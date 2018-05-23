Что такое украинофобия и как ее распознать

Героев Украины украинофобы называют “предателями”... Причина этого явления в попытке обосновать кражу у украинского народа его страны, земли, ресурсов, истории...

Людей, выступающих против всего украинского, против украинской государственности, самоопределения украинской нации, называют «украинофобами», но в ни одном украинском словаре нет определения, что такое «украинофобия». Поэтому мы попросили историков, политологов и просто авторитетных людей выразить свое понимание этого понятия.

Почему так важно иметь четкую формулировку?

Скажем, в 2005 году президент США Джордж Буш подписал "Закон об учете актов глобального антисемитизма". Этот закон обязывает американский Госдепартамент преследовать по всему свету (!) тех, кто будет обвинен по 14 пунктами данного закона.

В отличие от американских коллег, наши законодатели не дали определения украинофобии и не сформировали перечень поступков и убеждений, являющихся украинофобскими или антиукраинскими.

Одним словом, четкое определение этого понятия поможет, если не нашим законодателям, то простым гражданам, адекватно оценивать и видеть украинофобов.

Александр Палий, историк, кандидат политических наук:

ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНИЕ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ ЗЛА

Украинофобия – это попытка поставить под сомнение право Украины и украинского народа на существование. Собственно, украиниофобия отличается от других национальных фобий, которых, к сожалению, полно в мире, преимущественно своей интенсивностью. Украинофобия в большинстве случаев – это не простая «насмешка» над нашей нацией, а искреннее желание ей зла.

Взаимное обзывание друг друга «гансами», «жабурятниками» в Европе - лишь отблеск глубины тех эмоций, которые имеют украинофобы в Украину. Привычное для отношений между многими нациями негативное отношение к ее “стереотипным” представителям, насмешки над национальными характерами в нашем случае – лишь фон национальной антиукраинской фобии, а не ее основа.

Украинский народ очень открыт для пришлых и иностранцев, и это я считаю нашей хорошей чертой. У нас всегда хорошо относились к чужестранцам, особенно если они проявляли уважение в ответ.

Как правило, причиной ксенофобий является ощущения «чужого», который выглядит непонятным и потому опасен и враждебен.

В случае украинофобии все всем ясно.

Просто у нас хотят забрать нашу страну, превратить наш народ в перегной для господства других народов и режимов. Украина и наш народ подвергаются сомнению как источник самостоятельной ценности. Именно с такой точки зрения героев Украины украинофобы называют “предателями”. Хотя украинцы никому ничего не должны, кроме Украины. Называть Ивана Мазепу изменником – все равно, что считать Штирлица изменником Германии.

Особо отвратительна украинофобия со стороны тех, кому Украина дала все и без которой они бы никогда ничего не достигли. Взяв все из Украины, такие украинофобы ее еще и ненавидят. Как говорят, тяжело простить того, к кому ты проявил несправедливость.

В конечном счете причина украинофобии заключается в намерении обосновать кражу у украинского народа его страны, земли, ресурсов и истории.

Идеал украинофобов - территория Украины с ее ресурсами, землей, но без живых украинцев, и даже без названия. Собственно, на это и работают украинофобы, в том числе при власти. Это следует понимать очень ясно и не иметь никаких иллюзий.

Дмитрий Корчинский, публицист:

УКРАИНОФОБЫ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕХ НАЦИЙ, КОТОРЫЕ ФОРМИРОВАЛИСЬ С НАМИ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Украинофобия – это нелюбовь и пренебрежение к украинцам, вызванные тем, что последние двести-триста лет на территории Украины происходил нациогенез сразу пяти наций: украинской, российской, польской, еврейской и крымскотатарской.

