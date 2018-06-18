За взрыв на ЧАЭС, оказывается, осудили совсем не тех людей

Руководство ЦК КПСС написало две правды о ЧАЭС: для себя и для граждан... Один из настоящих виновников трагедии наложил на себя руки... Что же стало причиной взрыва?

26 апреля 1986 года мир узнал о существовании в Украине городка Чернобыль: когда неожиданно скандинавские страны почувствовали на себе повышенную радиоактивность, американцы по их просьбе развернули свои космические спутники над тогдашним Советским Союзом, определили место истока радиации и добились от правительства СССР конкретных объяснений, что именно случилось.

Советские граждане были частично информированы об аварии на Чернобыльской атомной электростанции только через несколько суток: полуложь официально сообщила газета «Правда».

С тех пор не угасают споры относительно определения причин пока еще крупнейшей в истории современной цивилизации глобальной техногенной катастрофы с выбросами в воздух более чем 1 миллиарда кюри радиоактивных веществ и дальнейшей судьбы людей, которые пострадали от последствий этой аварии. В целом пострадало почти 9 миллионов, из них около 3 млн. - украинских граждан, в том числе приблизительно 400 тысяч детей.

Мы попросили высказаться известного специалиста по научно-практическим вопросам ядерной энергетики, который с осени 1986-го работал заместителем главного инженера Чернобыльской АЭС по науке и ядерной безопасности Николая Карпана. Сейчас Николай Васильевич дописывает очередную книгу о чернобыльской трагедии и общих проблемах ядерной энергетики.

РУКОВОДСТВО ЦК КПСС НАПИСАЛО ДВЕ ПРАВДЫ О ЧАЭС: ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ГРАЖДАН О возможных причинах аварии разными авторами выдвигались самые разнообразные версии, разве что о НЛО не было. А что случилось в действительности? Во времена Советского Союза такие ситуации засекречивались, правду не говорили, иногда – полуправду, чаще – откровенную ложь. Поэтому немногим известно (а абсолютное большинство вообще не знает), что почти через два месяца после аварии, 3 июля 1986 года, на внеочередном заседании Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза – это был тогда высший руководящий орган государства – в присутствии Горбачева, Рыжкова, Щербицкого и других партийно-государственных руководителей был заслушан и обсужден «Доклад Государственной комиссии по расследованию причин аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года». Участники заседания в своих выводах вполне правильно ранжировали причины аварии:

«1. Авария явилась следствием досрочного прекращения теоретических исследований по безопасности реактора, что сделало РБМК «потенциально опасным реактором». Виновность за это, в первую очередь, лежит на Руководстве государства, Руководстве Академии наук и Руководстве Министерства среднего машиностроения.

2. Физикой и конструкцией реактора, в том числе системой его управления и защиты, не была исключена возможность «разгона» мощности реактора при некоторых рабочих ситуациях его промышленной эксплуатации. В этом виновны Научный руководитель и Главный конструктор реактора.

3. Разработчик Программы испытаний и персонал Чернобыльской АЭС, которых Главный конструктор не предупредил о способности РБМК к «саморазгону» в определенных ситуациях, ввели реактор в потенциально опасный режим. Виновность за это лежит на Главном конструкторе, руководстве эксплуатирующей организации и руководстве ЧАЭС».

Как видим, причины аварии на ЧАЭС и ее виновники были определены максимально точно и занесены в Протокол заседания Политбюро ЦК КПСС. Но эта истина предназначалась лишь для высшего руководства СССР, потому Протокол был составлен в одном единственном экземпляре с грифом «Совершенно секретно».

А что сообщили гражданам СССР? Орган ЦК КПСС газета «Правда» за 20.07.1986 г. выдал людям очередную ложь о том, что “авария произошла из-за целого ряда допущенных работниками этой электростанции грубых нарушений правил эксплуатации реакторных установок, не обеспечивался должный контроль и не были приняты надлежащие меры безопасности».

Совершенно разные выводы «для внутреннего пользования» и для отвода глаз! В том засекреченном Протоколе абсолютно точно сказано, что именно физика реактора РБМК определила масштабность аварии. Персонал ЧАЭС не знал, что реактор может «разогнаться» до такой мощности.

Выходит, персонал ЧАЭС сделали «крайним», виновным в катастрофе? Летом 1987 года в Чернобыле прошло показательное закрытое судилище над шестью работниками Чернобыльской АЭС. Судья привлек интересную группу технических экспертов: почти все они были представителями или научного руководителя проекта РБМК, или главного конструктора РБМК. Ежу понятно, что такие эксперты защищали не истину, а себя. Они доказывали суду, что РБМК полностью безопасен, но оперативный персонал станции своими действиями довел реактор до ядерно-опасного состояния. Действительно, операторы были уверены, что реактор взрыво-безопасен, что все приборы на реакторе тоже взрыво-безопасные, но несмотря на все гарантии произоошел взрыв. То есть, выходило, что каким-то образом можно было ввести реактор во взрыво-опасное состояние, на которое он не был рассчитан.

ЕЩЕ ДО ЧЕРНОБЫЛЯ ЯДЕРЩИКИ ПИСАЛИ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ ЕГО РЕАКТОРА Такая путаница... Так был или не был РБМК вполне безопасным реактором? В Советском Союзе почти все неприятные события были засекречены.

