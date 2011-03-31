Довгий считает, то Попов должен не критиковать Киевсовет, а благодарить

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ удивлен критикой главы Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА в адрес Киевсовета.

Об этом О.ДОВГИЙ заявил, подводя итоги отчета А.ПОПОВА и дискуссии вокруг выступления на пленарном заседании Киевсовета 31 марта 2011 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

Он отметил, что на месте председателя КГГА свой отчет перед депутатами он бы начал не с критики, а с благодарности за поддержку: «Прежде всего я хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы продемонстрировали на протяжении последних 9 месяцев моей работы и работы моей команды. Благодарю вас, уважаемые депутаты, что вы своими голосами, своими решениями поддержали большинство тех шагов, которые были предложены мной. Благодарю вас за тот кредит доверия, который демонстрировался депутатами Киевсовета, которые, не задавая лишних вопросов, демонстрировали понимание того, что новая команд должна войти в курс дел, проанализировать состояние хозяйства, а также отработать конкретные предложения по реформированию тех или иных отраслей».

О.ДОВГИЙ также отметил, что своим становлением в качестве руководителя столицы А.ПОПОВ должен сказать спасибо, в том числе и депутатам Киевсовета.

«Факт вашего личного становления в качестве руководителя города состоялся не только при поддержке Президента Украины, правительства, но и при моей поддержке и всего сессионного зала. И начиналось это с ликвидации районных в городе Киеве советов, беспрецедентного голосования за бюджет города Киева. Мы принимали эти решения, и соответственно, демонстрировали уважение к вам», - напомнил секретарь Киевсовета.

Ранее, после того, как депутаты не поддержали выражение ему недоверия как секретарю Киевсовета, О.ДОВГИЙ отметил, что сразу после назначения А.ПОПОВА на должность как секретарь Киевсовета он координировал работу городского совета, обеспечивая конструктивную работу сессионного зала и поддержку инициатив, которые вносились на рассмотрение исполнительным органом.