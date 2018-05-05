Проглотит ли Янукович обиду от Лукашенко?

Президент Беларуси Александр Лукашенко опять отметился недипломатичным высказыванием. В этот раз досталось Виктору Януковичу. "К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос нужно задать Януковичу, почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях", – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о причине своего отсутствия на конференции в Киеве по случаю годовщины катастрофы на ЧАЭС. По словам бацьки, Киев начал «танцевать под дудку» Брюсселя в отношениях с Беларусью. Интересно, что на официальном сайте президента Беларуси высказывание Лукашенко о “вшивости руководства Украины” присутствует, но то же время “о разных Баррозу, других козлах и быках” (в ошеломительной цитате было и такое) – даже упоминания нет.

В украинском МИД сразу выразили возмущение «беспрецедентно некорректными комментариями» Лукашенко.

Будет ли зависеть развитие украинско-белорусских отношений от таких эмоциональных заявлений и проглотит ли обиду Янукович? С этим вопросом мы обратились к экспертам по международной тематике.

Борис Тарасюк, министр иностранных дел в 1998–2000, 2005–2007 гг., народный депутат: ЭТО ХАМСТВО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Хоть я и не отношусь к сторонникам нынешней власти, но такое высказывание по адресу Президента Украины обижает не только Януковича, но и все государство и его граждан. Это хамство на высшем уровне остается на совести Лукашенко.

Что касается такой формы высказывания... Это не первый раз мы сталкиваемся с эмоциями Лукашенко по адресу украинского руководства. Лукашенко ничего не хочет делать для того, чтоб демократизовать Беларусь, и в то же время хочет, чтоб к нему относились так же, как и ко всем европейским лидерам. Этого не будет. И позиция ЕС и Украины должна быть общей, что мы не можем позволить Лукашенко недемократический режим в Европе.

Что касается другой стороны нашего сотрудничества – экономической – она была и будет продолжаться. В этом я уверен. Она выгодна и Беларуси, и Украине. Никакие хамские заявления Лукашенко не повлияют на развитие взаимоотношений между Украиной и Беларусью в экономической отрасли. Если говорить о цифрах, то в прошлом году товарооборот между нашими двумя странами составлял около 6,5 миллиардов долларов, это один из самых больших товарооборотов с зарубежными странами. И уже в этом году он увеличился на 25%. Тут есть постоянный интерес с обеих сторон.

Россия всегда играла негативную роль и использовала Беларусь как фактор влияния на Украину. И то, что белорусская сторона медлит с завершением процедуры заключения соглашения о границе между Украиной и Беларусью и то, что белорусская сторона медлит с завершением процедуры реализации соглашения о реадмиссии, я лично считаю, этим дирижирует Кремль.

Позиция, которую озвучил МИД, является адекватной, и Януковичу нет потребности ввязываться в эту ссору.

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 рр.: ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА НЕ ПРИНИМАЕТ ТАКОЙ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ

Дипломатическая практика не принимает такой формы общения.

Мне жаль, что до того дошло. Это не способствует тому, чтобы страны развивали свои отношения положительно. Но думаю, что это эмоции, которые в конечном итоге будут забыты.

Основа украинско-белорусских отношений – стабильная и постоянная. Мы соседи, потому мы должны выстраивать наши отношения в наилучших формах. Тем более, что исторически у нас не было никаких взаимных претензий или каких-то принципиальных разногласий. Думаю, и Беларусь, придет время, сориентируется на европейский вектор развития и, безусловно, станет частью свободных европейских народов. Хотя, это, возможно, займет больше времени, чем для Украины.

Я не хотел бы, чтобы наши руководители эмоционально реагировали на эмоции. Тут должен быть трезвый и спокойный подход. Время – лучший врач. А нам нужно искать точки касания (а они у нас есть) и реализовывать их в программы. Посмотрите только на Балтийско-Черноморское сотрудничество. Без Украины, без Беларуси это направление практически невозможно. Нам очень важно иметь общие проекты – украинско-белорусско-польские, украинско-белорусско-литовские. Здесь есть много экономики, которая выгодна и для нас, и для белорусов, и в целом для региона. Думаю, именно эта прагматичная составляющая возьмет верх в наших отношениях.

