“Партия войны” делает еще один ход

Конституционное представление 55 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины о назначении парламентских выборов на 30 сентября является очередной попыткой затормозить избирательный процесс.

Такое мнение выразили эксперты в опросе, проведенном Центром исследований политических ценностей.

“В данной ситуации депутаты хватаются за последнюю соломинку, чтобы протянуть время, возможно до конца июля, с тем, чтобы дать возможность Президенту подписать еще и четвертый указ, который бы сделал невозможным надежду некоторых сил обжаловать эти выборы на том основании, что указ Президента был нелегитимным. Коалицианты перестраховываются, чтобы не сложилась такая ситуация, что выборы, которые они могут выиграть, объявят недействительными”, – сказал директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента” Владимира ФЕСЕНКО, для депутатов важно признание того, что Президент действовал неконституционно. “Здесь дело не в том, что они против выборов или за выборы, дело не в заблокировании избирательного процесса. Тем более, что сейчас коалиция даже не рассчитывает на то, что в ближайшее время будет решение Конституционного Суда по этому вопросу. Я думаю, что к этому вопросу и к конституционности указа Президента они могут вернуться и осенью, но важно признать действия Президента неконституционными”, – объяснил он.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что представление в КС является инициативой так называемой “партии войны” внутри коалиции во главе с Александром МОРОЗОМ. “Новое Конституционное представление относительно третьего Указа Президента имеет три цели: Во-первых, это делается в угоду «партии войны», чтобы она не подозревала ЯНУКОВИЧА и АХМЕТОВА в полной коллаборации с Президентом. Во-вторых, это делается для удержания собственного радикального электората от перетекания к еще более радикальным партиям (типа ПСПУ). В-третьих, это закладывается «на всякий случай» мина замедленного действия. Если после выборов в Верховную Раду политическая ситуация опять будет обостряться, то это представление реанимируют, и борьба за Конституционный суд приобретет новые обороты”, - прогнозирует политолог.

"Это еще один шаг для затягивания, даже отхода от договоренностей или же это пропагандистский шаг и коалиция продолжает играть в игру с Конституционным Судом. Все понимают, что Конституционный Суд сейчас не действует, тем более после заявлений трех судей об отставке. Скорее всего, что это пропагандистское мероприятие и оно не окажет реального влияния на ход событий, но это не способствует улучшению атмосферы в поисках выхода из кризиса”, - считает профессор политологии НаУКМА, научный директор Школы политической аналитики Алексей ГАРАНЬ.

По мнению руководителя научных программ Института открытой политики Максима СТРИХИ, представление в КС свидетельствует о том, что внутри коалиции пока еще есть силы, которые считают возможным проведение выборов в 2011 году. “Даже если существует договоренность по поводу проведения выборов, коалиция стремится иметь выигрышную моральную позицию людей, которые идут даже на нарушение права во имя сохранения национального единства. Судя по последним событиям, на 100% утверждать, что выборы состоятся именно 30 сентября не стоит, потому что в рамках коалиции еще есть влиятельные силы, которые считают, что выборы можно провести и в 2011 году”, - утверждает он.

“Конституционный Суд сегодня парализован, результатов ожидать не стоит, но коалиция абсолютно правильно обжаловала указ Президента от 5 июня, поскольку у Президента есть право распускать парламент только на основании статьи 90. Вопрос в другом. Сможет ли в нынешних условиях Конституционный Суд, где уже нет ни ПШЕНИЧНОГО, ни ИВАНЕНКО, вообще принять какое-то решение. Нельзя было ни ЯНУКОВИЧУ, ни МОРОЗУ подписывать соглашение с Президентом 27 мая о праве Президента распустить парламент на основании 82 статьи. И сегодня, когда не удалась интрига со 151 депутатом, коалиция понимает, что они сделали ошибку и пытаются теперь вернуться в правовое русло”, - считает директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 55 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины „О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины” от 5 июня 2007 года № 497/2007.

Справка УНИАН. 5 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на 30 сентября 2007 года.

В.ЮЩЕНКО принял указанное решение во исполнение пунктов 2 и 3 Совместного заявления Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины относительно безотлагательных мер, направленных на урегулирование политического кризиса путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, от 27 мая 2007 года.

Также это решение принято учитывая то, что с 3 июня 2007 года решениями высших руководящих органов блоков политических партий «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина», в соответствии с частью шестой статьи 81 Конституции Украины, досрочно прекращены полномочия народных депутатов Украины, избранных от этих избирательных блоков, что, в соответствии с частью второй статьи 82 Конституции Украины и Решения Конституционного Суда Украины от 17 октября 2002 года № 17–рп/2002, имеет следствием неполномочность Верховной Рады Украины, и учитывая невозможность возобновления двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины V созыва, и руководствуясь пунктом 7 части первой статьи 106 Конституции Украины.