Тарас Возняк: Янукович - президент Украины и благодаря УПА

В этом году Украина отпразднует День Победы без громких парадов, зато под красными флагами. Какие мифы о Второй Мировой войне до сих пор господствуют в учебниках истории и в сознании украинцев? На этот и другие вопросы в интервью УНИАН ответил известный политолог, основатель и главный редактор Независимого культурологического журнала “Ї” Тарас Возняк.

Пан Тарас, почему по вашему мнению, День Победы до сих пор не стал объединяющим для украинской нации?

Проблема в том, что историю пытаются использовать в качестве инструмента актуальной политики. День Победы или День Скорби – кто как это называет – не является ни отданием дани памяти жертв, ни чествованием героев, а является инструментом решения абсолютно циничных, банальных проблем сегодняшнего ведущего слоя политиков обоих лагерей, не только провластного.

Глядя на то, с какой радостью готовятся к мордобою во Львове представители ВО “Свобода” из-за этого красного флага – диву даешься – неужели в такой форме нужно поминать жертв?

Понятное дело, что решение относительно вывешивания красного флага на государственных учреждениях – это провокация. Всесторонняя, спланированная, и неизвестно: в нашей ли стране, или в соседней, даже скорее в соседней.

И какова цель этой провокации?

Есть несколько целей, которые преследуют разные стороны. Я бы назвал четыре: актуальная власть, которая, так сказать, “улучшила нашу жизнь уже сегодня”; Российская Федерация, которая пробует направить развитие украинского общества и его самоидентификацию именно по российским лекалам; мелкие политиканы из “Русского единства” и “Родины”, которые преследуют свои политические интересики; и ВО “Свобода”, которая периодически подыгрывает и нынешней власти, и всем трем ранее названным “игрокам”, исполняя роль организатора зачисток территории Западной Украины и Украины в целом от любых попыток построить единый демократический фронт против всех проявлений разного рода авторитаризмов и их рецидивов.

Интересной была реакция на Закарпатье – там предложили: если вывешиваете красный флаг, то, пожалуйста, вывешивайте все флаги стран, которые официально считаются победительницами, – начиная от Австралии и Новой Зеландии и заканчивая США и Канадой.

Какие мифы о Второй Мировой войне до сих пор господствуют в учебниках истории и в сознании украинцев?

Первый миф о том, что красный флаг – это был флаг победы. В действительности, под красным флагом 1 сентября 1939 года началась эта кровавая бойня и это всеми силами пробуют затушевать те, которые хотят нас оставить в стереотипах просталинского видения прошлого и формировать такое постсталинское будущее для всех нас. Возрождение этой советской мифологии, сохранение этой мифологии, заражение этой мифологией следующих молодых поколений – это и есть главная цель такого рода акций.

Во всех фильмах о войне где-то там будто случайно висит этот красный флаг. Идет такая массированная пропаганда.

Люди даже не осознают, а кто начал эту войну, а кто был инициатором кромсания европейского континента? Иосиф Виссарионович и Адольф Гитлер.

И как противостоять этой мифологии?

Можно противостоять на разном уровне. Наиболее эффективный – учить детей в школе объективной взвешенной правде о прошлом, что война началась так, а после того уже трансформировалась иначе.

Но этот способ осознания сложности и трагичности нашей истории заблокирован министром образования Табачником, который видит своим главным призванием поддержку советских мифологем, этих стереотипов, которые вдалбливали людям на протяжении 70 лет.

Другое дело – это реакция широкой общественности. В том числе и на Западной Украине. Думаю, она вскоре будет. У нас есть люди, которые неутомимо на протяжении нескольких десятилетий пробуют доказать правду истории, например Ярослав Грицак, Мирослав Мартынович и др.

Господин Грицак недавно заявил: “Разделимость украинской истории является большим преимуществом Украины. У нас невозможен миф победы, потому что здесь не было победы – а была большая жертва” Вы тоже так считаете?

Чем больше разнообразных настроений – тем лучше. Мы опять же по тем советским стереотипам пробуем все унифицировать. А мы можем быть едиными, будучи разными. Люди создают семью, определенное единство, будучи мужчиной и женщиной, абсолютно разными существами. Есть нации, сильные своим разнообразием. Например, индийская или китайская. Нужно перейти от философии или/или (или мы победители, или мы жертвы) к философии: мы и жертвы, мы и победители. Потому что в действительности так и было.

