Почему у украинцев нет радости от визита Кирилла?

Руководитель Российской церкви Кирил (Гундяев) опять наведывается в Украину. Казалось бы, приезжает духовный пастырь, но радости среди наших сограждан от этого почему-то не чувствуется. Почему? Об этом мы спросили у известных украинцев.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел: БЫЛ АГИТПРОП, ТЕПЕРЬ АГИТПОП Еще когда был Советский Союз, тогда был агитпроп, а теперь – агитпоп. Российская православная церковь всегда выполняла функцию идеологического департамента и какого-то секретаря при сегодняшней российской власти.

В действительности, идет девальвация российской церкви в целом, - она занимается выполнением кремлевских указаний. По-видимому, потом еще и отчеты пишут о выполненной работе.

Мы наблюдаем, как количество тех людей, которые приветствуют приезд Кирилла, все падает, потому чем чаще тот Гундяев будет приезжать к нам, тем меньше даже принудительно согнанных сторонников будет выходить его встречать. Поэтому это лишь на пользу Украине.

«Российский мир», который Москва хочет построить, – это очередная фантазия, которая теоретически разработана, но практически реализоваться не сможет. Уже никто не запретит людям читать настоящую историю, давать справедливые оценки тому, что происходило в прошлом...

Евгений Сверстюк, доктор философии, главный редактор газеты «Наша вера»: КИРИЛ АССОЦИИРУЕТСЯ С ПРОФАНАЦИЕЙ РЕЛИГИИ И ПРАВОСЛАВИЯ ВООБЩЕ

Автор и инспиратор имперской архаичной идеи «русский мер», Кирил не ассоциируется у людей с религией. Напротив – с профанацией религии и православия вообще. Он не воспринимается как духовное лицо.

Строить «русский мир» сегодня – все равно, что строить повторно Вавилонскую башню. Такое не может выйти в принципе, это дохлая идея. Досадно, что они наделают много беды, перекалечат кучу людей. Потому что Кирил - один из тех, кто воспален злой идеей и не останавливается ни перед чем.

Как по мне, вообще не нужно говорить об этой фигуре, стоит взглянуть на его фото в компании с Лужковым и Медведевым - сразу видно, что это за люди.

Оксана Забужко, писательница: ОН МОЖЕТ НЕСТИ РАДОСТЬ ТОЛЬКО ПАРТНЕРАМ ПО МАХИНАЦИЯМ

Бог с вами, это же кому господин Гундяев способен нести «радость»? Разве что своим партнерам по бизнесу – радость от удачной сделки? К христианству этот человек имеет такое же сомнительное отношение, как и вся его церковь, так называемое "красное православие", патриархат которого был создан в 1943 году Сталиным и Берией в обход всех церковных канонов как своего рода "альтернативный политотдел" Лубянки - когда нужно было поднимать боевой дух на фронтах, а политруки не исправлялись. Политотделом Кремля эта церковь и осталась, невзирая на все попытки «переродить» и «очистить» ее изнутри, - только теперь уже политотделом монопольным: единственным и безраздельным. Старое, так называемое "белое" российское православие называет РПЦ МП "сергианской ересью" и рассматривает ее «аки не бывшую».

Ни в коем случае не хочу этим бросить тень на всех тех настоящих, "по вере", а не только "по сану", священников - "рядовых", которые и в РПЦ МП пытаются искренне служить Богу, но среди ее "генералитета", то есть верховного клира, таких, боюсь, не может быть по определению: это не столько церковь, сколько бизнес-корпорация, и нет, кажется, такой дряни, которой бы она себя не заляпала, - от торговли табаком-водкой до "освящения" оружия массового уничтожения. А уже когда их клирики стали угрожать конкурентам "насланием проклятий" (!), то тут агностику впору расхохотаться вслух - иш, какие копыта из-под ряс полезли! – а христианину, осенив себя святым крестом, вымолвить: «Изыди, сатана!»

