Студенческое движение: две акции - два образа жизни

"А что здесь, собственно, будет? Мне вчера позвонили, говорят, срочно нужно явиться”. - “Ну, чтобы мы типа закон от Табачника поддержали”... В Киеве состоялись две студенческие акции...

В середине мая студенты в очередной раз объявили о будущих протестах. Новая серия митингов молодежи была вызвана игнорированиям студенческих требований при доработке министерского законопроекта “О высшем образовании” в рамках специальной созданной рабочей группы под эгидой Минобразования. Назначили митинг на 25 мая. В ведомстве Табачника позже заявили, что оснований для студенческих митингов нет, и все предложения молодежи учтены.

По какому-то “странному совпадению” именно 25 мая в Киевском национальном лингвистическом университете потом решили провести Форум лидеров органов студенческого самоуправления всех украинских вузов или почти всех.

“Студенческий форум” от Табачника

Участников форума встречали листовками под заглавием “Мы утверждаем: оснований для митингов студентов нет”. Содержание листовки - слово в слово текст пресс-службы Минобразования. Только сегодня почему-то под авторством студентов, в частности пяти студенческих организаций, среди которых: Украинская ассоциация студенческого самоуправления, Всеукраинский студенческий совет, Национальный студенческий союз и несколько других. Лидеры студенческого самоуправления должны были бы знать, что существует такое понятие, как плагиат.

- Конечно, сегодня тема закона о высшем образовании основная, - рассказывает журналистам председатель Всеукраинского студенческого совета при Минобразования Анастасия Сабова. - Поэтому решили собрать представителей студенческого самоуправления, презентовать им наработки, сделанные во время работы экспертной группы, в которую входили пять студенческих организаций.

- А почему не присоединяетесь к своим коллегам, которые выходят на митинг в 14.00?

- Мы считаем, чтобы законопроект был качественным, нужно садиться за стол переговоров, договариваться, отстаивать свои позиции, а не идти на митинги и не заниматься политическим популизмом, как это сегодня делается. Я считаю, что это удачная информационная кампания, направленная, к сожалению, против нового проекта закона. Их аргументы неправдивы. Новый закон - это прежде всего повышение стипендий до уровня прожиточного минимума. Это государственный заказ на уровне 51%. Это бесплатное прохождение практики и стажировок за рубежом. Это введение европейских уровней образования: бакалавр, магистр, доктор философии... Тезис о повышении платы за учебу студентов-контрактников не соответствует действительности. В проекте прописано, что плата за учебу устанавливается в договоре на весь срок. Устанавливается с учетом официального определенного уровня инфляции за предшествующий календарный год. То есть это значит, что ректор не может самовольно повысить в 5-10 раз сумму на учебу, а только с учетом уровня инфляции.

Председатель студсовета при Минобразования, конечно, поддерживает идею трехуровневого поступления: то есть, кроме ВНО, при вступлении еще должен учитываться аттестат и “балл вуза”, в сущности - завуалированные экзамены.

- Мы за то, чтобы не была нивелирована работа в школе, чтобы был вес школьного аттестата. Нельзя 11 лет просидеть за партой - и потом чтобы это нигде не учитывалось. ВНО показало себя как эффективный механизм зачисления в вузы, это прозрачная качественная система и большой плюс для украинского образования. И, конечно, оно должно быть...

- Как сейчас студенты будут обсуждать законопроект, если они его не видели? Ведь официально последний вариант не обнародовали... - поинтересовались мы у Анастасии.

- Мы сегодня презентуем основные положения новой редакции закона “О высшем образовании”, те позиции, которые отстаивали 5 студенческих организаций, представлены в рабочей группе, для того, чтобы студенты имели возможность ознакомиться и услышать объективную информацию.

Пока очередной лидер студенческого самоуправления торжественно перечисляет позитивы министерского законопроекта, желая его скорейшего принятия в парламенте, позади слышу разговор двух “лидеров”:

- А что здесь, собственно, будет? А то мне вчера позвонили. Говорят, срочно нужно явиться.

