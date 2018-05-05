Николай Мельниченко: Януковича попытаются убрать

Я жил “у корыта” классной жизнью... Россия использовала ситуацию, и Кучма стал сдавать национальные интересы... Я получил от заказчиков убийства Гонгадзе несколько миллионов...

Апелляционный суд решил, что убийство Георгия Гонгадзе – якобы не заказное. О дальнейшей судьбе дела мы спросили у человека, который вел в кабинете Кучмы записи, благодаря которым общественность узнала о преступлении, - Николая Мельниченко.

Убийство Георгия Гонгадзе “перестало” быть заказным. Кому это выгодно?

В первую очередь, самим заказчикам. Смотрел недавно передачу на УТ-1, когда Шустер затрагивал этот вопрос. Я спрашиваю: господин Шустер, а почему там не было Мельниченко? Когда я встречался с Савиком 5 лет назад, он говорил, что хочет меня пригласить в свою передачу на ICTV, но, учитывая, что ICTV принадлежит Пинчуку (зятю Кучмы), этого сделать не может. Теперь он уже на Первом национальном. Интересно, неужели УТ-1 принадлежит заказчикам убийства?

Организованная преступная группировка сделала все, чтобы юридически убийство не было заказным. Почему? Именно потому, чтобы в суде не были представлены мои записи! Именно потому, чтобы не расследовать преступления, зафиксированные в разговорах Кучмы и компании. Потому что записи ясно указывают на то, что украинская мафия – самая кровожадная, недаром она входит в двадцатку самых жестоких банд в мире. Мы уже в первой двадцатке стран, но не в той, которую нам сулил Янукович.

Я не удивлюсь, если скажут, что Гонгадзе вдруг напал на милиционеров, а потом сам себе отрезал голову.

Людей считают быдлом, им дают хлеб и зрелища, чтобы они не занимались политикой, а в это время их оббирают. И журналисты, к величайшему сожалению, чтобы не допустить этого, сами превращаются в быдло. Власть нас безжалостно грабила, насиловала, и рупором этой власти были журналисты. Они не воспользовались тем шансом, который сложился после убийства их коллеги.

Почему я обнародовал записи? Да потому, что поверил в искренность Юлии Мостовой, Елены Притулы, Мирославы Гонгадзе во время их выступлений. Они поднялись. И я почувствовал, что они могут взять и перевернуть этот мир, изменить ситуацию в Украине. Я им дал точку опоры.

Но в глазах у некоторых журналистов были только “зеленые американские президенты”.

Если за убийство их коллеги не будут привлечены к ответственности заказчики, то рано или поздно и их могут закатать в асфальт.

Сайт “Украинской правды” стал раскрученным и влиятельным именно после того, как были обнародованы записи разговоров Кучмы – Литвина. Почему сейчас журналисты не протестуют? Вы же имеете возможность заставить власть уважать себя!

Согласно выводам временной следственной комиссии ВР, преступление раскрыто. Согоасно этим выводам, подстрекатель – Л..., заказчик – К..., организатор – покойный Кравченко.

Почему появилось решение Апелляционного суда, что нет заказчика? Потому что если состоится легализация хоть одного эпизода из записей, это дает точку опоры, чтобы перевернуть Украину и сделать ее флагманом правового государства. Только для этого придется 90% людей, которые были при власти в Украине, в том числе многих депутатов Верховной Рады, пересажать.

После кассетного скандала все считали вас героем, даже выступали за присвоение вам звания Героя Украины. Вы обещали скандал, обещали вывести виновных на “чистую воду”, но потом перестали быть интересны. Почему? Почему вас сейчас не приглашают, как вы говорите, на эфиры? Когда я обнародовал записи, меня в первую очередь интересовала возможность привлечь Кучму к ответственности, а исчезновение журналиста было основанием.

Я просто увидел, что наступил момент, которым можно воспользоваться, чтобы очистить Украину. Ситуативно я - точнее записи – тогда были выгодны многим политикам.

Моя функция как офицера спецслужбы, как человека, который клялся служить народу Украины, и просто как гражданина Украины заключалась в том, чтобы выполнять законы и Конституцию.

У меня была интересная служба. Я был “у корыта” и жил довольно неплохо. Я мог спокойно подойти к тому же Владимиру Литвину со своими просьбами... Например, в 1996 году мне было нужно, чтобы министр здравоохранения выдал приказ для моей жены, которая была только что закончила медуниверситет, чтобы она прошла стажировку в нужной больнице. Я подошел, Литвин позвонил по телефону министру, тот выдал приказ.

Я жил классной жизнтю. Я мог себе позволить пролоббировать интересы той или другой фирмы.