Какая же от таких может быть "радость"? Радость – она от Бога, а у этих циничных попов на мерседесах, за чьи одни наручные часы можно накормить евангельскими "пятью хлебами" тридцать тысяч голодных, совсем другое "духовное оружие" - страх, ложь, злоба, ненависть... Это – те, о ком Христос предупреждал своих учеников в Евангелии от Луки: «Многие придут во имя Мое, и не идите вы за ними!» Парад кощунства под государственным омофором. Как писал отец Глеб Якунин, "православный талибан занял русский автобан" - а теперь лихорадочно, будто перед концом времен, норовит занять и украинский.

Трагедия России в том, что другой доступной христианской церкви, кроме этой, которая обманом присвоила себе чужую историю, Россия не имеет. Тамошним прихожанам просто не с чем сравнить – и в доброй вере, вроде «так и надо», воспринимают и ярмарочные «ценники на услуги» в храмах, и совсем уже «вохровский» анекдотический оклик «подпевание хору не благословляется» (тут верующему, действительно, только плюнуть – отойди от меня, сатана, когда не даешь вслух воспевать Бога!), и другие многочисленные признаки «безблагодатности», видимы «незамыленному» глазу. Украинцы, как и во времена СССР, плохо знают церковную историю, крестить ребенка или заказывать заупокойную по покойнику идут обычно «туда, где крест стоит», - но моральные инстинкты у нас все-таки еще не заглушены, и это нас спасает. И сравнить, слава богу, есть с чем (как спрашивала одна маленькая девочка, наблюдая возле Михайловского за молодыми семинаристами: «Мама, а чего эти монахи веселые, а те в Лавре такие сердитые были?»).

Трагедия Украины в другом – в беспробудной темноте нашего правящего слоя, «безголовости» нации. Страшную мину под нашу духовную свободу заложил в свое время Леонид Кравчук – когда, без какого бы то ни было общественного обсуждения, отдал РПЦ МП в безраздельное пользование главную святыню восточного христианства – Киево-Печерскую Лавру. В настоящее время Виктор Янукович при каждой оказии тянет сюда «социально близкого» себе господина Гундяева, вероятно, искренне, как всякий темный человек, веря, что именно этот, «престижный» (как высказался недавно их отец Чаплин - поистине, Бог шельму метит, даже фамилией!), держит для него в кармане рясы ключи от Рая. И не подозревает наш гарант, что там всего только ключи от крымского дворца, - а «по вертикали» Президент Украины, который присягал на Пересопницком Евангелии, отвечает перед совсем другой инстанцией...

Поэтому накануне Пасхи скажем себе по-христиански: Бог им судья – и Кириллу, и всем его украинским подручным. И не обращаем внимания, когда они стараются нас застращать своим фарисейским «престижем»: как мудо говорит народная поговорка – если бы Бог слушал глупого погонщика, то вся отара бы передохла.

«Веселых праздников!»

Александр Палий, историк: ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ НЕ МОЖЕТ ЗВАТЬ СВОЮ ПАСТВУ ТУДА, ГДЕ ЕЕ УБИВАЛИ МИЛЛИОНАМИ Невзирая на историю соседства, которая редко бывает простой, между Украиной и Россией могут сложиться гармоничные отношения.

Нужная лишь одно условие: чтобы все руководствовались заповедью: "Не пожелай ни дома ближнего твоего, ни поля его".

У московского патриарха Кирилла есть в Украине своя паства, к которой, он имеет право приезжать.

Проблемой является то, что целью визита патриарха Кирилла, скорее всего, является заявить очередные скрытые и нескрываемые претензии на украинские территории.

Сказать, что политизация церкви вредит православному христианству – не сказать ничего. А ут мы видим прямое участие российской церкви в политической пропаганде.

Благодаря политике УПЦ МП, срастанию ее с пропагандистской машиной Российского государства – она прошла уникальный путь: стала религиозным меньшинством в условиях абсолютного количественного преобладания ее храмов. Участием в реализации политических целей, которые не имеют ничего общего с религией, церковь саморазрушается.

