Как молодая команда Черновецкого схлестнулась с командой профессионалов Попова

«Вы переходите на личности, значит, что у вас самого много проблем», — закричал человек Черновецкого… «В этом зале люди стали миллиардерами»… «Мы за вас всей душой, а вы…»

Вчера в Киевсовете произошла показательная схватка между представителями «молодой команды» Черновецкого и представителем «команды профессионалов», председателем Киевской горадминистрации Александром Поповым за возможность перераспределять киевские активы.

Неприкосновенность мэра Киева Черновецкого, которую блюдут два последних президента, для киевлян всегда была лакмусовой бумажкой чистоты намерений власти и элементарного уважения к себе.

Никогда ранее до Черновецкого киевская земля не уходила сотнями гектаров, животные зоопарка не вымирали в таком количестве, а многие тысячи стариков не ломали зимой свои руки и ноги.

«Регионы» это хорошо понимали, потому, отстранив Черновецкого, демонстративно завели уголовные дела на медицинское управление Киевской администрации. Но при этом на выборы в местные советы не решались, желая подготовить столичных жителей к кандидатуре крепкого хозяйственника Попова. Черновецкий прятался на Лазурном берегу во Франции, а вопрос о нем оставался неудобным для власти.

По большому счету, уголовное дело на Черновецого и его команду стало бы показателем того, что «регионалы» пришли не для того, чтобы вместо одной «молодой команды» поставить свою, тоже очень «молодую», а попыткой прекратить эту вакханалию коррупцию и дерибана. В июле прошлого года СБУ провела выемку документов в офисе киевской мэрии. Руководители столичного УБОЗа заявил о двадцати уголовных делах против киевских чиновников. Периодически в прессе поднималась информационная война, призванная показать серьезность антикоррупционных намерений новой власти на киевском поприще.

В конце года даже появилась информация о том, что закончено расследование против шести чиновников КГГА за земельные махинации. Правда, о том, осудили ли этих чиновников, информации не появлялось.

БРАТВА ЧЕРНОВЕЦКОГО ТАКИ ПОКУРАЖИЛАСЬ НАД ЧЕЛОВЕКОМ ЯНУКОВИЧА

В общем, никто доподлинно не знает, какую цель преследовала власть, попыткой устроить отчет Александра Попова перед Киевсоветом и обличить с трибуны киевское самоуправление. Но цифры из уст главы КГГА впечатляли.

– В период с 2007 по июль 2010 года Киевсовет бесплатно передалразным юридическим лицам в собственность 364 гектара рекреационных земель в заповеднике Жуков остров и 415 гектаров особо ценных земель в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины “Пирогово” и прилегающих зеленых зонах заповедника Конча-Заспа. Самым крупным покупателем активов столицы при председательстве в Киевской городской госадминистрации Леонида Черновецкого стала компания «Новый регион» (ее связывают с зятем Черновецкого Вячеславом Супруненко). На нее расписано приобретение «Киевгорстроя», «Киевгаза», «Киевводоканала» и «Киевхимволокна». «Киевгорстрой» был продан по цене в 36 раз ниже экспертной оценки – за 150 млн. со всеми его активами. Мы, безусловно, остановили этот процесс, сейчас предприятие контролируется городом. Но мы прошли длинный ряд судов и продолжаем это делать. И обязательно все это доведем до конца, – заявлял председатель КГГА. – На протяжении последних лет 5,5 тыс. кв. метров помещений в центральной части Киева было изъято с учетом цены, которую заявил сам инвестор. Цена продажи недвижимости была вызывающе низкой. Например, жилой дом на самом Майдане Независимости был оценен в 350 долларов за квадратный метр. Его площадь – 10 тыс. кв. метров. Вы понимаете, сколько положил в карман тот, кто эту аферу затеял. Из собственности территориальной общины Киева изъяты более 68,5 тыс. кв. м нежилой недвижимости, в которой располагались городские и общегосударственные учреждения.

Слушая председателя, депутаты не нервничали. А он продолжал:

– Киевляне потеряли 34% общей площади парков, скверов, лесов. Чтобы придать всему этому вид законности, Киевсовет 526 раз менял Программу развития зеленых зон Киева, исключая из нее участки, занятые зелеными насаждениями. Сейчас на этих территориях устанавливают строительные заборы, вырубают деревья. Кроме того, в этот же период ряд срочно созданных кооперативов бесплатно получили в собственность более 360 га резервных земель на жилом массиве Троещина, предусмотренных для вынесения промышленных зон из центра города.