Когда нация переживает интенсивный период нациогенеза, она, безусловно, во-первых, ищет себе врагов, не любит всех остальных. И само собой ясно, что все эти нации, которые формировались рядом одна с другой, не имеют больших взаимных сентиментов. Между нациями, жившими на одной территории, общее проживание обеспечивалось разделением труда и социальных функций. Поляки натурально господствовали, местные русские натурально были чиновниками, евреи держали шинки и собирали ростовщический процент, а украинцы работали. Соответственно, отношение к украинцам было, ну, порой как к не совсем удобным, но в целом мирным. Поэтому украинофобия несколько отличается от других фобий.

К украинцам отношение – как к людям, которые вдруг начали создавать свою государственность, которые чего-то хотят. Все хотят иметь трудолюбивых украинцев, не представляющих проблем. Это все равно, как если бы вы зашли в свой любимый курятник взять пару снесенных яиц, и видите, что куры начинают вести себя как горные орлы. Безусловно, вы на них обижаетесь, начинаете ненавидеть. Потому что то, что ты можешь простить орлу, в крайнем случае вороне, то совсем не готов прощать курице. От курицы ты просто хочешь яиц. Вот именно так выглядит украинофобия. То есть, конечно, нас иначе не любят, чем, скажем, не любят евреев.

Украинофобами чаще всего и оказываются представители тех наций, которые формировались с нами на одной территории.

Но, кстати, россиянам нужно отдать должное: они ненавидят всех, с кем сталкиваются, но украинцев особенно. Потому что привыкли воспринимать украинцев как естественного донора, а когда им перерезали трубку, по которой наша кровь перетекала туда, то вечно больная российская нация восприняла это не только как вызов, но как даже смертельную обиду.

То есть украинофобы – это люди, которые не готовы признать все величие нашей всемирно исторической миссии.

Игорь Лосев, философ:

АГРЕССИВНОЕ НЕВОСПРИЯТИЕ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ

Украинофобия – агрессивное невосприятие украинской нации, украинского языка и культуры и истории, враждебное отношение ко всем проявлениям украинской национально-культурной самобытности. Это ксенофобия, национальная нетерпимость, направленная на украинцев.

Кто такие украинофобы? Здесь список может быть длинный, начиная с XVI века, а то и раньше – с определенных деятелей Речи Посполитой. Потом – целая куча деятелей Российской империи, Советского Союза, современной Российской Федерации, а также в самой современной Украине.

Неприязнь к украинцам вызвана тем же, что и к евреям, армянам, арабам, немцам, японцам. Обычно, это этнические основания, скажем, человек считает, что украинцы провинились перед этносом, к которому он сам принадлежит.

Украинофобия бывает и среди самих этнических украинцев. Это по большей части люди, которые не отождествляют себя с украинским народом, с Украиной, а чувствуют себя, так сказать, солдатами Российской империи, защитниками интересов бывшего Советского Союза.

Причины могут быть разные. Чтобы возненавидеть ближнего, много причин не нужно.

Мирослав Попович, директор Институт философии НАН:

ЕСЛИ ТЫ НЕНАВИДИШЬ ШЕВЧЕНКО, ТО ЭТО ТОЖЕ УКРАИНОФОБИЯ

Украинофобия – враждебное отношение к Украине и украинству.

Например, если человек ненавидит Шевченко из-за того, что Шевченко был украинцем или украинским поэтом, то это тоже проявление украинофобии.

Вячеслав Брюховецкий, почетный президент Киево-Могилянской академии:

ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ КСЕНОФОБИИ

Украинофобия – агрессивно иррациональная разновидность ксенофобии, когда утверждается, будто украинцы не являются самобытной нацией, а частью другой нации.

Александр Ройтбурд, художник:

УКРАИНОФОБИЯ ПИТАЕТСЯ В РАМКАХ КРУПНЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Украинофобия – боязнь, ненависть ко всему украинскому, для которых неприемлемо существование Украины, неприемлема идея того, что украинцы – это отдельный народ, которых раздражает сам факт, что кто-то считает себя украинцем.

