А ЗА ПРОБЛЕМЫ ЗАПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО

А как вы оцениваете перспективы зеленой энергетики?

Для начала мы должны отметить, что эта энергетика очень сложная для работы энергосистемы. Она нестабильна, требует регулирования реактивной мощности и обеспечения большими объемами резервной мощности. И наконец – она очень дорогая. Установка 1 ГВт ветровой электростанции стоит 3 млрд. евро, а тепловой газовой электростанции – 800 млн. евро. При этом себестоимость электроэнергии, полученной на ветряках, превышает себестоимость электроэнергии, полученной на традиционных видах генерации.

Льготы, которые на сегодня имеют в Украине производители ветровой и солнечной энергетики, одни из наибольших в Европе.

Это приводит к большому интересу инвесторов к таким проектам. На сегодня на мощность 1,6 ГВт уже подписаны технические условия действующих договоров присоединения ветровых и солнечных электростанций. А это свыше 5% от используемой в энергосистеме Украины мощности.

То есть, бизнес-структуры понабирали кредитов, позаключали договора, но при этом пока никто не думает о проблемах, с которыми столкнется энергосистема Украины после подключения таких генерирующих мощностей. Наверное, предполагается, что за это будет платить государство и мы с вами, т.е. потребители. Если ситуация не измениться, то при нынешних темпах инвестирования мы можем получить 3 ГВт «зеленки» уже через пять-семь лет, а это 10% от используемой в украинской энергосистеме мощности. Недавно услышал удачное сравнение для такой ситуации: мы построим мост без развязок и подъездных путей – именно такой образ для подобной ситуации использовали недавно на конференции.

Если говорить о перспективах, то расчеты показали, что если в Украине будет принята стратегия на приоритетное развитие зеленой энергетики, то 2030 году мы получим электроэнергию в 1,5-2 раза дороже, чем в случае приоритетного развития атомной генерации.

Я ничего не имею против «зеленки», но ее развитие должно идти на основании четкого плана, учитывающего все аспекты и проблемы. К 2030 году установленная мощность в Украине, по прогнозам, составит 66 ГВт, а доля зеленой энергетики составит 6 ГВт, что можно сравнить с двумя атомными электростанциями.

Мы действительно будем потреблять так много электроэнергии?

Это зависит от того, как будет проходить реформирование. Но я думаю, что реалистичность долгосрочных прогнозов сейчас проблематична, и не только в связи с нестабильной экономической ситуацией в мире. На подходе технологические решения, которые могут развернуть перспективу мировой энергетики в самом неожиданном ракурсе. Сейчас в западных научных журналах пишут о том, что грядет революция энергопотребления и сетевая революция.

Объясните подробнее.

На сегодня потребление электроэнергии можно условно поделить на четыре сферы. Освещение, отопление, транспорт и промышленность. В ближайшем будущем осветительные приборы на светодиодах начнут активно теснить традиционные лампочки накаливания. (Светодиод – полупроводниковый прибор, излучающий свет при пропускании через него электрического тока. – Авт.). Это – новейшая технология. Она сокращает потребление энергоресурса на порядок. Лампочка накаливания, к которой мы так привыкли, может через десять-пятнадцать лет умереть. То есть обычным бытовым делом станет лампа, которая служит двадцать лет и ест в десять раз меньше электроэнергии. Светодиоды могут сформировать новую энергетику комфорта, когда приборы освещения будут выбирать только ради декора.

Дальше идем. Отопление. Тут прогнозируют революцию за счет использования материалов, которые имеют в разы меньший коэффициент теплопроводности, что позволит уменьшить потери тепла и энергии на порядок.

Следующая революция может произойти в транспорте за счет появления сверхъемких аккумуляторов. Это сформирует т.н. энергетику сменного ресурса. Сейчас аккумуляторы электромобилей позволяют проезжать до 200 км, через 5-10 лет это расстояние может увеличиться до 1000 км. Тогда весь транспорт перейдет на электропривод, а заправка будет заменена процедурой смены аккумулятора.

Технологии сжижения газа тоже совершенствуются семимильными шагами и вместе с аккумуляторами могут стать основным источником энергии для бытовых электроприборов и систем отопления.

То есть на крупных узловых железнодорожных станциях поездам будут достаточно поменять батарейку и ехать дальше?

Ну, условно говоря, да. И на автозаправках...

Где пока не предсказывают революцию потребления, – так это в промышленности. Прогнозируют, что вследствие описанных преобразований промышленность будет уходить в кластеры возле источников сырья и энергии.

Если события будут развиваться, как я описал, потребность в глобальных электросетях в их нынешнем виде будет отпадать. Взамен мы будем получать региональные энергетические и сетевые образования.

Мирная революция энергопотребления не происходит быстро. Вы думаете, легко будет людям привыкнуть? Ведь светодиодные лампочки даже вкручивать не надо будет. Включил ее, и она горит себе и горит. Целых двадцать лет. Сложно будет привыкать к новым лампочкам.

А вы могли бы еще 15 лет назад предположить назад такое развитие мобильной связи? А 25 лет назад – распад СССР? В нынешнем переменчивом мире долгосрочный прогноз – вещь неблагодарная, выглядит либо излишне прагматично, либо абсолютно нереально.

Беседовала Лана Самохвалова