Ирина Фарион: Нужно уметь принять любовь как капитуляцию - это лучшее поражение в мире

Мы знали, что заместитель председателя партии “Свобода” Ирина Фарион не празднует 8 марта. Но в этот день, традиционно считающийся женским, решили пообщаться именно с ней. Поскольку думаем, что она относится к тем женщинам, которые формируют политическое лицо сегодняшней Украины. По числу видеосюжетов, загруженных в Интернете, она занимает далеко не первое место по сравнению с другими женщинами-политиками место, но по уровню скандальности и посещаемости этих сюжетов Ирина Дмитриевна, безусловно, лидер.

Ирина Дмитриевна, в этом году в связи с 8 Марта были две резонансных новости. Первая: Украинская православная церковь (Московского патриархата) фактически призвала не праздновать 8 марта. Греко-католический клир никогда его не одобрял, насколько мне известно. Вторая новость: Госсекретарь США Хиллари Клинтон поздравила женщин с этим днем. Что вы думаете по этому поводу?

Меня совсем не удивляет призыв Хиллари Клинтон о 8 Марта. Потому что Хиллари Клинтон представляет так называемое “поликультурное общество”, которое находится в абсолютном антагонизме с ментальностью украинцев. США - это страна, которая образовалась в результате приезда туда людей из разных стран, и они никогда не будут иметь целостного мировоззрения, а всегда будут растрепаны. Всегда будут раздвоены, с комплексами, претензиями и всегда будут заложниками своей условной свободы. Поэтому их лицемерие на всех уровнях вполне логично и прогнозированно.

Но "целостная" Украина массово празднует 8 Марта. Вы же не будете отрицать? Это вопрос глубоких внутренних потаенных комплексов в отношениях между мужчиной и женщиной. Мне кажется, что значительная часть общества в своих отношениях не научилась быть абсолютно открыта, абсолютно свободна и абсолютно искрення. И мы не научились воспринимать любовь, как жертву. Кто-то из великих давал такое определение любви: любовь - это борьба за возможность принести радость друг другу. Для этого не нужно устанавливать какой-то день. Это должно быть моделью поведения каждый день. И это называется счастье. А это счастье проистекает из внутренней культуры человека, внутренней культуры мужчины и женщины. Нашему обществу до этого далеко. Потому что главная интрига развития отношений мира - это отношения между мужчиной и женщиной. И если в нашем государстве они так выглядят, как 8 Марта, то это значит, что мы потерялись в пространстве и времени. Это значит, что мы не научились быть свободными. Это я говорю не в контексте только 8 Марта, это в контексте и 14 февраля, так называемого дня святого Валентина.

С этим 14 февраля сама удивлялась. Все знают, что ни один из двух настоящих святых Валентинов не венчал влюбленных, но все делают продажи магазинам благодаря этой выдумке. Как украинское общество повелось на разработку американских маркетологов? Маркетологи манипулируют теми, кто поддается манипуляциям. А к манипуляциям поддаются люди с потребительскими и примитивными ценностями и попсовой культурой. А это тоже доминирует в американском мире. И Америка это очень умело экспортирует в другие страны. Потому вопрос празднования 8 марта или 14 февраля - это вопрос культуры отношений между людьми и вопрос образа восприятия мира. Иначе говоря, это вопрос екзистенции, бытия. Мы с моим любимым даже можем не делать подарков друг другу в день рождения, но можем делать, когда захотим в любой другой день, очень неожиданно, когда ты внутренне фонтанируешь и хочешь человеку дать что-то материальное. Хоть понимаешь, что есть ценности, которые материально невозможно измерить. Эти ценности называются любовь, верность и правда. Как ни тяжела правда, как ни ответственна верность и как ни неизмерима любовь.

А ваш любимый тоже с харизмой или он такой спокойный, из тех, кого считают ботаниками?

Он предельно свободный и невероятно сильный человек. Я бы не влюбилась в слабого мужчину. Мне, как человеку, всегда интересно видеть перед собой сильного оппонента и, конечно, сильного мужчину, который является твоим бытием. Кроме того, он очень Божий человек. В том смысле, что каждое слово, каждый поступок, это – контакт с абсолютом. Я не хочу здесь сравнивать с Шевченко. Последний период творчества Шевченко - это сплошные библейские мотивы, это его разговор с вечностью. Наше тело здесь гость. И нет времени разменивать себя на преходящее. Нужно углубляться. 8 марта, святого Валентина - это не глубина, а 23 февраля - это вообще караул. Потому что наша жизнь - это углубление и в чувство также.

Скажите, от чего украинская женщина страдает больше - он невнимания мужчин или от того, что у нее маленькая зарплата, и ей тяжело реализоваться?

Украинская женщина страдает от самой себя. От внутренней зависимости, от своих претензий, от своих комплексов, от тех планок, которые она ставит перед собой. А чтобы стать счастливой, есть очень простой способ. Нужно представить лестницу и понять, что ты должна подняться на ступеньку максимум третью-четвертую. Потому что если ты захочешь прыгнуть сразу на десятую, можешь растянуться на неприглядном шпагате. Для чего ставить задачи, которые невозможно выполнить? И кроме того, для чего ставить такие задачи перед мужчиной, которого любишь? Когда нужно просто любить. И получается, что украинская женщина является тюрьмой для самой себя. Но ключ для освобождения она держит в своих руках. И украинские женщины демонстрируют чудеса собственной свободы, абсолютной и неограниченной. Это и Олена Пчилка, сверхгениальная женщина. Это и Олена Телига. Это и Елена Степановна, это и Леся Украинка. И таких женщин можно называть много. Это и те, кто воевал в УПА, это и те, кто воевал в Холодноярской республике, это те, кто освободили сами себя.