Любая фобия возникает из-за негативных стереотипов, привязанных к определенной нации. Например, говорят, что все украинцы какие-то не такие: жрут лишь сало, жадные, предатели, антисемиты, хитрые. Понятно, что в ХХІ веке это просто дикость руководствоваться подобным, но все равно они есть. Сегодня они питаются и подогреваются в рамках крупных геополитических проектов.

Но не следует рассматривать критику украинцев как украинофобию. Меня, например, так же не устраивают стереотипы в этакой украинофильской среде. Выступая против каких-либо «священных коров» украинского национализма, я, однако, себя не считаю украинофобом. Я часто не воспринимаю архаичной сельской культуры. Я просто сторонник ее модернизации. И то, что я сторонник модернизации украинской культуры и отрицаю какие-то стереотипы, тормозящие эту модернизацию, не делает меня украинофобом.

Хотя, может, в глазах каких-то сторонников такого офигенного и сакрального подхода даже я украинофоб.

Евгений Сверстюк, диссидент, писатель:

УКРАИНОФОБИЯ – ЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

Фобия относится к невротичным состояниям, к отклонениям от психической нормы, но иногда она выступает, скажем, формой этнического сознания. Например, народы, которые отделены от других, боятся чужестранцев, - это называется ксенофобия, такая форма болезненной самозащиты. Украинофобия, может, того же порядка, что и антисемитизм, только антисемитизм – явление мировое, а украинофобия – явление более политическое и по большей части характерное для людей, проживающих в Украине и не воспринимающих ее. Можно сказать, что это форма великодержавной агрессии, которая квалифицировалась раньше в политической литературе как великодержавное хамство и насилие в отношении тех народов, которые составляют коренное большинство. Например, украинофобия – в Украине, белорусофобия – в Беларуси. Это форма такого некультурного презрения.

Следовательно, украинофобия в Украине – явление внекультурное и параноидальное, потому что оно противостоит гражданской норме, принятой во всем мире, когда чужой уважает народ, среди которого живет.

Украинофобия и антиукраинизм – понятия близкие, но украинофобия все-таки будет больше психическим пунктом (о чем бы человек ни говорил, все будет сводить к этому пункту). Антиукраинизм – это более концептуальное понятие и сводится к политике. Есть имперская антиукраинская политика, в которой этот пункт узаконен как концепция.

Примеры украинофобов. Их можно насобирать целые корзины, например, «русский мир» в Украине на разных уровнях: на клерикальном или политическом.

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Наш читатель Алексей Токарь, который предложил эту тему для освещения на веб-странице УНИАН, определяет украинофобию, пользуясь определением антисемитизма, данного в Википедии:

Украинофобия - социальное явление, одна из форм национальной нетерпимости, идеология враждебного и нетолерантного отношения к украинцам как к этнической группе, предвзятое и негативное представление о них, злостная враждебность к украинцам как народу, к их национальным стремлениям, их культуре, языку, или к Украине как государство. Ненависть к украинцам проявляется в разных формах: в унижении национальной чести и достоинства украинцев или образе их чувств, нанесении оскорблений, в преследовании, насилии, причинении ущерба личности, надругательстве над историческими и культурными реликвиями, нагнетании вражды и неприязни, в использовании оскорбляющих этнонимов, в приписывании украинцам отрицательных черт, в отрицании права украинцев на существование как отдельного этноса, в проведении антиукраинской деятельности, заключаеющейся в совершении действий, направленных на порабощение украинцев, их дискриминацию по признаку принадлежности к украинскому народу или части населения Украины в экономической, политической, образовательной и культурной сферах. Антиукраинская деятельность может проявляться в распространении материалов с заведомо ложными измышлениями об украинцах, ограничении использования и учебы на родном языке, запрете отмечать национальные праздники и т.п. В ходе истории украинофобия как идеология и политика имела разные проявления – от заведомо ложных обвинений и всевозможной дискриминации (лишение украинцев гражданских и других прав) до ассимиляции и геноцида. Украинофобия - одна из разновидностей ксенофобии.

Оксана Климончук