Элтон Джон очистил Майдан

В субботу на Майдане состоялся концерт сэра Элтона Джона, посвященный борьбе со СПИДом.

Наконец майдан Независимости дождался очистки после длительного топтания по нему донецких гостей и вульгарной попсы, которая на протяжении нескольких недель разрывала сердце столицы.

Сообщалось, что концерт начнется в 20.00, но, как можно было предвидеть, начался на час позже. За это время можно было понаблюдать за VIP-персонами, на которых было выделено аж две зоны, – с креслами («простые» зрители на Майдане стояли). В одной зоне – там, где сидел Президент Украины (в ослепительно-белой сорочке) с женой и детьми, собрались действительно VIP-персоны, а во второй лишь изредка можно было увидеть какое-то действительно известное лицо. Там кучились преимущественно бизнесмены и мелкие общественные и политические деятели, чиновники. Возможно, Николай Азаров и убежал так быстро после начала концерта, что его поселили с теми малозначительными випами?

Министр чрезвычайных ситуации Нестор Шуфрич зарисовался перед сектором прессы, потом направился в прямой эфир рассказывать о своей обеспокоенности СПИДом. Правда, публика, увидев на большом экране антигероя Майдана, недовольно зароптала. Перед журналистами продефилировала накрашенная, будто на собственном концерте, Ани Лорак со своим чернявым кавалером. Что-то иронически доказывал надутым випам, размахивая руками, художник Поярков. Дарил улыбки посол США Вильям Тейлор. Незаметно примостился позади посол России Виктор Черномырдин. С несколько надменным лицом прошелся Давид Жвания.

Журналистская братия была откровенно недовольна условиями: снимать на профессиональные телекамеры можно было лишь первые три песни, на съемку остального концерта эксклюзивное право имел лишь пинчуковский “Новый канал”. Часть прессы обиженно оставила концерт, другая часть расслабилась, наслаждаясь песнями знаменитого британца. Например, журналист Владимир Арьев протанцевал весь концерт, влюбленно обнимаясь со своей партнершей.

Мне было интересно, кто с какой целью пришел на концерт. Так как и у известных гостей, и у простых людей, даже после сюжетов на экранах о ВИЧ-инфицированных, не появилось ни ноты печали на лицах. А когда начался концерт, то, оказалось, что публика и радоваться не собирается. Европейская музыка не всем, воспитанным на “Владимирских централах”, пришлась по душе. Только кое-где можно было увидеть танцующих людей. Правда, к концу метр разогрел даже бритоголовых молодчиков, шастающих по Майдану, не скрывая тоски.

Элтон Джон вышел на сцену ровно в 21.00. Он был в темном фраке с разрисованной спиной и серебристыми рукавами и в синей рубашке, не заправленной в брюки. На голове кустились рыжеватые пряди волос. Засев за свой рояль, сэр Элтон играл и пел более двух часов без всяких перерывов и брейков, лишь изредка попивая воду. В действительности ничего особенного в этом нет, но после фанерных концертов отечественных или российских, с позволения сказать, “звезд”, – это кажется чем-то невероятным.

Наблюдая за руками Элтона Джона, виртуозно бегающими по клавишам, за его благородным лицом, просто хочется склонить перед маэстро голову. Но в то же время грустно становится от мысли, что такая особа позволила себе приехать к нам только в связи со СПИДом!

Многим на Майдане не понравилось то, что после каждой песни сэр Элтон благодарил публику русским словом "спасибо", словно он не понял, что приехал вовсе не в Россию... Но это, скорее всего, вина не его, а организаторов действа.

Сыграв и отпев ровно два часа – беспрерывно, – Элтон Джон наигранно ушел со сцены, вернувшись через минуту по настоянию публики. Вернулся, чтобы посвятить песню “Виктору и Лене” (Виктору Пинчуку и его жене, организовавшим выступление). Но создавалось впечатление, что Лена, наряженная во все ярко-красное, и до того каждую песню воспринимала на своей адрес. В отличие от других випов, она вела себя достаточно непринужденно, почти под каждую песню танцевала – то сама, то со своим мужем.

Как оказалось, украинский бомонд очень застенчив, ему нужно было целых два часа, чтобы немного расшевелиться. Только в конце многие поднялись из своих кресел, чтобы немного подвигаться. Например, министр обороны Анатолий Гриценко со своей женой танцевали, как юные студенты, – очень интимно. Наталия Могилевская пригласила на танец Леонида Кучму, который имел весьма важный вид, но удовольствия от танца не скрывал. Таисия Повалий со своим мужем Игорем Лихутой все время старались быть в центре внимания, – частично получалось.

После оптимистичной фразы "Зупинимо разом СНІД", которую Элтон Джон произнес по-украински, все VIP-гости дружно обнялись.

Хочется надеяться, что каждый что-то возьмет для себя из выступления сэра Элтона Джона: артисты не так безбожно будут халтурить, кто-то глубже проникнется проблемой СПИДа, кто-то изменит свое отношение к геям, а кто-то просто задумается над смыслом жизни.

Оксана Климончук

ФотоУНИАН