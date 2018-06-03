Что будет, если Луценко пойдет до конца?

Экс-министра внутренних дел, лидера оппозиционной Народной самообороны Юрия Луценко посадили за решетку вроде бы для того, чтобы он читал свое уголовное дело, пообещав выпустить его, как только он это сделает. Ни в одной цивилизованной стране таких мер пресечения (для чтения дела) не применяют, но это нисколько не тревожит уполномоченного по правам человека “регионалку” Карпачеву... Да и вообще – вокруг разворовываются миллиарды, а Луценко шьют какую-то мелочь... И хотя лидер НС таки прочитал дело, самый «справедливый» суд в Украине – Печерский – не отпустил его, потому что дело, мол, еще не почитали его адвокаты.

22 апреля Юрий Луценко в знак протеста объявил голодовку. Он начал терять вес, по словам жены Ирины и врачей, похудел на 20 кг. Несколько дней назад заключенного “самозащитника” из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева. Кстати, в тот же день, когда началось председательство Украины в Комитете министров Совета Европы.

Жена Луценко заявила, что ее муж или добьется своего, или его вынесут вперед ногами, прекратить голодать он не собирался, поскольку меру пресечения, избранную по отношению к нему, категорично считает несправедливой.

В интервью СМИ Луценко сказал: «Все это смахивает на корриду с неминуемым финалом. Но, как по мне, это лучше, чем покорный поход на бойню районного мясокомбината".

Газета «Сегодня» (№101) написала, что медики заявили об угрозе жизни экс-министра: такое резкое исхудание очень опасно... У него может нарушиться клеточный обмен, и это может привести к смерти.

Даже госпожа Карпачева признала ухудшение состояния здоровья Луценко.

Но невзирая на все это, правоохранительные органе не собираются изменять ему меру пресечения. Напротив – в его палате днюют и ночуют четыре милиционера и еще 20 спецназовцев возле палаты и больницы, на окнах и дверях – решетки. ВР отказалась заслушать омбудсмена Карпачеву и генпрокурора Пшонку. Сегодня, 13 мая, планируется еще одна попытка...

Друзья, коллеги и защитники Юрия Луценко все еще надеются на Европейский суд... Если решение этого суда будет позитивным, Луценко будут обязаны выпустить. «Потому что в этой части европейское законодательство является частью нашего украинского законодательства и решения Европейского суда является обязательным для выполнения на территории Украины», – сказал нам нардеп Юрий Гримчак.

Чем закончится дело Луценко? Что будет, если он «пойдет до конца»? Об этом мы спросили у экспертов.

Виктор Небоженко, политолог: ЯНУКОВИЧА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧАХ БУДУТ СПРАШИВАТЬ – А ЗАЧЕМ ВЫ УБИЛИ ЭКС-МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ? Это будет намного хуже, чем имитация «самоубийства» Кравченко... Здесь при всех живых – Могилеве, Хорошковском, Пшонке – в СИЗО погибает экс-министр внутренних дел. Это, конечно, будет удар по системе, потому что такого еще не было в европейских странах в послевоенное время. Они и не догадываются, как усугубляется их собственная причастность к этому, дальше им придется спихивать вину друг на друга.

А больше всего пострадает имидж Януковича, потому везде на международных встречах его будут спрашивать: «Слушайте, а зачем вы убили министра внутренних дел?» И Янукович будет отвечать: «Да он отказался есть вкусные яблоки и свежие пирожки». Ну, представьте себе этот разговор в Вашингтоне или Брюсселе.

Янукович этого всего не понимает, он думает, что все не по-настоящему, что этого не может случиться, просто потому, что не может произойти.

В случае смерти Луценко в тюрьме невыездными станут Пшонка, Кузьмин, глава Администрации президента Левочкин, начальник тюрьмы, следователь, председатель Печерского суда. И, конечно, Янукович! Нет, это не потому, что за рубежом считают Луценко лидером украинской нации, просто очевидным станет использование правоохранительных органов в криминальных целях. Не в коррупционных, потому что смерть – это уже не коррупция, а криминал.

Ранее такого еще не было, у нас отрезали головы журналистам, журналисты исчезали, запугивали писателей, бросали политических активистов в тюрьму, задерживали их без серьезных причин... Но чтобы просто взять и посадить министра и не иметь к нему серьезных претензий – ну это вообще. Даже обычным людям на периферии понятно, в чем здесь дело: процесс над Луценко вышел из-под контроля авторов. Вот и вся история! А страдает Юрий Луценко.

Они сами не знают, что с ним делать, то есть и выпустить не могут, и публичный суд устроить нет возможности, потому что власть, которая арестует высокопоставленных должностных лиц, должна быть убеждена в тяжести обвинения, но этого не произошло... Они сначала арестовали, а теперь ищут ему тяжесть вины. Это первое.

Второе – если прежний министр внутренних дел не может себя защитить, то что тогда говорить об обычном милиционере или гражданине?! А еще – если прокуратура не ссправляется с делом Луценко, то как она может справиться с делом Гонгадзе, отравлением Ющенко?!

Принудительное кормление ничего власти не даст. Потому что если человек так протестует и угрожает своей смертью, то все равно вина будет лежать на Генеральной прокуратуре.

Геннадий Москаль, народный депутат: ВЛАСТЬ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ ЛЕПИТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ Я бы не хотел что-то прогнозировать относительно дела Луценко, потому что прогнозы в Украине – дело неблагодарное.

А что еще Луценко делать, как не идти до конца?! Депутатам отказали в передаче его на поруки. Да, Юрий Луценко такой, что будет идти до конца. Он не из тех, кто возвращается с полпути. Тем более что его загнали в тупик.