Господин Попов снова повторил озвученный несколькими месяцами ранее тезис о том, что уведенные из столицы активы надо вернуть. И это переполнило чашу терпения «молодой команды».

– Вы снова нам рассказываете про активы. И через год нам будете об этом рассказывать? А раз не вернут вам эти предприятия, то значит, вы работать не сможете? — съязвил приятель Довгого Денис Комарницкий.

– Когда я говорю об активах, то имею в виду вас, и не только вас, а всех, кого вы тут представляете, — завелся Попов, отвечая Комарницкому. — Поэтому я вам предлагаю серьезно подумать, прийти ко мне и предложить варианты возврата этих активов, потому что, конечно, работа через правоохранительные органы и суды – это очень кропотливый процесс. И мне очень не хотелось бы, чтоб он затянулся

– То, что вы переходите на личности, означает, что у вас самого много проблем, — закричал Комарницкий.

Он явно не хотел отдавать никакие активы, и сидеть тоже не хотел…

– Это неправильно – все вернуть, – убеждал член«молодой команды» Черновецкого. – У нас есть проблемы, например, с изъятием в государственный бюджет… И наше мнение – что до вас все было хорошо.

– Наказать нужно не стрелочников, а именно тех, кто организовывал эту грандиозную аферу. В этом зале люди стали миллиардерами. Причастны к этому руководители Киеврады и КГГА, они не имеют морального права занимать эти должности и должны быть привлечены к ответственности, — заявил под аплодисменты Попов.

ДОВГИЙ – ПОПОВУ: Я ЛЬ ТЕБЯ НЕ ХОЛИЛ, НЕ ЛЕЛЕЯЛ?

Вопрос об отставке секретаря Киевсовета сначала не стоял в повестке заседания. Но после отчета Попова Олесь Довгий вышел на несколько минут из зала и, вернувшись, таки поставил вопрос о своей отставке на голосование. Не знаю, на кого был рассчитан эффект... Чтобы киевляне увидели мерзость «молодой команды», которая не хочет снимать Довгого? Так ведь не только Блок Черновецкого, а и киевские «регионалы» демонстративно вынимали карточки для голосования, показывая свое нежелание снимать секретаря. За отставку Довгого проголосовало всего 28 человек. Блок Кличко и остатки фракции БЮТ. Вероятно, это все те, кому нечего сдавать из приобретенной за бесценок собственности.

Довгий получил сатисфакцию и право на последнее слово.

Сначала он рассыпался в благодарностях депутатам, которые так поддерживали все решения и так слаженно работали, что дали кредит доверия новой власти. Ну а потом решил укорить председателя КГГА:

– Факт вашего личного становления в качестве руководителя города состоялся не только при поддержке президента Украины, правительства, но и при моей поддержке и всего сессионного зала. И начиналось это с ликвидации районных в городе Киеве советов, беспрецедентного голосования за бюджет города Киева. Мы принимали эти решенияи, соответственно, демонстрировали уважение к вам.

Большие, с точки зрения проворачиваемых дел, люди в этой стране снимаются после предварительной подготовки первых лиц с депутатским корпусом.

Было ясно, что нынешний Киевсовет не отправит своего «благодетеля», с которым все было так хорошо, так все получается.

Мне вспомнился случай. Когда Олеся Довгого после досрочных выборов мэра переизбрали секретарем Киевсовета, я через день брала у него интервью. Во время разговора зазвонил его телефон. Он, галантно извинившись, взял трубочку, при этом шепнул мне:

– Это – президент.

Еще пять минут я была свидетельницей того, как, видимо, Ющенко поздравлял Довгого с переизбранием, а тот многократно благодарил президента за поздравления.

Любопытно, имеет ли Довгий такой же чудесный контакт и с нынешним президентом? А если не имеет, то что ж киевская команда «регионалов» так подгуляла при голосовании? Или им Попов не авторитет? А может, им президент не указ?

Скорее всего, нам просто решили поднять еще одно информационное как бы цунами. Имей президент намерения провести выборы в Киевсовет, учитывая, как все киевляне заждались, были бы сделаны публичные и демонстративные шаги в этом направлении. Но выборов пока нет. Так хоть поговорить можно.

Маша Мищенко