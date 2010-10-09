Литвин считает, что шантажировать его делом Гонгадзе уже незачем

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что шантажировать его делом об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бесперспективно.

Об этом спикер заявил в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселёвым», комментируя информацию об отмене Генеральной прокуратурой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него и бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

В.ЛИТВИН посоветовал журналистам обратиться в Генпрокуратуру и узнать, почему вокруг дела Г.Гонгадзе в настоящее время происходят именно такие события.

"Если придерживаться этой логики, что кто-то пытается держать меня в подвешенном состоянии - так уже не для чего, уже все проблемы решены. Поэтому я не вижу здесь взаимосвязи", - заявил он.

Председатель ВР отметил, что рано или поздно нужно сделать все, чтобы истина по делу Г.Гонгадзе была установлена.

"Почему-то сейчас очень сильно пытаются направить следствие через общественное мнение по тому сценарию, который был предварительно прописан", - сказал он.

По мнению В.ЛИТВИНА, чтобы дать ответ на этот вопрос, сначала нужно узнать, кто прослушивал кабинет Л.КУЧМЫ, кто анализировал прослушанное, кто монтировал, и "на каком этапе этого действия стал Гонгадзе".

"Очевидно, тогда станет все на свои места", - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 6 октября адвокат вдовы журналиста Г.Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО подала жалобы в Печерский райсуд Киева на решение Генпрокуратуры, которым было отказано в возбуждении уголовных дел в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ и действующего Председателя Верховной Рады В.ЛИТВИНА по отсутствию в их действиях состава преступления.

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, у нее нет сомнений в том, что в записях экс-охранника Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО есть настоящие разговоры, которые велись в кабинете Президента Украины, поскольку некоторые участники разговоров в свое время "узнали себя и подтвердили факт, что такие разговоры были".

8 октября информированный источник, приближенный к следствию, сообщил УНИАН, что Генпрокуратура отменила вынесенное ранее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ и В.ЛИТВИНА.