Янукович поздравил депутата Билого орденом "За заслуги"
15:12, 01 мая 2011Политика
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Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом «за весомый личный вклад в государственное строительство, многолетнюю законотворческую и общественно-политическую деятельность» наградил орденом "За заслуги" III степени народного депутата Украины Алексея БИЛОГО.
Текст документа размещен на сайте главы государства.
Сегодня, 1 мая 2011 года, А.БИЛЫЙ отмечает 50-летие.
Поздравление по этому поводу также размещено на сайте Президента Украины.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ поздравил с днем рождения народного депутата Сергея КИВАЛОВА.
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