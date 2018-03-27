Иван Бокий: Сессию открою я, и пусть Литвин не обижается

Интервью с председателем подготовительной группы по открытию сессии Верховной Рады нового созыва Иваном Бокием.

- Иван Сидорович, на днях Вы были назначены председателем подготовительной группы по открытию сессии Верховной Рады нового созыва? Что нового предусматривается в самой процедуре открытия?

- Процедура будет происходить по новому регламенту - в два этапа.

В десять часов утра начнется торжественное заседание, которое открывает председатель Верховной Рады предыдущего созыва. Он вызывает самого старого депутата Верховной Рады, а им является Иван Герасимов. Старейшина читает присягу депутатского корпуса, звучит гимн Украины, а затем все поднимаются на второй этаж в кулуары и подписывают присягу. Текст этой присяги хранится у каждого в личном деле.

А в двенадцать часов открывается собственно сессия. На нее приглашен дипломатический корпус, председатели областных советов, Президент, премьер-министр, члены правительства, судьи, генпрокурор. Будет приблизительно семьдесят два посла. И уже за столом председателя буду сидеть я как председатель подготовительной группы. Я предоставляю слово для открытия сессии Герасимову. Литвин обижался, что вроде бы должно быть как-то иначе, но по новому регламенту должно быть именно так.

Дальше объявляется временный президиум. Его формируют предварительно, голосование не нужно: представители четырех политических сил посылают своих представителей в президиум - и все. Сейчас идут дискуссии - приглашать или не приглашать в президиум КПУ. Социалисты уже имеют представительство в президиуме в моем лице, следовательно, еще одного социалиста сажать в президиум было бы перебором. Мы готовы отдать эту квоту коммунистам, но примут ли они ее, и согласятся ли на это остальные политические силы, я не знаю.

Временный президиум должен действовать до избрания головы Верховной Рады. Подготовительная же группа действует до момента избрания комитетов Верховной Рады. Но ее функции, так сказать, чисто разпорядительские: давать поручения аппарату, управлению делами, решать вопрос расселения в отеле и тому подобное.

- Раньше Вы говорили, что в этом парламенте количество парламентских комитетов будет уменьшено?

- Пока еще я не знаю. Этот вопрос изучает одна из подгрупп нашей рабочей группы, под председательством Юрия Ключковского. Есть разные мысли, например - объединить комитеты евроинтеграции и иностранных дел. Но объединить их тяжело: комитет европейской интеграции занимается адаптацией нашего законодательства к европейскому. Подобные комитеты существовали практически во всех парламентах, которые готовились вступать в ЕС.

- Как Ваша группа работает с “Регионами”, раньше говорилось, что они отзывают заместителя председателя группы Василия Хару?

- Василий Хара работает, еще один регионал Александр Пеклушенко возглавляет подгруппу нашей группы.

- А как будут распределяться места в сессионном зале - по левизне, численности или по традиции?

- Над этим работает компьютер. Это зависит от количества депутатов, от конфигурации в коалиции.

- Если таки будет создана “широкая” коалиция, установила ли СПУ черту, за которой компромисс для нее невозможен?

- Я скажу так, как должен сказать. Я член политисполкома партии, и на эту тему могу говорить, когда принято решение политсовета партии. Мы не видим возможности такой коалиции. Представьте себе, что президентская команда объединится с Партией регионов. Что она получит на следующих выборах? Для них это невыгодно, хотя торги продолжаются, переговоры идут. Почетный председатель “Нашей Украины” (Виктор Ющенко. – УНИАН) заявил, что он видит коалицию только в составе трех сил. И если думать о перспективе для страны, то альтернативы нашей коалиции просто нет.

- Ваши представители говорят, что Соцпартия понесет потери из-за того, что войдет в помаранчевую коалицию и будет находиться во власти...

Это – правда. Наше общество, к сожалению, политически неграмотно. Вспомните знаменитые ленинские слова: “Важнейшим из искусств для нас являеться кино”. Но мы эту фразу обрываем. Хотя дальше шли слова: “Пока народ – безграмотен”. Сейчас кино заменило телевидение. И зомбирование людей пришло к своему пику. Потому что если бы выбирали программу, разве есть программа лучше программы СПУ?

- Сейчас ежедневно появляются противоречивые сообщения о создании коалиции. То “Наша Украина” выходит из переговоров, то не выходит...

- Как говорил Соломон - и это пройдет. Наши политики любят друг друга подразнить...

- Сегодня политики всех убеждают, что никто из переговорщиков не обсуждает пока еще ничего, кроме основ внешней политики, программы Президента и регламента коалиции, никоим образом не касаясь вопроса распределения должностей. Хотя никто в это не верит. Скажите хотя бы такую вещь. Принцип распределения должностей, который когда-то предлагали социалисты и БЮТ (всем дать – в зависимости от полученного процента), сохранился?

- Меня спрашивает один журналист: а правда, что Винский будет вице-премьером в случае Юлиного премьерства? Я говорю, правда, но не знаю, где вы эту правду взяли.

Идут разные прикидки, раздаются разные предложения, каждая политическая сила видит своего человека на какой-то должности. И мы говорим, что видим Мороза в должности спикера. И БЮТ говорит, что они видят на этом посту Мороза. “Наша Украина” хочет видеть кого-то своего. Как выйдет, увидим.

Я всегда переживаю, чтобы в сессионном зале был элементарный климат доверия. И никто лучше Мороза этого не сделает. Никакой Бессмертный, при всем уважении к нему, этого не сделает в силу своего характера. Мы же видим, как Бессмертный умеет настроить против себя людей. Это же огромный талант - так людей против себя настроить. Ясно, что и Александр Александрович не во всех вызывает понимание и не до каждого дойдет. Но все-таки он умеет сплачивать большой депутатский коллектив, и этого у него никто не отнимет. В том сложном парламенте, который мы получили, сейчас лучшей кандидатуры не найти. Это чтобы не быть в ссоре ни со своими, ни с чужими. Потому что нападок на спикера всегда будет много...

Мы говорим о Мороза, но это не означает, что мы говорим: будет только он.

- Как Вы будете праздновать первый день открытия сессии?

-Поедем в ресторанчик - где-то подальше от города. Кто-то выпивает стопочку, я не пью. Поднимем тосты за то, что открыли сессию, что дожили, что нас избрали и что не опозорили перед людьми.

Маша Мищенко