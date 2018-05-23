Дело против Кучмы: реабилитация или репрессии?

Почему против экс-президента Леонида Кучмы возбудили уголовное дело? Именно сейчас – да еще и по таким серьезным статьям? Как сформулировал «донецкий из донецких» замгенпрокурора Кузьмин, «превышение власти, отдача незаконного распоряжения руководству МВД, приведшее к убийству журналиста».

Ведь еще совсем недавно, 2 марта, Апелляционный суд Киева подтвердил решение Печерского районного суда столицы о законности закрытия Генеральной прокуратурой уголовного дела бывшего генерала МВД Украины Алексея Пукача в части обвинения в заказном характере убийства журналиста Георгия Гонгадзе. То есть никакого заказа будто и не было – и никто, кроме Пукача и его сообщников, а также покойного экс-министра МВД Кравченко, который, по этой версии, отдал преступный приказ, уже не причастен к убийству Гии.

А теперь – такой сюрприз. Причем, обставленный по всем правилам выбросов информации «с интригой». Сначала в понедельник появляется «утечка» о возбуждении дела против Кучмы на контролируемом Банковой сайте. Она бойко «обсасывается», информагентства обрывают прокурорские телефоны с вопросами. Вторничный ньюсмейкер Кузьмин отсылает в пресс-службу ГПУ, а та не подтверждает и не опровергает. А вот анонимные источники в ГПУ уже на ночь глядя с понедельника на вторник подтверждают – «есть такое дело».

«Артподготовка» проведена – и во вторник на пресс-конференцию выходит Ренат Кузьмин с сенсационным сообщением.

Действительно ли, как предполагают эксперты «Сегодня», результатом уголовного дела будет оправдание Кучмы или по реабилитирующим признака (если состава преступления не установят), или по нереабилитирующим (если вины не докажут)? Эксперты газеты считают, что именно оправдание Кучмы и является целью возбуждения против него дела.

Но эта версия выглядит неубедительно. Это все равно что лечить больного болевым шоком. Не просто подняли шум на всю страну, проведя явно спланированную информационную спецоперацию, а еще и ограничили Кучме выезд за границу. А знаменитые «пленки Мельниченко» привлечь в качестве вещественных доказательств по делу (для Кучмы это всегда было принципиальным вопросом). Это уже явный перебор – позор на всю Украину и весь мир, крайне неудобные вещественные доказательства («взять этого грузина...») и подписка о невыезде. Так потом и реабилитировать будет уже поздно.

К тому же, подобные вещи должны быть согласованы с «самим Лидером», без чьего благословения теперь в Украине и корова не отелится. А автору известно из надежных источников, что у Леонида Данииловича с Виктором Федоровичем уже очень давно не было сеансов общения и вообще отношения достаточно напряжены.

По мнению автора, если Кучму в итоге и оправдают, то это произойдет не скоро. А тем временем его истреплют, как Сирко газету. И тут сплелися в клубок несколько личных и политических моментов.

Во-первых, Янукович, насколько известно автору от его окружения, искренне считает, что в 2004 году Кучма его «кинул» и «отгрузил» Украину Ющенко. И это фундаментальная причина для того, чтобы питать личную ненависть к своему многолетнему бывшему начальнику.

Во-вторых, и об этом уже писали в СМИ, непрямой мишенью здесь может стать зять «Данилыча» миллиардер Виктор Пинчук, чьи телеканалы (особенно СТБ и «Новый канал») очень больно критикуют все аспекты деятельности нынешней власти. Зачем такая фронда?

К тому же, именно зять с дочерью в свое время убеждали «папу Кучму» сделать выбор в интересах Ющенко. И на Майдан ходили.

Да и, вообще, не слишком ли много денег стало у Пинчука? И предприятий? Готовьте выкуп за «папу». Никопольский ферросплавный, например, если уже «Криворожсталь» прохлопали.

В-третьих, еще одной непрямой целью может стать спикер ВР Владимир Литвин, назвавший «неожиданным» возбуждение дела против Кучмы. Дела Гонгадзе он давно боится, как черт ладана (видно, есть свои причины). А в последнее время экс-главу администрации Кучмы посещают какие-то странные идеи типа «сенсорного пальца имени Яценюка». Они нарушают нормальный основополагающий принцип самого бытия и жизнедеятельности «донецких» - «за себя и за того парня».

Не пора ли выбросить эти фантомы из спикерского сознания и подготовить свою маленькую, но важную фракцию к реальной жизни – к голосованиям за земельную и пенсионную реформу, Жилищный и Трудовой кодекс?

В-четвертых, то, о чем писала в своем Twitter’е Юлия Тимошенко: «Это такая «народная игра» в «справедливого» Януковича, которая никогда ничем не закончится». Действительно, Янукович имеет возможность показать и Украине, и миру, что он ради справедливости и соблюдения закона готов посадить в тюрьму не только лидеров оппозиции, но и своего духовного отца. Наконец расследование дела Гонгадзе будет завершено. Ура. (Господи, сколько уже этого пришлось слышать!)

И в-пятых. Создается хорошая возможность отвлечь внимание людей от реальных социально-экономических проблем, предложив им еще один увлекательный политический сериал. «Кучма под лампой на допросе у Кузьмина». «Очная ставка Кучмы и Пукача». «Литвин клянется, что распечаток не носил», «Пленки Мельниченко положены на музыку». Ну, и все такое.

К тому же, за Леонида Данииловича не вступится Запад, да и Кремлю не до него, в России уже избирательная кампания начинается.

Разве что Леонид Даниилович заговорит и расскажет массу интересных вещей о нынешних власть имущих? Но это может спровоцировать предъявление крайне неприятных для него свидетельств и доказательств.

А потому каких-либо противопоказаний к долгим мытарствам Леонида Данииловича Кучмы по прокурорским кабинетам не видно. И последствия могут быть для него и его семьи очень неприятными.

Николай Писарчук