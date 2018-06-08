Третий энергопакет и сланцевый газ – как могильщики нефтегазовых планов России

Украинская власть не должна вестись на «понты» Кремля и в любом случае не проявлять коррупционную пугливость и не сдавать украинскую ГТС... “Южный поток” теряет всякий смысл...

РФ раздает скидки на газ – только не для Украины

На фоне гражданской войны в Ливии цены на нефть бьют рекорды, а эксперты считают доллары в цене на нефть до начала очередной мировой экономической рецессии.

С ценой на газ не все так однозначно. В 2010 году европейские потребители газа получили скидки на российский газ. В частности, потребители Германии получили скидку на 8%, Италии – на 16%, Латвии и Эстонии – на 15%, а Британия вообще покупала российский газ на 27% дешевле, чем в 2009 году.

Сейчас государственная газовая корпорация Польши PGNiG требует, чтобы Россия снизила стоимость поставок в страну на 10%, иначе грозит обратиться в суд. В ноябре 2010-го Россия и Польша подписали новый газовый контракт до 2022 года (хотя сначала планировалось до 2037-го.) Как заявил тогда премьер-министр Польши, «в дальней перспективе объемов спроса (на российский газ) мы не видим».

Причиной «распродажи» российского газа стала так называемая «газовая революция» - начало массированной добычи газа из сланцевых пород в США (а с недавних пор и в Китае) и приток в Европу значительных объемов сжиженного газа с Ближнего Востока, которые раньше забирали США.

Наибольшей скидки на российский газ добились те страны, которые заранее позаботились о строительстве заводов по получению сжиженного газа и раширили возобновляемые источники энергии. Только бизнес, и никакого «братства». И это при том, что у Британии с Россией постоянные шпионские скандалы, а недавно Москва подвергала Эстонию жесткой обструкции за «бронзового солдата».

Латвия и Эстония добились скидки в обмен на увеличение объемов поставок российского газа: то есть им Россия платит просто за то, чтобы они не присоединились к литовским или польским усилиям по диверсификации источников энергоснабжения.

Поэтому те, кто вкладывал в альтернативные источники добычи энергоносителей, теперь сбивают цены на энергоносители не только у себя, но и во всем мире.

Тем временем Энергетический саммит Евросоюза, состоявшийся 4 февраля, поддержал масштабное расширение сети заводов по получению сжиженного газа в Европе.

В отношениях Украины с Россией все намного запущенее. Хотя Украина крупнейший потребитель газа Газпрома, у нас почему-то не действует правило «клиент всегда прав», а все как раз наоборот.

Одно из наиболее значительных последствий сланцевой революции – ликвидация формульной привязки цены природного газа к стоимости нефтепродуктов на мировом рынке. Это касается уже большинства потребителей в Европе, но до сих пор не касается Украины, цена на газ для которой жестко привязана к цене на нефть.

«Скидка на газ», полученная Украиной в результате Харьковских соглашений, оказалась полностью мифической, если сравнивать с рыночными европейскими ценами. Например, по данным Нафтогаза, цена на российский газ для Украины в 2010 году составляла $264 за тысячу кубометров, в то время как ЕС-27 платил за весь потребленный газ приблизительно столько же, если считать среднюю цену между российским (около $290) и сжиженным газом, доля которого в формировании цены российского газа для европейских компаний в прошлом году выросла местами до 30%. Вывод: Черноморский флот России стоит у нас даром, несмотря на то, что от Украины до Уренгоя значительно ближе, чем от Франции.

Янукович проявил самостоятельность?

Но недавно президент Янукович решился на неожиданный шаг. 15 февраля в Вашингтоне правительства Украины и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разведки сланцевого газа, согласно которому такая разведка будет осуществляться за счет США. По данным правительства, в Украине одни из крупнейших в Европе месторождения горючего сланца. Также власть заявила о намерении Украины присоединиться к Инициативе прозрачности в добывающих отраслях (ЕИТИ).

Президент Виктор Янукович заявил, что ожидает от британско-голландской компании Shell начала работы по разведке и непосредственной добыче сланцевого газа в Украине. По его словам, те проблемы, которые имели место между компанией Shell и украинской компанией "Укргазвидобуток", в частности в судах, уже завершены. Также устранено "недоразумение" с налоговой и решен вопрос о лицензии для Shell.

