Лидер Абхазии умер после весьма удачной операции?

Внезапная смерть президента непризнанной республики Абхазия Сергея Багапша выглядит довольно странно.

По сообщениям российских СМИ, операция на легком прошла успешно. Бригады российских и французских врачей были довольны результатами хирургического вмешательства. Однако ровно через трое суток после операции 62-летний лидер Абхазии, как было объявлено, умер в московской больнице в результате послеоперационных осложнений. Смерть такого важного пациента выглядит странной на фоне оптимистичных прогнозов медиков. А уж принимая во внимание сложную историю отношений между Багапшем и Кремлем, все это выглядит, по крайней мере, подозрительно.

Несмотря на то, что медийное пространство наполнено заявлениями о том, что Сергей Багапш был принципиальным сторонников дружбы с Россией, российские патриотические СМИ старательно обходят многочисленные факты, которые свидетельствуют: отношения Багапша с российским истеблишментом развивались весьма сложно.

Начнем хотя бы с того, что Багапщ, так же, как и президент Ющенко и президент Саакашвили, победили на выборах вопреки желанию Кремля.

В 2003-2004 годах первый президент Абхазии Владислав Ардзинба в связи с состоянием здоровья заявил о своем уходе с поста главы республики. С подачи Москвы началась подготовка операции «преемник». Преемником назначили надежного и верного Рауля Хаджимбу – бывшего офицера КГБ и начальника разведки Абхазии в период грузино-абхазской войны. Россия оказывала все знаки внимания Хаджимбе. Во время официальных визитов Ардзинбы в Москву Хаджимба присутствовал на переговорах с Путиным и Медведевым и получил самые добрые напутствия от российских лидеров. В общем, казалось, приход к власти в Сухуми «своего человека» был Москве гарантирован.

Человеком, который поломал этот сценарий, стал начальник Черноморэнергопроекта Сергей Багапш. Он бросил вызов российскому сценарию, когда решил выдвинуться как альтернативный кандидат. На выборы Багапш шёл под лозунгом необходимости «менять авторитаризм, существующий в республике вот уже 11 лет». Багапш также делал акцент на том, что углублённая интеграция абхазской экономики в российскую должна проходить на взаимовыгодных условиях. Второй вызов был брошен, когда Багапш стал лидером демократической революции. Во многом все было как в Киеве. Когда избирательная комиссия заявила о победе Хаджимбы, Багапш повел людей на баррикады. В условиях противостояния в республику прибыли российские «посредники».

Компромисс, предложенный россиянами, выглядел очень похожим на то, что Янукович предлагал Ющенко перед переголосованием в 2004 году. Пойти на третий тур выборов вместе – чтобы бороться против проблем республики. В Украине это не сработало. Но Багапшу пришлось уступить. Свою роль сыграли разные факторы: большая зависимость Абхазии от России, отсутствие европейских альтернатив, да и сам статус российских посредников тоже был специфический. Вместо дипломатов и политиков «посредниками» от России выступили представители ФСБ и прокуратуры.

В общем, Багапш пошел на компромисс с Хаджимбой. Тандем пошел на выборы – Багапш как президент, Хаджимба – как вице-президент. Однако всем было понятно, что компромисс – всего лишь попытка дать России сохранить лицо. Багапш никогда не питал особого пиетета к своему помощнику. И тот отвечал ему взаимностью. По-разному они пытались строить отношения и с Тбилиси. Оставаясь на позиции независимости, Багапш, тем не менее, настаивал на более сдержанном подходе к грузинскому руководству. Хаджимба продолжал настаивать на более радикальной реакции на каждый грузинский ход. Плюс к этому, Хаджимба критиковал Багапша за неспособность установить порядок и справиться с криминалитетом. В общем, открытый конфликт был делом времени.

Как только Багапш укрепился в своей власти, он начал урезать полномочия вице-президента и передавать их своему дальнему политическому партнеру Александру Анквабу, который поддержал его во время революции. К 2009 году конфликт был оформлен и формально. Хаджимба ушел в оппозицию, а Анкваб, переживший на тот момент множество покушений, стал вице-президентом. Это при всем том, что все абхазские политики выступают за независимость и дружбу с Россией. Но есть те, которые требуют большей степени независимости в принятии решений, и те, которые не ставят себе таких целей и готовы идти по пути компромисса с Россией так далеко, как Россия потребует. Багапш и Анкваб были из первых, Хаджимба – из вторых. Понятно, что России удобнее иметь дело со вторыми.

Багапш и Анкваб были неудобны для высоких российских функционеров еще и тем, что не были активно вовлечены в коррупционные схемы. Нельзя сказать, что Багапш был активным борцом с коррупцией, но уже однозначно он не устраивал тех российских деятелей, которые присосались к огромным деньгам, выделяемым в качестве кавказских дотаций. В отличие от лидера Южной Осетии Кокойты или чеченского лидера Рамзана Кадырова, Багапш никогда не настаивал на том, чтобы финансовые потоки российской помощи, направляемой в республику, стекались в его министерства. Он просто говорил российским партнерам, где что нужно построить, но лично принимать участие в таких проектах отказывался. Таким образом, российские коррупционеры практически не могли установить в Абхазии дымовой завесы для прикрытия своих откатов, как это получалось в Осетии, Чечне или Дагестане. Такое не могло не вызвать недовольства крупных российских чиновников...

Как дальше будут развиваться события? Очевидно, что вице-президент Анкваб имеет больше шансов стать президентом Абхазии. Очевидно, что Хаджимба тоже имеет президентские амбиции и не будет переборчив в методах борьбы с Анквабом. Несложно предвидеть, кого поддержит Россия.

Так что будущая кампания ожидается жесткая.

Олег Павлов