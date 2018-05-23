Как Московский патриархат при участии чиновников захватывал Дом органной музыки

Юрист, подписавший мировое соглашение от имени Днепропетровского облсовета с УПЦ МП, в облсовете уже не работает… Реализован план рейдерского захвата…

В Днепропетровске разразился громкий скандал вокруг объекта областной коммунальной собственности – Дома органной и камерной музыки, который согласно мировому соглашению, утвержденном хозяйственным судом области между облсоветом и религиозной общиной „Свято-Николаевский храм” парафии Днепропетровской епархии УПЦ МП передан церкви. Соглашение было принято судом по иску общины к облсовету.

О мировом соглашении от 26 августа 2010 года общественность города и коллектив музыкантов узнали практически случайно, когда в начале марта этого года митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней сообщил журналистам, что Дом органной музыки, в котором до 1929 года располагалась Свято-Николаевская церковь, известная в народе как Брянский собор, передан епархии УПЦ Московского патриархата.

Текст мирового соглашения не был обнародован. Мало того, директор областного коммунального предприятия „Дом органной и камерной музыки” Нина Голикова заявляет, что ее не приглашали на заседание суда, и копия мирового соглашения ей не была выдана на руки.

По настоянию журналистов текст этого соглашения был все-таки обнародован 23 марта на пресс-конференции заместителя председателя Днепропетровского областного совета Андрея Шипко.

Согласно документу, истец – Днепропетровский облсовет в лице Смирного Олександра Сергеевича по доверенности – признает право собственности на недвижимое имущество (помещение), расположенное на проспекте Калинина, 66 (то есть здание Дома органной музыки) при определенных условиях.

В частности, религиозная община в лице священника Вороного Сергея Вячеславовича в течение 10 лет с момента подписания соглашения обязана обеспечить „беспрепятственный доступ посетителей и работников Дома органной музыки в помещение, где расположен орган, для поддержания его в необходимом состоянии, проведения реставрационных, ремонтных и других работ, проведения репетиций, концертов и торжеств”.

Также истец в течение указанного времени обязан предоставить беспрепятственный допуск в технические помещение подвального блока и не имеет права менять конструкцию помещения в целом. При этом представители Днепропетровской епархии заявили в СМИ что намерены проводить в подвальном помещении богослужения.

Представители областной власти довольно невразумительно комментируют ситуацию вокруг Дома органной музыки. Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Олександр Вилкул сообщил журналистам о „консенсусе, который был найден между облсоветом и церковью” с подписанием мирового соглашения по Дому органной музыки.

Председатель Днепропетровского облсовета Евгений Удод заявил следующее: «Вопрос о переносе органа из здания днепропетровского Дома органной и камерной музыки будет решен властями уже в ближайшее время. Возможно, вскоре редкий музыкальный инструмент, по техническим показателям считающийся одним из лучших в Украине, заиграет в Днепропетровской областной филармонии».

Также из уст чиновников и представителей Днепропетровской епархии звучали предположения, что в течение 10 лет для уникального органа будет построено новое помещение. Они в один голос утверждают, что Дом органной музыки будет функционировать в обычном режиме.

При этом региональные чиновники даже не упоминают о законности принятия решения о передаче объекта областной коммунальной собственности УПЦ Московского патриархата по мировому соглашению.

Заместитель председателя Днепропетровского облсовета Шипко на вопросы журналистов ответил, что это «дело юристов». Тем временем юрист Смирный, подписавший мировое соглашение от имени Днепропетровского облсовета по доверенности, в облсовете уже не работает.

По словам депутата Днепропетровского областного совета Екатерины Видякиной, облсовет не принимал решения о передаче в собственность церкви Дома органной музыки в Днепропетровске.

„Решение о смене областной коммунальной собственности должно приниматься на сессии Днепропетровского облсовета. Однако оно даже предварительно не обсуждалось депутатами и не выносилось на сессию”, - отметила Видякина.

Народный депутат Украины Святослав Олийнык заявил, что согласно законодательству вопрос собственности таких зданий, как Дом органной музыки, относится к исключительной компетенции областного совета, его решения, или местного референдума.

