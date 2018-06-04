Вехи недели. Янукович вспомнил о Кучме, Попов замахнулся на Довгого

Виктор Янукович из Юго-Восточной Азии прокомментировал уголовное дело против Леонида Кучмы. Лобовая атака Александра Попова на Киевсовет провалилась. Экономический гуру президентской администрации высказалась за продажу земли иностранцам.

Голос из прекрасного далека

Поездка Виктора Януковича в страны Юго-Восточной Азии была приятной во всех отношениях. Когда еще украинскому президенту довелось бы побывать в экзотических странах? А концепция расширения горизонтов украинской дипломатии это позволяет. Благо, масштабных результатов от посещения Вьетнама, Сингапура и Брунея эксперты в большинстве своем не ждут. Разве что НАК «Нефтегаз Украины» купила в Сингапуре буровую платформу, да отечественные оборонщики оказались воодушевленными перспективой получения новых заказов. Виктор Янукович имел возможность убедиться, что экономические чудеса хорошо выходят в государствах с однопартийной (Вьетнам), авторитарной (Сингапур) или монархической (Бруней) системой правления. Жаль, что назначенная еще одним заместителем главы президентской администрации Марина Ставнийчук не сопровождала главу государства. В свете ее функциональных обязанностей – организации работы Конституционной ассамблеи и подготовки избирательного законодательства – юго-восточные наработки пригодились бы.

Смена часовых поясов позволила Януковичу выдержать паузу с комментариями по делу Кучму. Глава государства сказал, что, дескать, пора уже выяснить истину относительно самого резонансного уголовного дела в новейшей истории Украины. Фраза про снотворные таблетки, которые Кучме пора прекратить пить, прозвучала явно по-издевательски (известно, как сейчас нервничает бывший президент). Эксперты сходятся во мнении, что без молчаливого одобрения Виктора Федоровича Генеральная прокуратура вряд ли бы позволила себе даже сделать публичное замечание относительно галстука Кучмы. Самоотверженно добивающийся очной ставки с экс-президентом Николай Мельниченко предположил, что Кучма может шантажировать Януковича, чтобы добиться прекращения преследования. Сам Леонид Данилович готов поклясться на Библии и на Конституции, что не отдавал приказа об убийстве Георгия Гонгадзе.

Драма на Крещатике

Определенно не обошлась без президентского благословления и публичная атака главы КГГА Александра Попова против «молодой команды» Леонида Черновецкого. Свое выступление на заседании Киевсовета президентский наместник наполнил цифрами и фактами, после обнародования которых журналу Forbes стоит пересмотреть список украинских миллиардеров. Астрономические суммы, проскочившие мимо столичной казны, пакеты акций высоколиквидных предприятий, оказавшиеся в нужных руках, – это только штрихи к описанию столичной действительности. Интересной была реакция киевских депутатов, живо вспомнивших о презумпции невиновности. Подсуетился и Олесь Довгий, поставивший на голосование вопрос о недоверии себе как секретарю Киевсовета. Голосование провалилось – поэтому следующий акт «марлезонского балета» пройдет, видимо, уже в президентской администрации с участием Виктора Януковича. Иных способов, кроме «волшебного» президентского слова и использования силовых структур, для формирования лояльного председателю КГГА большинства в Киевсовете нет. Как Александр Попов, так и его оппоненты, не заинтересованы в проведении досрочных столичных выборов, поэтому паукам в киевской банке придется идти на компромиссы.

Купля-продажа из-под купола

По-прежнему бескомпромиссной остается Юлия Тимошенко. Экс-премьер написала в «Твиттере» о начале нового сезона скупки парламентских «тушек». За каждую депутатскую голову предлагают 1-3 миллиона долларов. Похоже, оппоненты Юлии Владимировны полны решимости уменьшить численность фракции «Батькивщина» ниже психологической отметки в 100 парламентариев. Заодно сократив списки претендентов на место в возглавляемом ею списке на будущих парламентских выборах. Пока же Тимошенко только и остается, что возмущаться нынешним видом депутатов-«регионалов», «больше времени проводящих в ресторанах и спортзалах», чем занимающихся законотворчеством.

Заиграла новыми красками перспектива проведения земельной реформы. Ирина Акимова, экономический гуру Банковой, не просто заверила, что рынок земли заработает с 1 января 2012 года, но и высказалась за продажу земли иностранцам. Интересно, как отреагируют на такой поворот представители украинского народа, обладающие мандатами народных депутатов? Цена вопроса весьма велика, а Верховная Рада пока не приступала к рассмотрению этого вопроса.

Евгений Магда