Конечно, третьи стороны тщательным образом анализируют то, что происходит между Украиной и Беларусью. Безусловно, в Москве достаточно ревниво отреагировали на то, что и Украина, и Беларусь и другие страны вошли в группу стран так называемого Восточного партнерства, которым предлагается ускоренный темп европейской интеграции, потому, безусловно, есть желание этот процесс несколько затормозить. И Украина, и Беларусь взаимозаинтересованы в нормальных отношениях, потому несмотря на желание и попытки эти отношения как-то подтормозить, это им не станет помехой.

Григорий Перепелица, эксперт по международным вопросам: ЯНУКОВИЧУ НЕВЫГОДНО ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФРОНТАЦИИ

Месидж достаточно эмоциональный и громкий. Лукашенко должен был бы более умеренно подойти к этому. Виктор Янукович все-таки выслал ему приглашение, чтоб он принял участие в 25-й годовщине катастрофы на ЧАЭС. Я думаю, у Лукашенко нет оснований обижаться на Януковича. С точки зрения протокола украинская сторона внимательно отнеслась и к Беларуси, и к Баррозу, невзирая на такую контрадикцию позиций Беларуси и лидера ЕС.

Думаю, эти эмоциональные всплески отойдут на второй план. Такие выпады не в интересах двусторонних отношений. Не только Украина заинтересована иметь хорошие отношения с Беларусью, но и наоборот.

Беларусь очень заинтересована в Украине, чтобы иметь контрбалансир в отношениях с Россией. Ведь отношения Беларуси с РФ в последнее время обостряются. Соответственно, Лукашенко будет искать поддержки, если не в ЕС, то по крайней мере у ближайших соседей.

Москве в развитии украинско-белорусских отношений принадлежит доминирующая роль. Очевидно, Украина в силу политики балансирования, которую избрала новая власть, имеет подчиненное положение относительно Кремля и, соответственно, вес Кремля в этом балансировании несравненно более высок. Поэтому приоритетность политики Украины будет ориентирована на интересы Москвы в Беларуси.

Я думаю, Янукович проглотит эту обиду. По большому счету, Януковичу не выгодно это продолжение конфронтации. Если опять-таки придерживаться этой политики балансирования, которую занял официальный Киев, то такая конфронтация в ответ противоречит ее принципам.

Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова УЖЕ НЕ ВПЕРВЫЕ УКРАИНА ПЫТАЕТСЯ УСИДЕТЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ, ИСПОВЕДУЯ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ “ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРАГМАТИЗМ” Это тот случай, когда обида президента Януковича является обидой государства Украина, как бы мы не относились к самому Виктору Федоровичу. Конечно, МИД Украины должен был ответить и, я думаю, он нашел ту форму, которая была нужна для этой ситуации.

Это высказывание, которое не должно звучать не только из уст Президента соседнего и дружественного нам государства, но и даже от представителя белорусского народа. Такой выпад в сторону Украины как минимум означает непонимание или даже пренебрежение большой взаимной заинтересованностью в развитии двух соседних стран. Лукашенко, в первую очередь, сделал плохую услугу своему государству и своему народу.

Но справедливости ради нужно сказать, что это заявление прозвучало не на пустом месте. Мне кажется, что не удалось все-таки найти такой формулы и такого решения, которое дало бы возможность Украине остаться надежным предсказуемым партнером как для ЕС, так и для соседней Беларуси. Речь идет о дилемме, кого приглашать на конференцию по ЧАЭС: Баррозу или Лукашенко? Конечно, Баррозу (как бы его ни называл Лукашенко) имеет намного больший политический вес, чем президент Беларуси. И интерес Украины к европейскому направлению конечно намного больший, чем персональные отношения с Лукашенком. Это свидетельство того, что наша внешнеполитическая стратегия (которая даже теперь отсутствует, но есть документ) – она очень уязвима. Уже не первый раз возникает ситуация, когда Украина пытается усидеть на двух стульях, исповедуя так называемый “внешнеполитический прагматизм”. Внешнеполитический прагматизм сегодня – это ни что иное, как попытка иметь с одной стороны партнеров по всему свету, а с другой – в сложных ситуациях иметь неопределенную позицию, или иногда затягивать реагирование или вообще непонимание того, как реагировать в тех или других ситуациях.

С этим нужно будет определяться в будущем. Невозможно одновременно идти к двум взаимоисключающим целям.

Что будет означать это заявление для двусторонних отношений? Учитывая, насколько сконцентрирована власть у Александра Лукашенко в Беларуси и насколько уже сконцентрирована власть у Виктора Януковича в Украине, я думаю, что персональное взаимное невосприятие может действительно навредить двусторонним отношениям. В первую очередь результатом этого может стать промедление Беларуси с завершением всех процедур окончательного оформления украинско-белорусской границы. Речь идет о передаче ратификационных грамот.

