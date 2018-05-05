Вехи недели. ПР приобщилась к Победе, Тимошенко заземлилась, Азаров поверил в будущее

Празднование Дня Победы стало площадкой для грязных технологических разработок... Тимошенко обозначила новую цель борьбы.. Азаров хвастается резервами…

День Победы как площадка для грязных технологических разработок

Виктор Янукович, обещавший подписать злополучный закон об использовании копии водруженного в мае 1945-го над рейхстагом знамени во время празднования Дня Победы в Украине, так и не сделал этого. Президентская администрация после получения завизированного Владимиром Литвином документа технологично отправила его на экспертизу в Минюст, который до 9 мая провести ее, тоже технологично, не успел. Пришлось Виктору Федоровичу ограничиться громкими обещаниями, заодно понаблюдав, в каких областных центрах вывесили «знамена Победы», а в каких – предпочли ограничиться конституционными стягами. О том, кто из губернаторов прошел тест на сообразительность, мы вскоре узнаем.

Глава государства пообещал до 2015 года решить жилищные проблемы ветеранов, а уже со следующего мая поднять праздничные выплаты на 40%.

Празднование Дня Победы стало площадкой для технологических штучек провокационного характера. Представители пророссийских политических сил и сторонники ВО «Свобода», руководимые невидимой политтехнологической рукой, встретились аж во Львове и даже применили травматическое оружие.

Немало «подсиропили» президенту собственные однопартийцы, ухитрившиеся в эфире программы «Шустер LIVE» вступить в горячую дискуссию с «детьми войны» (это не реальные ветераны, а «дети»). Похоже, «регионалы» даже не пытаются вести себя как подобает партии власти, а способны лишь срываться на крик, когда иные аргументы не находят понимания в аудитории. Если так пойдет дальше, то Януковичу придется отказаться от Партии регионов как своего передового отряда в политической борьбе.

Тимошенко делает ставку на землю

Лидер «Батькивщины» справедливо назвала возню вокруг красного флага технологией, направленной на раскол страны. При этом Юлия Тимошенко постаралась привлечь к себе дополнительное внимание, пытаясь назначить нардепа Сергея Власенко, возглавляющего юридический департамент БЮТ, на роль своего адвоката по заведенным против нее уголовным делам.

Впрочем, словесные пикировки со следователями не помешали Юлии Владимировне вырваться на оперативный простор в Сумскую область, где она провела встречи с потенциальными сторонниками. Тимошенко убеждена, что большинство украинцев уже не хотят ждать осени 2012 года для смены власти, но при этом никак не могут выступить против режима Януковича. В качестве инструмента консолидации она предложила проведение референдума о запрещении продажи земель сельхозназначения.

Юлия Тимошенко утверждает, что процесс продажи земли может привести к потере контроля Украины над частью своей территории.

Энергии Тимошенко хватает и на заботу о Юрии Луценко, факт голодовки которого наконец-то признали представители пенитенциарной системы. Для этого, правда, его адвокатам пришлось дойти до Виктора Януковича, а тот типа поручил Генеральной прокуратуре оперативно разобраться. По совокупности факторов бывший министр внутренних дел переведен в медчасть Лукьяновского СИЗО, где надеется дождаться позитивного для себя решения Европейского суда по правам человека.

Еще один верный соратник Тимошенко, Андрей Шкиль, находится в больнице после ДТП. Для народных избранников (и их отпрысков) гонять в темное время суток на высокой скорости всегда было чем-то вроде обязательного атрибута принадлежности к депутатскому корпусу.

Премьер для оптимизма

Хотя многие аналитики предсказывают перестановки в правительстве, а министру образования, науки, спорта и молодежи Дмитрию Табачнику информированные источники и вовсе уже выдали «черную метку», премьер Николай Азаров продолжает излучать оптимизм.

Николай Яновича порадовали рекордные размеры золотовалютных резервов Нацбанка, председателем правления которого ему не светит стать в случае ухода с поста премьера.

Интересно, что аналогичного рекорда запасов резервов достигла и Молдова, которую называют беднейшей страной Европы. Вряд ли профессиональный бюрократ Азаров позабыл, что Украина занимает малоприятное второе место после Румынии по объемам заимствований у МВФ, и именно эти средства во многом составляют золотовалютный запас страны. Но раз премьеру сказано демонстрировать оптимизм – он будет улыбаться.

Евгений Магда