То было обещание, что его выпустят, когда он ознакомится с делом. Он ознакомился, но его не выпустили. Ну скажите мне, пожалуйста, где такое видано, что человек должен сидеть, пока адвокаты будут знакомиться с делом?! Луценко что, должен на них давить?! Тогда не нужно было Генпрокуратуре давать ему надежду. Это и вызвало такой протест у Луценко.

Наша власть не может понять: ментальность украинского народа такова, что люди любят обиженных властью, а тем более когда они эту власть не любят. Власть сама своими руками лепит национальных героев из госпожи Тимошенко и господина Луценко.

Александр Палий, политолог, историк: ВЛАСТЬ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КАК ТАКАЯ, КОТОРАЯ ЗАМОРДОВАЛА ЧЕЛОВЕКА ПО НАДУМАННОМУ ОБВИНЕНИЮ Если Луценко пойдет до конца, то это будет очень трагическое развитие ситуации. Это будет значить, что власть замордовала человека по надуманному обвинению. Власть окажется виновата в том, что держала человека за сорок тысяч гривен (сумма, которая вроде бы фигурирует в деле) в условиях, когда на глазах всего общества ежедневно этой же властью разворовываются сотни миллионов. Конечно, им бы сейчас стоило его выпустить, потому что повышение в должности какого-то водителя и нарушения на сорок тысяч гривен на фоне непрозрачного передела миллиардов государственных средств, непрозрачных тендеров, выглядит просто комично. То есть это значит, что или у прокуратуры на Луценко действительно больше ничего нет, или она совершенно не способна нарыть на него что-то более серьезное. Тема повышения в должности водителя выглядит как полная профанация.

Думаю, это будет иметь очень негативные последствия для имиджа Украины в целом и власти в частности. Мировое сообщество жалеет невинно замордованных. И наш сердобольний народ это почувствует. Соответственно, самого Януковича будут воспринимать в мире еще хуже, чем сейчас, и главные трансформации могут произойти внутри страны, потому что все еще большое количество людей склонно ассоциировать его то с венком, то с «Чеховым-поэтом». То есть в нем видят человека, над которым потешаются, которого не воспринимают как кровавого тирана... И тут вдруг могут сместиться эти акценты. Его уже будут вспоминать не в контексте смешных ляпсусов, а будут рассматривать как угрозу.

А силовики – Кузьмин, Пшонка, Могилев – будут восприниматься как такие, что своими заказными преследованиями загнали человека до смерти. Как по мне, прокуратура и силовые структуры тут выглядят абсолютно дико.

Ясно, что Янукович и некоторые другие персонажи запомнили, что Луценко много говорил о них как о зэках, потому решили сделать его таким же зэком.

У нас нет независимого суда, они нарисуют любые приговоры. Если власть с такими мизерными обвинениями садит своих оппонентов, то какие санкции в свое время будут относительно нее?! Этого они боятся. И возможно, сработает какой-то инстинкт самосохранения, потому что если Луценко сидит за сорок тысяч гривен, которые помог дать водителю (даже не себе), тогда какие приговоры должны быть для этой власти за миллиарды, полученные в свой карман?!

Позиции власти на сегодня в обществе являются очень шаткими, защищать ее будет некому. Потому она, невзирая на то, что формально полномочия сконцентрировала в своих руках, в действительности является достаточно слабой, потому что если будет реальный взрыв в обществе, все законы, конституции, какие они принимают, мало им помогут. Еще меньше, чем это помогло президенту Мубараку, президенту Туниса.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел: У УКРАИНЫ ЕСТЬ ШАНС ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ Надеюсь, до такого трагического конца все-таки не дойдет.

Вот мы сейчас будем председательствовать в Совете Европы (Комитете министров), и, думаю, есть шанс изменить ситуацию. Сам факт, что сегодня Украина председательствует в этой организации, вынудит подумать над тем, что происходит внутри страны.

Иначе мы, безусловно, дойдем до очень позорной ситуации!

Ольга Герасимьюк, народный депутат: УЖЕ СЕЙЧАС ВЛАДА ВИГЛЯДИТ, МЯГКО ГОВОРЯ, УЖАСНО

Я верю в то, что до этого не дойдет! Не хочу даже об этом думать.

Юрий должен будет пройти весь этот путь. Вы видите, что в ВР выносится предложение рассмотреть этот вопрос, члены коалиции, не опуская головы, не голосуют за этот вопрос. То есть перед ними фактически стоит прямой вопрос: «Вы хотите смерти Луценко?» Но люди, даже не знаю, уместно ли называть их людьми, не нажимают кнопку. То есть уже сейчас власть выглядит, мягко говоря, ужасно. Наверное, можно найти какие-то вины у Луценко, но настоящих преступников-чиновников, которые битами бьют простых граждан, даже не допросили. Большего цинизма, чем с Луценко, не было.

Мы начали председательствовать в Комитете министров Совета Европы. Мы взяли на себя обязательство в этом органе именно в сфере прав человека. Для председательствующей страны это все недопустимо. Если Луценко назначил кому-то слишком большую пенсию, то пусть отвечает, но для этого должны быть адекватные меры. К сожалению, в нашей стране это уже обычай, когда садят человека за велосипед, причем на десять лет, и он больше не выходит на волю.

Вот вы спрашиваете, как выглядит Украина в ситуации с Луценко, потому что переживаете за это, а те люди во ВР даже не думают об этом. Им глубоко наплевать.

Ксения Лесив