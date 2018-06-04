Японская радиация добралась в Украину через российские морепродукты?

После взрыва на АЭС "Фукусима-1" в Японии одной из главных дискуссий в обществе стал вопрос о безопасности атомной энергетики для человечества. Международное агентство по атомной энергии назвало аварию в Японии самой серьезной со времен Чернобыльской катастрофы.

Украинские чиновники и политики уверяли, что радиационной угрозы для населения Украины нет. А вот директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко говорил о серьезных последствиях японской аварии. В ответ физики-ядерщики обвиняли его в некомпетентности и излишнем нагнетании страстей. Тем не менее, известно, что в Тихий океан попадал радиоактивный йод Фукусимы, его содержание в 7,5 млн. раз выше нормы. Сегодня, правда, сообщили, что вытечка радиации прекращена, посколько брешь залили жидким стеклом.

Насколько опасна ситуация на Фукусиме для Украины, в интервью УНИАН рассказал Владимир Борейко.

Владимир Евгеньевич, наши и МИД, и МЧС уверяли, что японская радиация не угрожает украинцам. А вы прогнозировали, что волна радиации из Японии может дойти до Украины. Насколько опасна ситуация на Фукусиме?

К сожалению, в украинских СМИ не объясняют популярно, что там происходит. Там произошли взрывы на самих блоках. В результате в атмосферу и море было выкинуто определенное количество радиации. Сколько и какое – никто не знает. Японское правительство врет. После удара цунами они заявили только о том, что погибли люди, а на атомной станции все в норме. Хотя уже тогда была нарушена система водоснабжения блоков, и начался процесс развала. А когда начались взрывы на самих блоках, они уже были вынуждены признаться.

Вторая ложь – японцы в два раза повысили нормы допустимого радиационного фона. А потом говорят – радиация в норме. Ну кого вы хотите обмануть?

Из-за того, что станции были очень старые и из-за двойного удара – землетрясения и цунами – произошел сбой с подачей воды для охлаждения реактора. Стали перегреваться определенные части, сделанные из циркония. Цирконий – это такой не очень хороший метал, который при большой температуре вступает с водой в реакцию, выделяет водород, который взрывается. Взрывы на блоках произошли по этой причине.

Блоки размером с дома разворочены, и радиация выплескивается. Там одноконтурная система, т.е. атомные станции имеют одну оболочку. Сработала система безопасности. И специальные части конструкции с грифельной начинкой стали заходить в реакторы, чтобы их затушить. На это необходимо было трое суток. Но проблема в том, когда эти конструкции входят и начинается замедление ядерной реакции, все равно она происходит и все равно происходит нагрев и все равно нужна вода. Воды нет. Они начинают гнать воду вертолетами сверху. Не очищенную, а соленую. В результате нарастает огромное количество соли, что еще хуже для реакторов, они не могу остыть.

Неужели такая образованная, в том числе в фундаментальных науках, нация не просчитала последствия такого тушения?

А уже ничего не сделаешь. Если они постоянно не будут гнать эту морскую воду – они взорвутся. Из-за того, что соль нарастает, практически невозможно остужать реакторы. Происходит дегерметизация самих реакторов. И из них начинают вытекать все те радиоактивные вещества, о которых говорят. Но это еще не самое страшное. Самое страшное, когда начнут происходить взрывы…

Вы думаете, взрывы неизбежны?

Я думаю, что прекратить реакцию не удастся. Если уже разваливается реактор, тут уже проблема времени…

Может быть второй Чернобыль?

Я не могу сказать, второй или первый, или третий… Но если начнутся взрывы, это будет очень серьезно.

Фукусима находится прямо на берегу моря. Это не наш дикий Чернобыль, где людей практически не было. Населенная страна, вода вся сольется в море. Все растечется по Тихому океану.

Японцы – это нация полуавтоматов. Они прогнозировали до мелочей, как не допустить того или иного. Они думали, если будет цунами – у нас такая защита. Если будет землетрясение – такая. И не могли своими умными головами догадаться, что может быть двойной удар – одновременно цунами и землетрясение.

Еще у них проблема с 4-м блоком. Там три блока работали – они вылетели, и три блока были на отдыхе. И в 4-м блоке вынесли “начинки” с реакторов и положили их в специальный бассейн, в котором они должны находится для остывания. После землетрясения и цунами вода с этого бассейна ушла и эта ядерная начинка тоже начинает нагреваться...