- Ну, чтобы мы типа закон поддержали. А в это время в Киеве митинги протеста. Сплошной цирк какой-то... Ладно, я пошел готовиться к выступлению.

Акция против Табачника

Около двух часов традиционно у выхода из метро “Крещатик” на Институтской собирается молодежь, не согласная с политикой Министерства образования. Сегодня их основное требование - отклонение “совкового” законопроекта о высшем образовании, который вносит Минобразования, и всех других законопроектов в области высшего образования, не учитывающих требования студенчества.

Организаторы акции утверждают, что вопреки переговорам со студенческими и молодежными организациями, проект все еще содержит нормы, которые дискриминируют абитуриентов, студентов, преподавателей. По их информации, это завуалированное, однако фактическое разрешение администрациям вузов увеличивать плату за учебу студентов-контрактников в любое время (в целом даже чаще, чем раз в год) и на любую (отличную от первоначальной договоренности) сумму; фактическое разрешение увеличивать нагрузку на преподавателей; введение "триступеневой системы вступления" в вуз, грозящей вернуть высокий уровень взяточничества в школы и вузы на стадии вступления абитуриентов; профанацию автономии вузов и тому подобное.

Требования студентов: предоставить реальную автономию вузам; сохранить принцип назначения стипендий и повысить их к прожиточного минимума (до выполнения этого требования заморозить какое-либо повышение платы за проживание в общежитиях); снизить нынешнюю учебную нагрузку на преподавателей и ввести полноценную оплату и поощрение научного компонента их деятельности; и чуть ли не первый раз - освободить руководство Минобразования ввиду непрофессионализма, потому что они даже со второй попытки не могут прописать закон, который бы учел интересы студентов.

- Ваши коллеги, лидеры студенческого самоуправления, заверяют, что все интересы молодежи учтены. Почему же вы протестуете? - спрашиваю у одного из участников акции.

- Лично я здесь потому, что через полгода хочу стать преподавателем и знаю, как пашут наши преподаватели с этой нагрузкой. Это невозможно: получать копейки, иметь такую огромную нагрузку, не имея времени на науку, - рассказывает Егор Стадний. - Я хочу получить нормальную работу и нормальный заработок. Что касается протеста студентов в целом... Определение порядка начисления стипендии остается за Кабмином. В законе он не прописан. Написано, что будет прожиточный минимум, и не известно, кто будет получать этот прожиточный минимум... Мы забываем о рекомендации письма министерства, где речь идет о сокращении на 42% государственного заказа. Это также нас не устраивает. Я не понимаю, почему студенты считают, что там якобы все учтено.

- Они заверяют, что вы занимаетесь политическим популизмом.

- На том форуме выступал Всеукраинский студенческий совет при Минобразования. “При Минобразования” значит, что они подчинены ведомству и подвержены их влиянию...

- В нашей стране так сложилось, что митинг - это часть переговоров, - отмечает представитель Фонда региональных инициатив Михаил Лебедь. - Если не помогают круглые столы, нужен новый аргумент. У студентов нет друзей-парламентариев, потому основной аргумент - это количество людей на улицах.

А к министерскому обещанию о повышении стипендии до прожиточного минимума Михаил относится с предостережением.

- Согласно законопроекту будет другой принцип начисления стипендии. Вводят академические и социальные стипендии. Социальная стипендия - это еще понятно. А вот что такое академическая стипендия - не указано. Например, стипендию смогут получить только отличники. А еще у меня есть подозрение, что норма о прожиточном минимуме где-то пропадет в комитетах ВР или между чтениями закона. Ну, увидим.

С неизменными лозунгами “Долой министров, долой капиталисты!”, “Вы нам коррупцию - мы вам революцию!”, “Бунтуй, кохай, права не віддавай!” колонна молодежи отправляется на Банковую, чтобы объявить свои требования президенту.

Там уже с часа дня стоят “сторонники” законопроекта о высшем образовании. Стоят ближе к Администрации, огражденные железными барьерами и рядами милиции.

Эта контракция не стала неожиданной для протестующих. Они о ней узнали заранее.