Кроме того, EuroGas Polska подписала соглашение с французской Total E&P об оценке и возможной покупке прав на месторождения метана угольных пластов в Западной Украине. Речь идет об украинской части Люблинского угольного бассейна. "Мы рады, что Total заинтересовался нашими нетрадиционными газовыми активами в Украине... Наши исследования показывают, что толщина формаций сланцевого газа на территории EuroGas Люблинского бассейну в Западной Украине существенно больше, чем в успешных полях сланцевого газа в США", - заявил председатель правления EuroGas Вольфганг Рауболл.

Больше всего инвесторов интересует разработка месторождений сланцевого газа в Европе, где емкий рынок и близкое расстояние до потребителей. Свою толчок поискам новых путей обеспечения газом дали и газовые войны России против Украины. Поражения Украины в этих войнах, понесенные из-за некомпетентности и коррумпированности власти, в итоге не принесли пользы и России. Ее доля в обеспечении газом ЕС упала с 25% в 2008 году до 23% сегодня.

Атмосфера в мире сейчас напоминает "золотую лихорадку". Энергетические компании мира спешат нести свои миллиарды долларов в месторождения, лицензии и технологии, связанные с добычей сланцевого газа.

Мифы российской власти

Еще год назад газета «2000» громила идею разработки сланцевого газа. А сегодня в добывающие активы сланцевого газа входят российские компании.

Хотя и до сих пор руководство Газпрома называет сланцевый газ “блефом”. Так, глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что «сланцевый газ – это хорошо спланированная мировая пиар-кампания, таких пиар-кампаний много: глобальное похолодание, биотопливо».

Хотя о «глобальном похолодании» никакой в мире «пиар-кампании» не велось, а говорили как раз о «глобальном потеплении», которое многими российскими СМИ долго трактовалось как миф.

Однако после прошлогодней российской жары даже глава Газпрому вряд ли назовет глобальное потепление мифом.

Тем временем российский проект «Южного потока» находится под угрозой срыва. Сам проект будет очень дорогим, как и транзит. Все это на фоне удешевления газа в мире.

А самое главное, прохождение «Южного потока» запланировано государствами ЕС. Между тем в Евросоюзе принят так называемый Третий энергопакет, который обязывает, чтобы газопроводы на территории ЕС управлялись независимыми компаниями и были доступны для третьих сторон.

Третий энергопакет, принятый Евросоюзом в 2009 году, включает 6 законодательных актов, предусматривающих ограничение на право владения и управления энерготранспортными сетями со стороны вертикальных интегрированных компаний –таких, например, как Газпром. Кроме того, предусмотрена возможность запрета на инвестиции компаний из стран-нечленов ЕС, если они не будут соответствовать требованиям о разделении добычи и транспортирования энергоносителей или если появление этих компаний на рынке ЕС может угрожать энергобезопасности членов Евросоюза.

Этот энергопакет касается как новых газопроводов, так и уже действующих. Он вступает в силу уже сейчас, в марте 2011 года, а в полную силу будет действовать с 2013-го.

На переговорах с российским премьер-министром Путиным в Брюсселе 24 февраля председатель Еврокомиссии Баррозу заявил, что «понимает обеспокоенность России», но, мол, ничем помочь не может: ЕС выступает «за полное уважение и выполнение своего законодательства» (читай, Третьего энергопакета).

На фоне этого в России может появиться понимание, что «Южный поток» теряет всякий смысл. Конечно, кроме психологического влияния на истощенные мозги украинского руководства.

Недавно российский премьер поручил Минэнерго проработать вопрос строительства мощностей по производству сжиженного природного газа на побережье Черного моря с целью «проработки альтернативных возможностей доставки российского газа европейским потребителям». Путин также напомнил, что Россия планирует реализацию проекта строительства нового комплекса по сжижению газа на Ямале, который также может стать альтернативным вариантом поставок российского газа европейским потребителям. В то же время, по словам заместителя председателя Российского федерального агентства по недропользованию Петра Садовника, разработка Штокманского месторождения на севере России может быть перенесена еще на 4-5 лет - до 2018 года.