Следы радиации из Японии обнаружили в Мексике, Франции, Молдавии и других странах. Но эксперты уверяют, что эта радиация не представляет угрозы для населения…

Любая радиация в любых дозах влияет на живой организм. Вопрос в дозе и качестве радиации. Одна доза может свалить быка сразу, а может сделать так, что бык станет импотентом в третьем поколенье.

Известно, что в Тихий океан потсупал радиоактивный йод Фукусимы, его содержание в 7,5 млн. раз выше нормы. Насколько это опасно?

Йод – это элемент, который имеет период полураспада 5 дней. Через 5 дней его станет в два раза меньше, еще через 5 дней еще в два раза меньше и т. д. Это не стронций и не цезий…

Проблема в другом. Все морепродукты, которые мы закупаем в России (в Японии мы их не покупаем) – это и камчатский краб, и сахалинский лосось, красная икра, крабовые палочки, ламинарии, трава – после первого марта закупать нельзя.

Но Россия рапортует, что гамма-фон на Дальнем Востоке в норме…

Это тоже ложь. Путину нельзя верить, как и Медведеву. Пусть посмотрят, что творится во Владивостоке. Там уже во всех аптеках нет йода. Мы уже в 1986 году имели проблему с этой ложью. Они говорили, что все нормально, и когда “Курск” тонул. То же самое происходит там сейчас.

Вы считаете, украинцам следует воздержаться от походов в японские рестораны?

Что касается японских ресторанов в Украине – не думаю, что они привозят товар из Японии. Это очень дорогое удовольствие. Думаю, они делаю закупки в Украине. Но к продуктам из Японии, завезенным с середины марта, следует отнестись серьезно. Тут должно позаботиться государства.

Но руководство Государственной экологической инспекции уверяет, что все товары, которые импортируются в Украину из Японии, проходят тщательное обследование уровня радиации. И на сегодня не было зафиксировано ни одного случая повышенного уровня радиации.

Представьте, украинцы в Москве купили ту же красную икру с Сахалина и везут домой…

Но это единичные случаи.

Но они есть. Сколько я ездил автомобилем из Украины в Россию и обратно – никогда никакого радиационного контроля не проходил. Прошел таможенник, проверил документы.

То, что могут спокойно завезти огромные партии такой продукции, – я не сомневаюсь. И как можно все отследить?

К нам уже добралась японская радиация?

Рейнский институт экологический исследований при Кельнском университете в Интернете разместил несколько схем распространения радиоактивного йода и цезия с Фукусимы, там видно как с Юга на Север заходит японская радиация, которая уже поглотила всю Европу.

Правда, они сделали анализ только по двум радиоактивным элементам. А их там намного больше.

Я не могу давать прогнозы по Украине, потому что не обладаю данными, сколько сейчас чего и где. Украинское правительство и украинские ученые молчат. Я раньше ориентировался на своим предположения, а сейчас ориентируюсь на данные зарубежных исследований.

В преддверии годовщины Чернобыльской катастрофы не могу не спросить вас о судьбе украинских реакторов. Насколько безопасны наши атомные станции?

Сам по себе Чернобыль не опасен. Реакций там нет. Он уже не взорвется. Проблема только в том, чтобы не разлеталось то, что там хранится. Укрытие – это работа для нас и будущих поколений: постоянно проводить мониторинг, укреплять эти укрытия и т. д.

А вот кроме Чернобыля, существует огромное количество могильников радиоактивных веществ. В 1990-х годах в Пирогово даже была авария на таком могильнике второй степени. Насколько я знаю, она полностью не была ликвидирована… И такие могильники имеются практически во всех крупных центрах Украины – Киеве, Днепропетровске, Донецке.

Город Желтые Воды – это вообще страшное место. Там добывают урановую руду. И в самом городе более 400 радиоактивно опасных мест. Оттуда нужно выселять людей. Это пострашнее Чернобыльской зоны. Просто Чернобыль распиаренный… А у нас в других опасных местах живут люди и умирают от раковых болезней…

У нас, за исключением Крыма, нет сейсмически активных зон. Но очень стареет атомная наука. В институте “Энергопроект”, являющемся мозговым центром атомных станций, где все эти атомщики-практики проходят учения и обучение, средний возраст ученых – 60 лет. Что будет через 10 лет? Мы можем превратиться в страну, где есть атомные станции, но нет квалифицированного персонала. Молодые люди не хотят идти в атомную отрасль, в науку, – лучше стоять на базаре. Вот это проблема…

Беседовала Яна Солнцева