Организаторы кампании "Против деградации образования" также отмечают, что альтернативный митинг - проплачений.

- Никто нам не платил, - заверяет сторонник законопроекта “от Табачника” Георгий с плакатом “Работодатель сомневается в твоих навыках? Уровень практической подготовки за время учебы стремится к нулю? Новый закон - гарантированная государством практика”. - Я даже думаю, что это им заплатили оппозиционные силы за такой митинг против нашего руководства. Я уважаю наше руководство за его реформы.

- Какую реформу Министерства образования во главе с Табачником вы считаете самой эффективной?

- Думаю, сейчас очень тяжело говорить о результатах этих реформ, потому что прошло очень мало времени. Если внимательно учить политологию, можно узнать, что результаты реформ получают где-то через 5 лет.

- Я вы из какого университета?

- Я не скажу, из какого. Я пришел лично.

- Вот вы по личной инициативе поддерживает законопроект, какие статьи вам как студенту импонируют?

- Если честно, я давно его читал. (Напомним, окончательный вариант законопроекта был принят в рамках рабочей группы только 16 мая, и он еще нигде официально не обнародован).

- Можно без названия статей. Что вас в нем привлекает?

- Главное - это размер стипендии. Я живу в Киеве и, понимаете, эти 600 гривен - ни туда, ни сюда. Хотя бы 900 гривен - чтобы на проезд хватило. У меня банальная мотивация - денежная.

Участники акции в поддержку законопроекта и Табачника в целом - вялы. Держат два плаката (правда, качественные, профессионально изготовленные, а не нацарапанные вручную, как у коллег) и молчат.

В это время метрах в десяти и за двумя ограждениями - живым и железным - бурлит жизнь. Студенты рассказывают об недочетах законопроекта, устраивают флеш-мобы, скандируют лозунги.

Кто-то из ораторов в громкоговоритель зачитывает письмо поддержки от писателя Сергея Жадана, у которого не получилось присоединиться к акции молодежи.

“Их не интересует образование вообще, их не интересуют никакие реформы и нововведения, их интересует исключительно возможность скачать с тебя бабло, независимо от того, где ты учишься, планируешь ли учиться, независимо от того, за кого ты голосуешь или голосуешь вообще, независимо от того, на каком языке говоришь и в каком регионе живешь. Они привыкли тебя использовать и будут делать это до тех пор, пока ты будешь позволять им это делать, пока не начнешь выходить на улицу и отстаивать свои права... Они будут говорить, что все обвинения в их адрес беспочвенны, что все митинги проплаченные и заказные, что они действуют исключительно в твоих интересах и потому, мешая им, ты якобы вредишь себе. Они привыкли заливать подобным дерьмом телеэфиры и страницы прессы... Они привыкли тебя не замечать, но они не привыкли к организованному и длительному сопротивлению...”

Протестующие адресуют это письмо одновременно и коллегам напротив, поддерживающим законопроект. А затем призывают их перейти на свою сторону. Те молчаливы и непреклонны.

Среди протестующих не только студенты, но и ученики. 10-классница Ярина прибежала на акцию несмотря на запрет. Ведь администрация школ официально не имеет права отпускать школьников на такие акции во время занятий.

- Этот законопроект касается так же и абитуриентов, особенно тех, которые будут поступать в следующем году, то есть таких, как я, - рассказывает Ярина. - По новой редакцией законопроекта в вузах будут экзамены и весомую роль будет играть средний балл аттестата. Мы не знаем, будут ли экзамены больше весить или ВНО. Но, по сути, это возвращение к коррумпированной системе. Бесспорно, балл аттестата должен играть какую-то роль, но ВНО должен весить больше. Это самая главная причина, почему я здесь.

После митинга на Банковой студенты идут объявлять требования к Кабмину. Ни один высокопоставленный чиновник к ним так и не вышел. Но молодежь убеждена, если власть выставляет контракции - значит, боится, и в конце концов ей придется считаться со студенческими требованиями.

Анна Ященко

Фото автора и УНИАН