Дискредитация украинской ГТС

Параллельно Россия пытается дискредитировать украинскую газотранспортную систему. Спикер ОАО "Газпром" Сергей Куприянов недавно написал открытое письмо, в котором отметил, что в 2006 и 2009 годах "Украина перекрыла свою транзитную систему", а сами газовые кризисы назвал "газотранзитными". И это при том, что во время тех кризисов сами руководители Газпрома неоднократно перед телекамерами «закручивали газовый вентиль» на российской территории.

Параллельно Россия «кошмарит» украинское руководство своими идеями об отборе украинской газотранспортной системы путем «слияния». Как заявил глава Газпрома Миллер, «если состоится слияние, мы по максимуму загрузим ГТС Украины».

Однако факт остается неизменным. Кратчайший и самый дешевый путь энергоносителей из Азии в Европу лежит через Украину.

Российские чиновники признают, что стоимость транзита газа по обоим "потокам" в обход Украины будет выше, чем стоимость транзита по нынешним маршрутам через территорию Украины. К тому же украинский путь и самый надежный. Сухопутные участки трубопроводов значительно легче ремонтируются, чем морские. А аварий на украинских газопроводах до сих пор было существенно меньше, чем на российских.

Гендиректор ООО "Газпромсбыт Украина" Анатолий Подмышальский признал, что для Газпрома невозможно полностью отказаться от транзита через Украину. Потому создание совместного предприятия с Украиной чрезвычайно важно для Газпрома. Он выразил обеспокоенность износом украинской ГТС, что может создать трудности для России. "В некоторых местах износ достигает 90%, и только в ближайшие годы необходимы инвестиции в эту отрасль в объемах не менее 3 млрд. долларов". В то же время, экс-руководитель пресс-службы "Нафтогаза Украины" Валентин Землянский напомнил, что 8 лет назад представители российской стороны называли точно такие же цифры: 90% износа и 3 млрд. долларов, но за это время ни одной серьезной аварии на ГТС Украины не случилось, и система продолжает работать стабильно.

Третий энергопакет как могильщик обходных газопроводов

Очень велика вероятность, что в свете уценки на газ, рост стоимости «Южного потока» и особенно в результате действия Третьего энергопакета ЕС «Южный поток» так и останется начерченным на географических картах.

Поэтому шаги, которые должна сделать власть, – это не вестись на «понты» (дешевые или недешевые – вопрос, который должен интересовать российских налогоплательщиков). Важнее всего – ни в коем случае не проявлять коррупционную пугливость и не сдавать украинскую ГТС.

Ведь она в случае строительства заводов сжиженного газа или начала добычи сколь-нибудь серьезного объема газа из нетрадиционных источников станет, без преувеличения, золотой жилой для будущих поколений граждан.

Также стоит до окончания действия нынешнего соглашения в 2019 году существенно снизить энергозависимость украинской экономики, которая сегодня одной из самых высоких в Европе, построить завод (а лучше несколько) регазификации сжиженного газа на украинском побережье и развить собственное производство газа как из традиционных, так и не традиционных источников.

Подписав соглашения с США и западными компаниями, Янукович сделал полшага в этом направлении.

По логике нынешней власти, «Техас должны грабить техасцы». А Украину, соответственно, «донбассцы».

Безусловно, это лучше, чем ее будут грабить иностранцы. Но как бы так сказать власти, что было бы лучше, если бы ее не грабил никто?

Если верить «Викиликс», российский премьер не в восторге от Януковича.

Последние решения украинского руководства по газу, если они будут последовательными, вряд ли понравятся Кремлю. Нельзя исключать, что именно этим вызваны последние выпады российских СМИ. В частности, откровенные и неожиданно болезненные для украинской власти признания разыскиваемого «Интерполом» россиянина Алимжана Тохтахунова (он же «Тайванчик»), сделанные через российский журнал GQ, о том, что он начал свободно ездить в Киев после прихода к власти Януковича.

Александр Палий, политолог, кандидат политических наук