Это теперь нам известно, что за три года до Чернобыля во время физического запуска реактора первого блока Игналинской АЭС в Литве создалась подобная критическая ситуация, также была авария на Ленинградской АЭС да и на той же Чернобыльской: при физическом запуске четвертого реактора произошла критическая ситуация – но тогда пронесло. Работники соответствующих служб АЭС составляли об этом акты, бумаги с предложениями шли в Москву научному руководителю академику Александрову и главному конструктору академику Доллежалю. Они таким образом знали, что при нажатии кнопки аварийной защиты АЗ-5 возможно повышение мощности реактора вместо его полного заглушения, но официального ответа с решением проблемы не было. Наш коллектив специалистов ЧАЭС тогда разработал и согласовал «Техническое решение» относительно включения в работу по сигналу аварийной защиты АЗ-5 стержней защиты, которые заходят в реактор снизу. Мы самостоятельно выполнили необходимую доработку на реакторах первых трех блоков. Одновременно мы обращались к руководителям проекта РБМК с просьбой внести соответствующую коррекцию в проектную документацию четвертого реактора.

Когда же получили и пересмотрели проект – ничего нового не увидели: главный конструктор или забыл, или не обратил внимания.

Тогда мы для четвертого реактора опять подготовили необходимое «Техническое решение», послали в инстанции, чтобы согласовали – но своевременного ответа не получили. Если бы мы успели – взрыва не случилось бы.

В свое время, доказывая стопроцентную безопасность РБМК, научный руководитель проекта академик Александров предлагал установить реактор в Москве на Красной площади или даже у себя дома под собственной кроватью. Через 4-6 секунд после нажатия кнопки аварийной защиты АЗ-5 реактор «разогнался» и взорвался – невзирая на все “железные” гарантии научных работников-высокопоставленных должностных лиц. Суд признал виновным директора ЧАЭС Виктора Брюханова (10 лет заключения), главного инженера станции Николая Фомина (10 лет), заместителя главного инженера ЧАЭС по второй очереди Анатолия Дятлова (10 лет), начальника реакторного цеха № 2 Алексея Коваленко (3 года), инспектора Госатомэнергонадзора Юрия Лаушкина (2 года) и начальника смены станции Бориса Рогожкина (5 лет). Трое – Лаушкин, Коваленко, Дятлов – умерли. Один – Брюханов – живет в Киеве. Двое – Фомин и Рогожкин – выехали в Россию, и дальнейшие их судьбы нам неизвестны. Уголовные дела против начальника смены 4-го блока Александра Акимова и старшего инженера по управлению реактором Леонида Топтунова были остановлены в связи с их смертью при исполнении служебных обязанностей.

ОДИН ИЗ НАСТОЯЩИХ ВИНОВНИКОВ ТРАГЕДИИ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА НАЛОЖИЛ НА СЕБЯ РУКИ А настоящие виновники отделались «легким испугом»? Считаю это делом личной совести каждого из них.

Главный конструктор академик Николай Доллежаль и в дальнейшем считал РБМК наилучшим реактором. Прожил 101 год, умер с неомраченной душой в 2000-ом году на своей даче, которую ему подарил Сталин за успешный экзамен первой советской атомной бомбы. Плутоний для этой бомбы был выработан на реакторе – прототипе РБМК. Научный руководитель академик Анатолий Александров после Чернобыля публично покаялся и оставил научную деятельность. Считал причиной взрыва диверсию, но на склоне жизни упрекал себя: в Чернобыле он не смог заставить Доллежаля устранить известные дефекты в конструкции реактора РБМК. Умер в 1994 году, прожив 91 год.

Академик Валерий Легасов руководил локализацией последствий аварии в зоне ЧАЭС. Пожертвовал своей честью, когда в 1986 году врал на международной сессии МАГАТЭ, свалив вину за аварию на персонал ЧАЭС и пытаясь скрыть от всего мира настоящие масштабы Чернобыльской катастрофы. Он думал, что этим сохранит политическое и научное достоинство СССР. Но тогдашние руководители СССР не оценили его жертвы.

Отстраненный от дел, тяжело больной от огромного облучения радиацией, он публично признал себя одним из виновников аварии на ЧАЭС.

27 апреля 1988 года, через два года и один день после катастрофы, Валерий Легасов наложил на себя руки. Он прожил 52 года. Недавно его наградили званием Героя России (посмертно).

Общественные организации чернобыльцев обращались с письмом к президенту, где просят пересмотреть уголовные дела, которые были возбуждены и доведены до конца явно «под горячую политическую руку» тогдашней власти. Тем более что организация МАГАТЭ в 1993 году в своем отчете признала, что ошибки персонала были, но они не такие, чтобы могли повлечь аварию планетарного масштаба. Такой поступок стал бы гуманным, богоугодным актом нашей власти относительно моральной поддержки ветеранов Чернобыльской АЭС, особенно членов семей тех безвинно наказанных в 1987 году.

Может, Президент Украины смог бы пересмотреть эту проблему и объявить реабилитацию...

Кстати.Пока готовился материал, поступила информация о том, что Литва прекращает роботу Игналинской атомной электростанции с реакторами РБМК-1500 по требованию МАГАТЭ из соображений безопасности. Владимир Лисицын