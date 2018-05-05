9 мая во Львове: технология классической провокации

Да, как правильно заметило одно провластное издание, Львов никогда еще так не «праздновал» 9 мая. Можно продолжить: поскольку никто из высоких должностных лиц Украины раньше не заказывал такого кровавого праздника во Львове. Ни одному из «ястребов» ближайшего окружения предыдущих президентов не пришло в голову заказать «мордобой» во Львове, для чего пригласить сюда к 9 мая «специальных» гостей, пророссийские одесскую и крымскую партии. Молодцы… Задача по расколу Украины, мобилизации двух электоратов, тягнибоковского (как антитимошенковского) и регионального (президентского) выполнена. Поскольку выполнена и задача по усугублению раскола, московские политтехнологи могут ехать в Кремль за пирожком. Украинская аудитория превращается в биомассу для телеманипуляций.

Украинские телеканалы на день Победы показывали неизменный сюжет. Львов, злобные «бандеровцы» раскачивают автобус с ветеранами Второй мировой, которые пришли на могилы помахать там красным флагом. Вне кадра осталась предыстория этого инцидента.

На двух сессиях Львовской облрады было принято два четких решения.

Первое – в мае 2010 года. Этим решением Львовский облсовет обязал отмечать 9 мая как поминальные дни общей скорби по погибшим воинам, проводить панихиды и молебны. И тогда же одним из пунктов решения была недопустимость использования на массовых мероприятиях флагов и символики СССР и других тоталитарных режимов. Бесспорно, прошлогоднее решение было известно советникам действующего президента. Не исключено, что «ястребы» взяли его в работу, чтобы потрясти Львов.

21 апреля этого года, как знаем, Верховная Рада приняла закон, позволяющий использовать красные флаги как копию флага Победы. Заметим, что красные полотнища раньше на Донбассе и Юге страны и так никто не запрещал (Галичина все-таки отдельная история, для них война началась в 1939 году и красный флаг вызывает у них отдельные ассоциации), поэтому необходимости для специального закона на этот счет не было. Поэтому можно утверждать, что упомянутый закон принимался под готовящуюся провокацию. Львовский облсовет по инициативе «Свободы» после принятия закона, благословляющего использовать красные флаги, не заставила себя долго ждать. Он через две недели принял еще одно решение, в продолжение прошлогоднего, и в ответ на апрельскую инициативу депутатов. Львовский депутаты снова решением подчеркнули, что 8 и 9 мая надо отмечать как скорбные дни памяти по погибшим воинам, запланировали общую молитву и, обратившись к президенту, заранее осудили вероятный приезд пророссийских экстремистских организаций. Более того, львовские политики «перестраховались» решением суда, запрещавшим проведением любых мероприятий 9 мая. Все предохранительные меры были приняты.

Вышеупомянутый закон об использовании красного флага не вступил в действие из-за того, что его не подписал президент. Итак, на Львовщине (а также в Ивано-Франковской и Тернопольской областях) было принято решения облрады и суда, запрещающие использование красного флага. Для согласования и реализации этого решения было проведено множество совещаний с областной администрацией, силовыми структурами, районными администрациями и местными советами. Львовская власть в этот день должна была ограничиться возложением цветов на холме Славы. Любые мероприятия, в том числе использование любой символики, было запрещено судом. Правда, 6 мая, через час после принятия подобного решения, во Львовский городской совет была подана заявка на проведение митинга и торжественных мероприятий Львовской областной организации ветеранов Украины. Член т.н. антифашистской организации, коммунист Александр Калинюк объяснил это тем, что такие акции «решением суда не были запрещены, поскольку заявку ветераны подали только что (после суда. – Авт.), и поэтому в День Победы львовские ветераны выйдут почтить память побратимов».

Мы не знаем, кто надоумил львовских ветеранов подавать такую заявку (вряд ли они действительно имеют к ней отношение). Ведь есть решение суда, запрещающее проведение акции. Но, бесспорно, это тоже был момент технологии. И пушечным мясом в ней должны были стать старики. Другие роли были расписаны и распределены на Печерских холмах.

ПОПЫ ГАПОНЫ ДЛЯ ЛЬВОВА ПРИЕХАЛИ НА АВТОБУСАХ СО ЛЬВОВСКИМИ НОМЕРАМИ

У Львовской “Свободы” были сомнения, не нарушит ли власть свое слово. Поэтому утром 9-го они заблокировали как Марсовое поле, так и Холм Славы.

