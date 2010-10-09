Литвин считает, что шантажировать его делом Гонгадзе уже незачем
"Уже все проблемы решены..."
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что шантажировать его делом об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бесперспективно.
Об этом спикер заявил в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселёвым», комментируя информацию об отмене Генеральной прокуратурой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него и бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.
В.ЛИТВИН посоветовал журналистам обратиться в Генпрокуратуру и узнать, почему вокруг дела Г.Гонгадзе в настоящее время происходят именно такие события.
"Если придерживаться этой логики, что кто-то пытается держать меня в подвешенном состоянии - так уже не для чего, уже все проблемы решены. Поэтому я не вижу здесь взаимосвязи", - заявил он.
Председатель ВР отметил, что рано или поздно нужно сделать все, чтобы истина по делу Г.Гонгадзе была установлена.
"Почему-то сейчас очень сильно пытаются направить следствие через общественное мнение по тому сценарию, который был предварительно прописан", - сказал он.
По мнению В.ЛИТВИНА, чтобы дать ответ на этот вопрос, сначала нужно узнать, кто прослушивал кабинет Л.КУЧМЫ, кто анализировал прослушанное, кто монтировал, и "на каком этапе этого действия стал Гонгадзе".
"Очевидно, тогда станет все на свои места", - отметил В.ЛИТВИН.
Как сообщал УНИАН, 6 октября адвокат вдовы журналиста Г.Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО подала жалобы в Печерский райсуд Киева на решение Генпрокуратуры, которым было отказано в возбуждении уголовных дел в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ и действующего Председателя Верховной Рады В.ЛИТВИНА по отсутствию в их действиях состава преступления.
По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, у нее нет сомнений в том, что в записях экс-охранника Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО есть настоящие разговоры, которые велись в кабинете Президента Украины, поскольку некоторые участники разговоров в свое время "узнали себя и подтвердили факт, что такие разговоры были".
8 октября информированный источник, приближенный к следствию, сообщил УНИАН, что Генпрокуратура отменила вынесенное ранее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ и В.ЛИТВИНА.