Лоббировали?

Лоббировал. Я даже сборную Украины отправлял на чемпионаты мира. Кажется, женской сборной по фитнесу нужно было ехать на чемпионат в Америку, а денег не было. Я подошел к Игорю Бакаю: так и так, нужны средства. И он по моей просьбе профинансировал целую сборную.

Был губернатор Черкасской области Лукьянец. Я мог позвонить по телефону и попросить, чтобы организовали рыбалку – мы любили выезжать на рыбу.

Я мог получить землю почти в любом уголке Украины.

Получили много гектаров? Я тогда не мыслил гектарами. Помогал и другим людям получать, чтобы они просто не платили взятки местным чиновникам.

Литвин заявляет, что шантажировать его делом Гонгадзе – бесперспективно, потому что “все проблемы решены”. Какие эпизоды могли бы подтвердить вашу версию о причастности Литвина к этому делу?

Меня эти слова Литвина настораживают. Владимир Михайлович! Может, вы уже и со мной все решили? Так скажите, когда и как я умру? Или когда меня посадят? Например, за “торговлю героином” или при переходе государственной границы меня застрелят? А еще, может, меня арестуют за “отмывание денег”?

Кстати, сразу после моего отъезда из Украины, в Швейцарии на мое имя был открыт счет на 1 миллион долларов. Кто-то же положил эти деньги на мое имя. Что для них было 1 миллион? Они бы могли положить миллиард. Эти деньги для них – ничто по сравнению с тем, что они могли потерять.

Кого именно имеете в виду?

Люди, которые сколотили себе состояния, залезая в карманы к старушкам, отбирая у детей грудное молоко и конфеты. Эти люди были и есть у власти. Недаром американские спецслужбы убеждены, что семья К... нещадно ограбила Украину, а Л... помогал К... в этом, причем и о себе не забывал.

Литвин – государственный служащий, а его семья – одна из самых богатых в Украине. Откуда профессор, полковник службы безопасности Литвин заработал эти деньги?

Сквозь грязные руки Л... проходили бесконечные богатства Украины.

Послушав разговоры с Кучмой, мы начинаем понимать, как 25% государственной собственности перекочевывают лишь к семье К... и какая роль в ограблении Украины отводилась Л...

Поэтому у Л... сейчас есть личная мотивация сделать так, чтобы эти записи никогда не были доказательствами в суде.

По моему глубокому убеждению, он все сделал для того, чтобы накрутить Кучму на Гонгадзе. Кучма никогда сам не читал прессу – это факт. Я бывал в его кабинете минимум раз в день. Свежую прессу ему приносили, и она весь день лежала стопкой. Он читал только то, что ему “вкладывали”.

Почему Кучма возмутился Гонгадзе? Все началось со статьи Мостовой в “Зеркале недели” за май 2000 года о степени влияния чиновников на СМИ. Среди экспертов, в частности, были Георгий Гонгадзе и Таня Коробова. Эту статью ему подсунули, он ее прочитал и возмутился.

Литвин накручивал Кучму теми статьями, которые публиковались в “Украинской правде”.

...Когда Мороз записи обнародовал – поднялась волна. Банда испугались. Как мне говорили, Литвин в своем кабинете плакал. У него тряслись руки, он говорил: меня посадят.

Тогда нужно было лишь взять и немного дожать, немножко, чтобы убрать мафию.. Но не дожали...

В Украине есть проблема: средства массовой информации в подавляющем большинстве держит мафия. Возьмите каналы, которые держит семья Кучмы. Я могу рассказать, каким образом они забрали телеканал ICTV, СТБ. Все это есть на записях.

Каким образом?

Самый высокий начальник дает указание Л..: забери ICTV и отдай Лене. Все. Тогда ICTV принадлежал Игорю Бакаю.

Кто еще из известных политиков фигурирует на ваших пленках и в каком амплуа? Меня амплуа политиков мало интересует. В подавляющем большинстве им до уровня морали простого человека еще расти и расти. Там есть Янукович, Азаров, Деркач, Ющенко, Тимошенко, Литвин, Марчук, Медведчук, Суркис, Чорновил, Богатырева, Симоненко, можно дальше перечислять. Главное – преступления не оставались ненаказанными.

Меня не интересовала моральная сторона того или другого политика. Я сотрудничал с Евгением Марчуком с единственным условием, которое он принял, – вор должен сидеть. По рукам? По рукам! И в итоге “дядя Женя” в кустах спрятался...

Кучма неоднократно говорил, что убийство Гонгадзе – дело рук иностранных спецслужб.