По версии наших львовских коллег, львовская администрация оказалась в щекотливой ситуации. С одной стороны, была дана разнарядка с Банковой провести акцию крымчан и одесситов, которая бы закончилась провокацией. С другой – было дано честное купеческое слово местным депутатам не пускать во Львов красные флаги. И представители обладминистрации хотели попробовать удовлетворить и тех, и других. Нам сказали, что автобусы с крымскими и одесскими депутатами первые полдня кружили возле Львова, ожидая пока «свободовцы» пойдут на свои пикники. А потом, после двух часов дня, когда «тягнибоковцы» вроде сняли осаду и повесили победоносный комментарий на своем партийном сайте про то, что «красный шабаш во Львове не прошел», автобусы с крымчанами и одесситами стали подъезжать к Холму Славы. Это стало известно уже расслабившимся «свободовцам», и когда они бегом вернулись на Холм Славы, то увидели установленные заборы, десять рядов ОМОНа и милицию. А за заборами те самые ветераны, которые подали заявку после суда, в сопровождении молодых парней разворачивали красный флаг. Члены «Российского единства» давали комментарии. Вопреки всем договоренностям с властями, вопреки официальным обещаниям, российские организации таки приехали во Львов. Более того, бешенство местных патриотов было подогрето еще и тем, что одесско-крмыский десант прибыл на автобусах с номерами… Львовской области. То есть специальных гостей для Львова привезли сюда за деньги львовского бюджета.

Дальше последовала третья серия спланированного совсем не во Львове сюжета. Любопытно, что специальные делегации из Крыма и Одессы приехавшие якобы «чистить могилы воинов» (к слову, все могилы города перед Радоницей чистятся и содержатся в идеальном состоянии) привезли с собой не лопаты и грабли, а целую группу одесских же и крымских журналистов. Во Львов вместе с представителями «Родины» и «Русского единства», чтобы отснять празднование Дня Победы, приехали журналисты одесской телекомпании АТВ, одесского телеканала «Академия», журналисты симферопольской газеты "Крымское время", симферопольского информационного агентства «Наша держава», крымского телеканала «Неаполь». То есть на каждого «уборщика могил» приходился собственный оператор, а то и два. Могилы, как мы понимаем, никто не чистил. На них вообще никто не обратил никакого внимания. Зато камеры элегантно сняли волнение львовян, их гневные крики и позже – автобусы с ветеранами, которые раскачивались толпой.

КУДА СМОТРЕЛ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ? ИЛИ ЕМУ НРАВИТСЯ?

Перед тем, как перейти к описанию последнего этапа технологии под названием «бесчинства бандеровцев», давайте четко определимся. Не львовяне привезли в город запрещенное для использования судом красное полотнище. Не львовяне дали это полотнище в руки ветеранов для проведения запрещенной судом акции… И, наконец, не протестующие сделали выстрел. (Перестрелки не было, был один-единственный выстрел и то в «свободовца»).

В общем-то, все, что там происходило – гневные крики, попытки отдельных членов «Свободы» пройти за ограду – не было похоже на массовые беспорядки. Скорее – волнения.

Но, несмотря на справедливое замечание лидера «Свободы» Тягнибока, что это власть спровоцировала ситуацию, надо сказать, что львовяне оказались идеальной массой для манипулирования. Можно посочувствовать львовским мальчишкам из «Свободы», которых милиция бойко паковала в воронки. Можно посочувствовать депутатам облсовета, которых лихо валила на землю та же милиция. И можно согласиться с Тягнибоком в том, что власть спровоцировала эти события.

Но возникает вопрос: почему Олег Ярославович позволил «Свободе» сыграть отведенную ей неукраинскими кукловодами роль львовских «фашистов»?

Прожив несколько лет во Львове, знаю, что 9 мая горстка стариков-коммунистов могла пройтись в этот день с красным флагом, и молодые великодушные победители, чествующие своих героев УПА, не обращали бы на них никакого внимания. Что мешало им проигнорировать это шествие? А теперь представим другой сценарий: «Свобода» встречает ветеранов хлебом-солью. Она великодушно игнорирует проведение акции во имя будущей парламентской победы – разве это не ход? Или еще круче: проводит с крымскими гостями обмен георгиевских ленточек на национальную символику. Замысла, симметричного технологии московских кукловодов «Свобода», не продемонстрировала.

Она невольно, но не без понимания руководства, напялила, образно говоря, типа «националистическую» форму, сшитую в столице московскими мастерами и привезенную ей одесситами и крымчанами. Напялила, в очередной раз прочно загнав себя в нишу радикалов. А почему нет? Там тепло и надежно, а кому-то и хлебно.

Маша Мищенко