Советские солдаты, с одной стороны, побороли тот фашизм не благодаря НКВД, не благодаря Сталину и коммунизму, а благодаря собственному самопожертвованию. Но, вместе с тем, они были и жертвами. Командиры забрасывали поля войны тысячами трупов неоправданных жертв. Как говорил Жуков: “русские женщины новых нарожают”. УПА, которые боролись за свою Украину, как они ее видели – и с нацистами боролись, и с большевиками как со враждебной силой – они тоже и жертвы, и победители. В конечном итоге, Янукович стал президентом именно Украины в том числе и благодаря УПА, потому что эту Украину в свое время добыли в борьбе их бойцы.

Не могу у Вас не спросить о заявлении Путина о том, что Россия победила бы во Второй мировой войне и без Украины. Как Вы думаете, с какой целью это было сказано?

Конечно, это провокация чистой воды и попытка использовать такую браваду во внутрироссийской политической борьбе. Сейчас все возрастает температура противостояния (или имитации противостояния) между двумя самыми реальными претендентами на кресло президента России – Медведевым и Путиным, и они по очереди один за другим бросают подобного рода фразы, не очень считаясь с тем, как это воспринимают люди в не только в Украине, но и в других странах: Грузии, Беларуси, Узбекистане...

Как говорил вождь коммунистов Ленин: кино будет решать все. Мы видим, как только Путин пришел к власти, какая масса фильмов появилась о “доблестных бойцах невидимого фронта”. И оказалось, что не танкисты и артиллеристы решали судьбу победы, а энкаведисты. Это тупая пропаганда. А мы сколько фильмов за год делаем?! Абсолютно проиграно информационное пространство, отданное соседнему государству, которое теперь рассказывает, что Россия победила, а в эту победу впутываются непонятные «страночки», начиная от Узбекистана и заканчивая Украиной.

Как когда-то говорил известный российский журналист Сергей Доренко: “Сглотнули, хохлы?” Вот и “сглотнули”. У нас что была официальная нота МИД, Президент выступил против этого? Те, которые сейчас будут ходить с красными знаменами, осудили этот абсолютно несправедливый для миллионов людей упрек, а власть промолчала. Это приучение к тому, что можно “проглотить” все, что не скажешь. Можно в морду плюнуть – утрутся.

Почему до сих пор глотаем?

Я не такой крупен мужчина, который может дать сдаче. Но думаю, что в нашем руководстве крупные и крутые мужчины, в их терминологии – “крутые пацаны”, которые должны были бы дать сдачи. Но они оказываются промокашками.

По инициативе Табачника Мировую войну в учебниках заменили Великой Отечественной. Какой смысл?

Очень четкий. Великая Отечественная война – это отсчет от коварного нападения нацистов на Советский Союз. И тогда упускается важнейший момент – как Сталин вместе с нацистами разорвали тогдашнюю Польшу. В том и есть весь смысл – затушевать того, кто начал всю эту драку.

В этом году День Победы пройдет без парада. По вашему мнению, правильнее все-таки раз в году делать праздник для ветеранов, которых и так уже немного осталось, или все же экономить на торжествах?

Если бы в нашем обществе было понимание и примирение, и была бы общая радость и скорбь, то не было бы проблемы с этими парадами. И не такие то большие деньги. Не нужно спекулировать. Разворовывается намного больше, чем идет на те парады и чем нужно ветеранам. Сколько их уже там осталось.

То, что парад отменили, возможно, в нынешней экономической ситуации и имеет смысл. К тому же учитывая общественную ситуацию какого-то непримиримого противостояния, или скорее его имитации. Я в действительности не очень верю в то, что украинское общество разорвано по этому вопросу. Его пробуют разорвать. Но все понимают трагичность этого события и вряд ли кто-то хочет обижать ветеранов или УПА, или Советской армии, тех, которые действительно воевали, а не тех, которые шли в заградительных отрядах НКВД, а после того работали по концлагерям и в тюрьмах Гулага, и сейчас, к сожалению, также приравнены в своих правах к ветеранам.

Разговаривала Анна Ященко