Вы знаете, мы на женских посиделках порой обсуждали, почему мужчин меньше, чем женщин, и почему даже лучшие из них такие развращены в отношениях. Мы пришли к выводу, что Голодомор, Вторая мировая война, национальные движения способствовали потому, что такой мощный пласт мужчин был истреблен, а оставшиеся и их потомство не конкурируют между собой, потому что женщины конкурируют за них. Поэтому женщины так жестко борются за них, но так при этом страдают. Вы разделяете эту мнение? Такая теория приемлема в материальных измерениях. Но есть чисто духовное измерение. Каждая женщина имеет такого мужчину, к которому она готова.

Каждый мужчина имеет такую женщину, которой он заслуживает. Так же народ заслуживает такой власти, которую имеет. Не каждый заслужил счастья. Это нужно уметь принять. А если оно тебе даровано, ты должен день за днем над собой работать, чтобы не дай Бог не потерять его. Нужно посмотреть на это с такой точки зрения. И нужно еще понять, чем скорее ты внутренне откроешься любви, которую ты чувствуешь к нему, тем быстрее он согреет тебя своим теплом и тем быстрее вы пойдете друг навстречу другу. Нужно уметь принять любовь, как капитуляцию. Это наилучшее поражение в мире.

На заре своей профессиональной деятельности я писала о таких явлениях, как ярмарки невест для иностранцев. Это гиперунизительная акция, впрочем механизм выхода замуж работал, девушки уезжали. Почему Украина из рынка невест превратилась в страну для секс-туризма? Это называется моральный кризис, духовная деградация. Это называется "разминуться с жизнью", уничтожить себя. Это называется написать себе в паспорте “товар”. Но это не только проблема Украины, это проблема мира в целом. Этого не допускает тот, кто имеет силу круг разорвать. Такую силу имеет тот, кто знает, где есть источник питания. Откуда брать эту силу? Ищи тот витамин. Как там у Леси Украинки? «Умій своїм життям до себе дорівнятися». Каждый от природы рожден на двоих, а затем становится на четыре. Человек не умеет бороться с собой. Нужно изменять свои недостатки. Ты каждый день можешь снижать или повышаать свою порядочность. Нужно осознать призвание людей лепить себя. Природа живет в согласии с Богом. Человек воюет с природой. Поэтому испытывает такие страшные формы вырождения.

Читала все ваши интервью. Я много бы дала, чтобы все, о чем вы мечтаете как политик, стали действительностью, но порой ненавижу то, что вы говорите. “Нужна (в вашем случае – украинская) кровь - это уже преимущество”, – так я понимаю суть вашего национализма. Вы действительно считаете, что кровь украинки лучше крови украинской русской, украинской молдаванки, украинской еврейки?

Категорически – нет. Каждая нация имеет право расти, как неповторимое дерево. Если это украинская нация, пусть это будет нация-вишня, нация-ива. Если представить себе русскую нацию, то пусть это будет нация-береза. Но идет речь, чтобы эти деревья не одолевали друг друга, чтобы береза не навязывала законов иве. Речь идет о сохранении самобытности и идентичности. Если говорить о вопросе крови. Вопрос крови - это вопрос рода. Мне никто не будет ближе, чем моя мама, чем мой папа, чем мой ребенок. Я других буду воспринимать, как друзей и партнеров, но в первую очередь я должна позаботиться о старости своей мамы и будущем своего ребенка.

Как бы вы строили государственную политику праздников, имей такую возможность?

Я бы отменила все праздники, которые отмечались в Советском Союзе, потому что они не имеют никакого отношения к украинской культуре и украинской истории. Их не должны отмечать на государственном уровне, это клеймо советских времен. Государство можно изменить, когда изменится общественное сознание. Перемена сознания требует продолжительного времени. И если в середине 90-х годов мы набрали стремительное продвижение к перемене сознания, то сейчас происходит реванш. Эта власть - самое страшное порождение советского времени, в ее самой агрессивной и самой примитивной форме. Каждая власть может предложить только то, чем она является сама. Наша власть – совки, поэтому они возвращаются к советским праздникам. Я нашла свои старые школьные дневники, и вижу, что я тоже в школе поздравляла маму с 8 марта. И мне так стыдно за это. Мне страшно, что я была в этой тюрьме и играла в школе по правилам этой тюрьмы, и я счастлива, что освободилась от этой тюрьмы.

В Верховной Раде поздравления с 8 Марта принимают даже национал-демократки. Скажите честно, во Львовском облсовете вас будут прздравлять?

Вы что, смешная? Председатель облсовета - националист Олег Панькевич. Мы над этим праздником просто хохотали. Я вообще вносила предложение, чтобы сессия облсовета продолжалась 8 марта. Но. к сожалению, мы не имеем большинства в облсовете. И из-за того, что большинство проголосовало, чтобы сессия была 9 марта, мы сессию откроем тогда. Но потом прервем, потому что пойдем на торжества, связанные с Шевченковскими празднованиями. А 8 марта - рабочий день, который не должен выпадать. И я предупрежу своих студентов, чтобы они не вздумали ляпнуть и принести какой-то цветок. Пусть этот цветок пахнет, но не в моей вазе.

Беседовала Лана Самохвалова