„В данном случае заключено тайное, скрытое соглашение между юридическим лицом церкви Московского Патриархата и неким представителем Днепропетровского облсовета, котрого никто не видел, и этих документов тоже. Это фактически схема рейдерского захвата, когда в кармане находится судебное решение, на основании которого начинается экспансия. Я обратился к представителям Днепропетровской власти, чтобы они прекратили рейдерский захват Дома органной музыки. Я также обратился в ЮНЕСКО, чтобы эта международная организация обратила внимание пезидента Януковича на то, что культуру нельзя рейдерским путем захватывать, даже в интересах одной из церковных конфессий. Я убежден, когда этот вопрос выносится на украинский уровень, то Партия регионов поймет: то, что можно делать в Днепропетровске путем диких судебных соглашений, нельзя делать в рамках всей страны, потому что в Украине много церквей. Мы с уважением относимся ко всем церковным конфессиям, но за счет учреждений культуры создавать дополнительные церкви – это наступление на культуру. В данном случае, к сожалению, церковь Московского патриархата выступает фактически как культурный инквизитор”, - подчеркнул Олийнык.

Коллектив Дома органной музыки под звуки токкаты Баха ре минор провел в понедельник акцию протеста против незаконной передачи здания в собственность епархии УПЦ Московского патриархата. Музыканты заявили, что играть органные концерты и вести церковные службы в одном помещении невозможно.

По словам директора Дома органной музыки Голиковой, в последние годы церковь подавала 6 исков в суд, претендуя на здание.

«Мы уже прошли через 21 заседание суда с отцом Сергием, который от имени епархии выступает истцом. Ни один суд не решался подписать приговор о передаче здания церкви, все рекомендовали этот вопрос для рассмотрения на сессии облсовета. Но теперь хозяйственный суд принял вот такое незаконное решение. Нас просто поставили перед фактом, и теперь священник Сергей Вороной требует от меня заключить с ним договор об аренде Дома органной музыки», - пояснила Голикова.

Она рассказала, что до открытия Дома органной музыки в помещении Брянского собора были груды мусора. Собор 35 лет простоял разрушенным и не был востребован церковью. По ее мнению, в Днепропетровске нет необходимости в еще одной, 35-ой по счету церкви.

«А Дом органный один, он входит в десятку лучших органных залов Европы. Нас признали все известные европейские музыканты», - говорит Голикова.

По ее словам, немецкая фирмы «Зауэр», построившая орган, прислала заключение о том, что перенести его в другое здание невозможно- каждый инструмент создается под конкретное помещение.

«В подвале здания у нас находится раздевалка, санузел и технические помещения, которые позволяют поддерживать в органном зале соответствующую температуру. Проводить там службы, параллельно с функционированием органа – невозможно! Я считаю, что это первый шаг к тому, чтобы в городе Органного зала не стало вовсе», - убеждена Голикова

Она отметила, что в коллективе работает 70 музыкантов, 4 оркестра, 4 квартета, ансамбли, 2 музыкальных лектория – целая культурная армия, которая ведет большую работу по духовному обогащению жителей Днепропетровска и проводит 28 концертов ежемесячно.

Коллектив Дома органной музыки намерен отстаивать свои права на помещение, обратившись в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Днепропетровской области. По убеждению народного депутата Украины Олийныка, прокуратура обязана вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг Дома органной музыки и выполнить свою функцию по защите интересов территориальной громады Днепропетровска.

Депутат Днепропетровского облсовета Видякина не исключает, что после возможных разбирательств в законодательном поле облсовет может принять решение о передаче Дома органной музыки в собственность епархии УПЦ МП на сессии, поскольку сейчас у провластной Партии регионов в совете абсолютное большинство. По ее мнению, вопрос о передаче Дома органной музыке УПЦ МП для региональной власти по определенным причинам скорее принципиальный, чем необходимость.

…Брянский собор был построен в 1915 году зодчими Георгием Туровцем и Евстафием Константиновичем на средства рабочих Брянского завода (ныне металлургический завод им. Петровского) и был собственностью предприятия. В 1929-м собор был закрыт, здесь расположился склад. После второй мировой войны здание пришло в упадок. В 1988 году после капитального ремонта здания за средства Министерства металлургической промышленности Украины здесь открылся Дом органной и камерной музыки. В органном зале установлен двухмануальный механический орган немецкой фирмы «Зауэр», имеющий 30 регистров и 2074 трубы. Орган находится под покровительством Всемирного комитета по охране культурных ценностей.

Раиса Юргель, собкор УНИАН