Так, по данным опроса Института политики, проведенного в 2009 году, 39% граждан Украины считали себя прихожанами Киевского патриархата и 24% – Московского. Нынешний опрос в Киеве дает соотношение 50 на 16, и еще 5 процентов для УАПЦ.

Надеюсь, что иерархи УПЦ МП увидят этот неутешительный для их церкви факт и поймут его причину.

К визиту патриарха Кирилла возникает вопрос – неужели российская церковь выполнила свою миссию в России? Зачем ехать в Украину, где население значительно более религиозное, чем в России?

Неужели в России до всех безбожников, «номинальных верующих», язычников, иноверцев уже донесено слово Христово? Неужели не Россия – государство с одним из высших уровней преступности в мире?

Иерархи российской церкви уже открыто говорят о необходимости новой евангелизации населения России. Во многих российских городках вообще нет церквей. Церковь для эксперимента уже пускает корабле по Волге и по другим рекам, создает «передвижные храмы» хоть для минимального привлечения населения к церкви.

Является ли состояние зависимости церкви от государства и его политических целей шовинизма новым для российской церкви? Никоим образом.

Сюзерен российской церкви – государство – сделала экспансионизм содержанием своей политики. Даже невзирая на то, что этот лозунг явно входит в противоречие с Божьей заповедью: "Не пожелай ни дома ближнего твоего, ни поля его".

И церковь тут становилась всего лишь инструментом. В XVII веке отдельные патриархи российской церкви, назначенные царями, не умели хорошо читать. Но при этом регулярно санкционировали сжигание на улицах Москвы книг выдающихся украинских религиозных деятелей – Могилы, Ставровецкого, Полоцкого, Барановича, Радзивиловского.

Добрый пастырь не может звать свою паству туда, где ее убивали миллионами и пытались уничтожить под корень. И это большая моральная проблема для иерархов УПЦ МП.

Неправедной политикой церковь отходит от своей основной миссии на земле.

Дмитрий Корчинский, публицист: В УКРАИНЕ – КОНФЛИКТ МЕЖДУ СОВЕТСКИМИ ЛЮДЬМИ И ЛЮДЬМИ УКРАИНСКИМИ

Российская православная церковь всегда была одним из государственных департаментов Московского государства, то есть политическим и административным органом. Соответственно, в Украине она осуществляла и осуществляет политику в интересах Москвы.

У нас и Верховная Рада осуществляет политику в интересах Москвы, и президент, и правоохранительные органы. Собственно говоря, Кирилл здесь вряд ли сможет сделать что-либо больше, именно поэтому мы не приветствуем его приезд овациями.

Кирилл имеет две функции в Украине. Первая – российского государственного деятеля, и в этой раскладке он отвечает за Украину и за связи с Януковичем. Вот Табачник до сих пор состоит в своей должности, потому что он - протеже Кирилла.

С другой стороны – Кирилл имеет собственные амбиции. Он понимает, что пока он опирается лишь на парафии в Российской Федерации, он абсолютно зависим от кремлевского руководства, а если он сможет в полной мере опереться на парафии в Украине – у него появляется какая-то свобода маневра. В то же время его статусность повышается и в Кремле.

В построении «российского мира» есть успехи и неудачи. Ясно, что имеют место объективные экономические противоречия в интересах Москвы и Украины. Так же как есть экономические противоречия между Москвой и регионами Российской Федерации. То есть это такая система, которая склонна расползаться именно по экономическому принципу.

С другой стороны, как выяснилось, Украина очень поддается влияниям. Мы видим, что большинство Верховной Рады – это советские люди по мировосприятию. Исполнительная власть – это тоже советские люди. Значительное количество избирателей – тоже советские люди. И фактически в Украине существует национальный конфликт между советскими людьми и людьми украинскими.

Этот так называемый «российский мир», который они пытаются строить, собственно, и опирается на эту публику, этих одномерных советских людей. Поскольку их еще много в Украине и они сегодня при власти, потому в этом смысле успехи есть.

Кирилл понимает, что культурно-гуманитарное доминирование сегодня может быть важнее, чем доминирование экономическое или политическое.

Оксана Климончук