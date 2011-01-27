Вдова Кравченко заявляет, что ее муж - такая же жертва, как и Гонгадзе

Вдова экс-министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко Татьяна КРАВЧЕНКО убеждена, что ее муж не причастен к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом она заявила в интервью газете «Сегодня», опубликованном в №19 от 27 января.

«Мне лично известна только какая-то часть правды: я убеждена и готова доказать, что мой муж Юрий Кравченко не причастен к убийству журналиста»,- сказала она.

Т.КРАВЧЕНКО не исключает, что ее муж мог располагать документами, которые намеревался предъявить в тот роковой мартовский день 2005 года журналистам и следователю прокуратуры. «Мой покойный муж являлся прирожденным аналитиком; в качестве министра МВД он располагал огромным массивом официальной и оперативной информации. И вполне естественно предположить, что он мог по личной инициативе вести независимую работу, исследуя причины и движущие силы самого резонансного дела в истории независимой Украины», - считает Т.КРАВЧЕНКО.

Она также отметила, что уверена и может доказать, что многое, сказанное бывшим генералом МВД Алексеем ПУКАЧЕМ, является «откровенной ложью».

Например, отметила Т.КРАВЧЕНКО, А.ПУКАЧ утверждает, что получил «преступный приказ» убить Г.Гонгадзе от Ю.Кравченко в его служебном кабинете 13 и 14 сентября 2000 года.

По словам вдовы, она провела собственное расследование, чем занимался ее муж именно в эти дни. «Наверное, не только ПУКАЧУ будет интересно узнать, что ни 13-го, ни 14-го сентября Юрий Кравченко вообще не появлялся в своем служебном кабинете. 13-го он с утра присутствовал на заседании Кабмина. Оно длилось достаточно долго, в этот день правительство рассматривало более 60 вопросов, это легко проверить, подняв стенограмму или просто заглянув в подшивку газеты «Урядовий кур`єр». В 18 часов министр МВД вместе с главой СБУ РАДЧЕНКО уже находились в Бориспольском аэропорту, где встречали Президента Леонида КУЧМУ, возвращавшегося из Днепропетровска. С аэродрома Юрий Кравченко и Президент поехали в Залесье, где остались ночевать; Леонид Данилович, очевидно, может это подтвердить. Утро следующего дня, 14 сентября, они встретили в Залесье, а затем отправились в Борисполь — Леонид КУЧМА в 14.45 вылетал на саммит Украина-ЕС в Париж. Это, разумеется, также легко проверить, Президента провожали многочисленные официальные лица. С аэродрома Кравченко направился в Киев, но не в свой служебный кабинет, а в поликлинику МВД: после всех этих встреч-проводов он не слишком хорошо себя чувствовал. В поликлинике Юрию Федоровичу поставили капельницу. В состав медпрепарата входило снотворное, министр уснул, а когда проснулся, сразу поехал домой», - сообщила Т.КРАВЧЕНКО.

По ее мнению, Ю.Кравченко стал такой же жертвой масштабной операции спецслужб, как и Г.Гонгадзе.

Отвечая на вопрос, допускает ли она, что «Юрий Федорович мог отдать приказ в силу служебного долга? Ведь он был бесконечно предан Президенту Леониду КУЧМЕ, которого, по версии некоторых СМИ, вместе с Владимиром ЛИТВИНОМ предлагают считать заказчиками расправы над Гонгадзе?», вдова экс-министра ответила: «О ЛИТВИНЕ говорить не буду. Хотя, как мне кажется, объективное и независимое расследование могло бы проявить его роль в этом деле в достаточно неожиданном для многих ракурсе. Что касается Леонида Даниловича, то я не верю в его причастность к преступному заказу».

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – экс-геренал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

6 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование по уголовному делу по обвинению А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.365, ч.З ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч.3 ст. 166 и п.п. «в», «і» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко и других должностных лиц, совершил умышленное убийство Г.Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, в связи с выполнением потерпевшим общественных и журналистских обязанностей, сообщила Генпрокуратура.