Янукович поздравил депутата Билого орденом "За заслуги"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом «за весомый личный вклад в государственное строительство, многолетнюю законотворческую и общественно-политическую деятельность» наградил орденом "За заслуги" III степени народного депутата Украины Алексея БИЛОГО.

Текст документа размещен на сайте главы государства.

Сегодня, 1 мая 2011 года, А.БИЛЫЙ отмечает 50-летие.

Поздравление по этому поводу также размещено на сайте Президента Украины.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ поздравил с днем рождения народного депутата Сергея КИВАЛОВА.