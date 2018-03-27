Уходят, чтобы вернуться

Члены нынешнего правительства, которое дорабатывает свои последние недели, подали заявления для регистрации их народными депутатами. ЦИК зарегистрировала их депутатами.

Премьер-министр Юрий Ехануров, «Наша Украина». Юрия Ивановича в свое время пресса назвала «терминатором приватизации», он возглавлял Фонд госимущества, был министром экономики. Во время премьерства Ющенко был первым вице-премьером и считается стопроцентным человеком Президента. После президентских выборов, имя Юрия Ивановича вопреки всем прогнозам не обнаружилось в списках нового кабинета министров, но очень скоро Ехануров был отправлен губернатором в Днепропетровскую область. Тогда говорили, что в «электорально Юлину» область Ющенко специально направил своего человека. Юрий Иванович вернулся в Киев только после отставки Тимошенко и был хоть и небеспроблемно, но в общем достаточно спокойно утвержден парламентом на посту премьера.

Запомнился отставкой, устроенной ему оппозиционными политическими силами вместе с БЮТ. После отставки правительства работал в статусе и.о., хотя этого статуса правительство так и не приняло.

Первый вице-премьер-министр Станислав Сташевский, «Наша Украина». Несмотря на свои скромные «публичные навыки», Сташевский может считаться патриархом украинской политики. Его считают «выходцем старого киевского клана», к которому принадлежали в свое время и Салий, и Омельченко, и даже Ехануров. Бывший первый зам Омельченко должен сохранить теснейшие связи с киевскими элитами. Станислав Сташевский поработал на посту министра топлива и энергетики, в 2002 - 2005 годах трудился в парламенте, а потом после революции был назначен первым вице-премьером.

Мало чем запомнился.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, «Наша Украина». Народный депутат двух последних созывов, занял пост «социального министра» в правительстве Тимошенко, в правительстве Еханурова он – вице- премьер.

Запомнился скандалом в сфере телерадиовещания.

Министр юстиции Сергей Головатый, «Наша Украина». Никто не берется судить, попадет ли в новое правительство бывший пламенный революционер, депутат Верховной Рады четырех созывов - Сергей Головатый. Если вдруг получится, то это уже будет третье вхождение Головатого в воды Минюста. Между его первым и вторым кабминовскими сроками он занимался оппозиционной деятельностью в стенах Верховной Рады. Активно обличал в международных организациях «антинародный режим» Кучмы.

Запомнился вольной трактовкой положений Конституции, попыткой заменить работой Минюста отсутствующий Конституционный Суд.

Министр иностранных дел Борис Тарасюк, «Наша Украина». Говорили, что Россия после последних парламентских выборов жаждет его отставки. Тем не менее у Бориса Ивановича сохраняются шансы уже третий раз занять пост главы МИДа.

Запомнился страстным желанием приблизить Украину к НАТО и ЕС.

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, «Наша Украина». Несмотря на юный возраст, побывал депутатом парламента, на его счету «физкультурные» законы, написанные совместно с Сергеем Бубкой.

Запомнился слухами о родственных связях с семьей Президента.

Секретарь СНБО Анатолий Кинах, «Наша Украина». У Анатолия Кинаха богатая политическая биография: бывший первый вице-премьер, премьер-министр времен Кучмы, бывший народный депутат, президент УСПП… Президент расплатился с Кинахом постом СНБО за активное участие в Помаранчевой революции.

Запомнился… ничем.

Министр аграрной политики Александр Баранивский, Социалистическая партия Украины. Занял свой пост по квоте СПУ. Он прославился разными вещами, одна из самых экзотичных - он не дал вакцинировать за бюджетные деньги украинских кур от птичьего гриппа, популярно объяснив, что мероприятие это хоть и безвредное, но совершенно бесполезное и очень дорогостоящее.

Запомнился тем, что угрожал запретить экспорт украинского мяса и молока в Россию в ответ на подобный запрет со стороны России в отношении украинской мясомолочной продукции.

Министр образования и науки Станислава Николаенко, Социалистическая партия Украины. Он был народным депутатом двух прежних созывов Верховной Рады, в дополитической жизни считался большим специалистом в сфере педагогики и образования сельскохозяйственных учебных заведений.

Запомнился частыми интервью на тему реформирования сферы образования в Украине.

Председатель Фонда государственного имущества Валентина Семенюк, Социалистическая партия Украины. Член политсовета СПУ, народный депутат трех созывов, возглавляла специальную комиссию по приватизации и была в гуще всех «приватизационных скандалов», не была замечена в ведении бизнеса и инициировала законы, регламентирующие управление госсобственностью.

Запомнилась нежеланием подчинятся правительству в вопросах приватизации ряда крупных объектов, а также уходом на больничный во время приватизации «Криворожстали»

Глава Антимонопольного комитета Алексей Костусев, Партия регионов. Хоть и доживает свои последние дни в качестве «крупного борца с монополиями», но на свалку политической истории его отправлять рано. Не исключено: случись выйти на сцену Партии регионов, он снова займет достойное место во властной когорте.

Запомнился лозунгом «С нами Бог и Россия», широко разрекламированным «привозом» мощей Святого Серафима Саровского в Лавру, которые и так там храниться, нападками на операторов мобильной связи.

И.о. председетеля НАК «Нефтегаз Украины» Алексей Ивченко, «Наша Украина». Лидер Конгресса украинских националистов, по слухам, ездил на переговоры в Москву с переводчиком. Косвенно якобы связан со скандальной структурой «РосУкрЭнерго», ставшей монопольным поставщиком газа в Украину. Недавнюю отставку Алексея Ивченко с поста руководителя «Нефтегаза» связывают с тем, что он не сможет профессионально провести следующий раунд переговоров с Россией.

Запомнился любовью к дорогим машинам.

Маша Мищенко