Тогда не закрывайте дело по заказчикам – давайте заказчиков из спецслужб привлечем к ответственности. А вдруг действительно это ЦРУ или ФСБ?

А разве у вас не было контактов со спецслужбами? Были. И с немецкими, и российскими, и английскими, и американскими.

И какая роль ФСБ в этом? Ведь после кассетного скандала Запад отвернулся от Кучмы, а Россия “протянула руку”... А какая тогда роль российских спецслужб сейчас в Ливии, если все от Каддафи отвернулись и он будет сотрудничать с Россией? Это что: российские спецслужбы организовали массовые недовольство в Ливии?

Россия использовала ситуацию. Молодцы! Кучма стал сдавать национальные интересы Украины, спасая свою ж..., чтобы только удержаться у власти. Президентов не сажают. Как в его кабинете говорилось: думаете, сяду я один? Хер вам, пойдете вместе!

В 1999 году законодательная, исполнительная и судебная власть масштабно занимались фальсификациями выборов президента, чтобы у власти остался Кучма. Потому что они все были повязаны, все грабили страну, и единственный для них путь остаться при тех деньгах и не быть в тюрьме – это быть у власти.

Как Каддафи – он столько награбил, что у него другого пути нет – или оставаться у власти, или в тюрьму. Так же у К..., так же у Л...

Ну, Кучма сейчас не у власти...

А сколько у его “смотрящих” в ВР! С Кучмой считаются, считаются с его деньгами, с влиянием того же Пинчука. Потому что бабло есть.

Вдова Кравченко убеждена, что ее муж непричастен к убийству. Говорит, готова предоставить следствию факты...

Прекрасно! Так пусть она тоже подаст кассацию на решение суда о том, что заказчики есть, и пусть суд устанавливает этих негодяев из спецслужб.

Потому что иначе мне придется явиться с повинной и сказать, какие спецслужбы заказали убийство! Вы на это рассчитываете? Ну что ж, я посоветуюсь с адвокатом!

Кучма тоже говорит, что это были спецслужбы. Пусть нам сделают очную ставку. Между мной и Кучмой. Почему этого не делается? До сих пор не было очной ставки. Очная ставка, которая планировалась в 2007 году, привела к тому, что у меня было кровоизлияние. Она назначается на понедельник, а в пятницу кровоизлияние. Совпадение?

Думаете, вас хотели убрать? Было покушение на мою жизнь, однозначно.

Кто вас “заказал”?

Как кто? Фигуранты записей... Знаю, что когда улетел в Америку, председатель СБУ Владимир Радченко сказал одному человеку: слава Богу, на моих руках не будет крови...

Сегодня вы видите угрозу своей жизни?

Угроза всегда есть – я не могу полностью чувствовать себя в безопасности, именно поэтому у меня есть охрана.

Вы заявили, что готовы вступить в ряды Партии регионов, если установят заказчиков убийства Гонгадзе. Ваши политические вкусы на сегодня не изменились?

А кто вам сказал, что сегодня я фанат Партии регионов?

Я не голосовал за Януковича. Но я хочу, чтобы он на должности президента не думал о том, под кого “лечь”, чтобы остаться президентом – потому что тогда Украина не выигрывает, мы это уже проходили. Я готов Януковичу реально помочь в борьбе с коррупцией.

Януковича попытаются “убрать”.

Кто? Влиятельные люди из России.

Чтобы поставить еще более “своего”? Кто это может быть? Пока еще я не готов об этом говорить. Но то, что ФСБ принимала и принимает решения, кому быть при власти в Украине, – это факт.

Вы богатый человек?

У меня есть несколько миллионов долларов.

И где вы эти миллионы заработали? Я получил их от заказчиков убийства Гонгадзе. Прокуратура все это знает.

Какие у вас отношения с Мирославой Гонгадзе?

У нас были и остаются деловые отношения. Когда я жил в Америке, мы жили относительно близко друг от друга – около 15 км. Когда Мирослава работала, я брал свою дочь и ее дочерей – Нану и Саломею – и мы вместе выезжали на аттракционы SixFlagsAmerica.

Почему не захотели остаться в Америке? Потому что я украинец. Когда буду американцем – буду жить в США. Мне в свое время даже предлагали 500 тысяч долларов в месяц, чтобы я тупо сидел в Америке – никуда не высовывайся, не приезжай в Украину.

Кто предлагал?

Люди Кучмы. А когда я в 2005 году приехал в Украину, ко мне приходит человек и говорит: тебе дают от семьи К... 10 миллионов – просто уезжай оттуда, чтобы тебя здесь не было.

Вы взяли? Нужно было взять, и не ехать (смеется). Беседовала Яна Солнцева