Ухудшение климата отношений Украины и Беларуси может навредить, конечно, и Беларуси. Мы имеем большие объемы товарооборота. Украина импортирует значительные объемы продукции машиностроения из Беларуси. И в условиях вала кризисных явлений в экономике Беларуси, это не лучшая ситуация даже для выживания того политического режима, который сегодня господствует в соседней стране. Лукашенко загоняет себя в нишу изоляции, которую он уже создал на Западе со стороны ЕС и практически со стороны России. Теперь он имеет все возможности получить такую же изоляцию и на своем южном фланге.

Россия опасалась налаживания более глубоких отношений и общих действий Украины и Беларуси, скажем, в энергетических вопросах. Потому в данном случае, в Кремле только обрадуются этой ситуации.

Не так важно, проглотит ли обиду Виктор Янукович. От конкретной страны согласно Венской конвенции может выступать три лица: президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Тут была озвучена позиция от президента соседнего государства и ясно, что теперь она должна быть каким-то образом исправлена. В принципе, очень тяжело мне сказать, как можно сейчас предпринимать встречные шаги в сторону Беларуси. Но эти шаги должны быть в плане более активной перестройки механизма сотрудничества на других уровнях, кроме президентского. Хотя понятно, в условиях Беларуси это очень сложно или почти невозможно. Но тем не менее. Украинский народ хорошо относится к белорусскому народу, мы – страны соседи. Нашей реакцией – и это должен сделать президент Янукович – должно быть наращивание отношений не с президентом Лукашенко, а с белорусским народом на всех уровнях.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований ЛУКАШЕКО ДАЛ СТАРТ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И БЕЛАРУСЬЮ

Президент Беларуси дал старт дипломатической войне между Украиной и Беларусью. В энергетических вопросах обидные слова лидера белорусов о «вшивости» могут стоить Украине прекращения аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды».

Де-факто «проект века» по транспортировке венесуэльской нефти через Украину в Беларусь уже прекратил свою деятельность. Де-юре и Украина, и Беларусь пока еще поддерживают видимость работы в этом направлении.

Подписать договор с Беларусью Украину вдохновил 2010 год. Тогда в разгар очередной российско-белорусской нефтяной войны Лукашенко демонстрировал Москве «мышцы» и демонстративно возил нефть из Венесуэлы на Мозирский НПЗ железной дорогой через Украину, хотя это было необоснованно дорого. Да, немного меньше чем за год было ввезено 1,3 млн. тонн нефти.

На 2011 год «Укртранснефть» и «Белорусская нефтяная компания» подписали договор о поставках 4 млн. тонн нефти. Но нефтепровод «Одесса-Броды», который начал работать 13 февраля в аверсном режиме, уже через полтора месяца (в конце марта) прекратил свою работу. Фактически успели только вытеснить 600 тыс. тонн технологической нефти Urals. Спустя некоторое время белорусы нашли «причину» – трехнедельный ремонт Мозирского НПЗ, на который и поставляется нефть.

Но три недели апреля прошли, а поставки азербайджанской нефти (которая замещает венесуэльскую) так и не возобновились. К тому же белорусы решили продлить ремонт Мозирского НПЗ на два месяца - в мае и июне. В результате, по итогам первого квартала 2011 года «Укртранснефть» сократила транзит нефти на 6% - до 4,7 млн. тонн и по итогам года рискует повторить прошлогодний антирекорд – падение транзита нефти на 30%, по сравнению с 2009 годом.

Эти, на первый взгляд, странные движения вокруг «Одесса-Броды» начались в тот момент, когда сразу после подписания контракта с Украиной Беларусь договорилась с Россией о возобновлении беспошлинных поставок нефти. Потом же ситуацию усилило требование Евросоюза не принимать Лукашенко в апреле в Киеве на днях памяти трагедии на Чернобыльской АЭС.

По большому счету, если сравнить сухие цифры, то Украина получила в десять раз больше. Киев собрал 550 млн. евро на «чернобыльские проекты», а за год прокачки нефти для Беларуси могла получить около 40 млн. евро. Фактически, Янукович поменял энергетическую дружбу с Лукашенко на аналогичную дружбу с ЕС.

Опрашивали Анна Ященко, Олег Вовчук