Дмитрий Андриевский: Существует четыре даты выборов в Киеве

Чьи интересы защищает принятый столичный бюджет? Насколько экономически обосновано очередное повышение коммунальных тарифов в Киеве? Когда ожидать выборов в столице? С этими вопросами УНИАН обратился к депутату Киевсовета Дмитрию Андриевскому.

Дмитрий Иосифович, глава КГГА Александр Попов уверяет, что принятый столичный бюджет обеспечит развитие Киева. В то же время в оппозиции заявляют, что такой бюджет приведет к обнищанию киевлян и отмечают, что власть не предусмотрела средства на социальные программы и надбавки работникам социальной сферы. Вы довольны бюджетом Киева-2011?

Тяжело быть довольным любым бюджетом. Всегда хотелось бы, чтобы денег было больше. Но главный признак бюджета Киева на 2011 год – его реальность. Утвержденный на уровне почти 17 миллиардов – это, фактически, тот бюджет, который был выполнен в прошлом, 2010 году.

Смета реальна, но достаточно напряженная, есть источники доходов, по которым нужно очень серьезно поработать, чтобы эти деньги получить.

Например?

В первую очередь это деньги от продажи земли и использования имущества общины.

С налогами на доходы физических лиц ситуация интересная – запланировано немного меньше 14 миллиардов гривен, из которых планируется, что половина – 6 миллиардов 700 миллионов – пойдет в центральный бюджет, а половина останется в бюджете городском. Так вот, у меня есть сомнения, что 14 миллиардов удастся собрать с доходов физических лиц. В Киеве никогда не собирали больше, чем 10 миллиардов по этой статье.

В своем недавнем интервью Попов относительно подоходного налога сказал, что его такие перечисления в госбюджет не волнуют, потому что так Киев даже перестраховывается и распределяет ответственность с Кабмином...

Проблема не в том, на кого переложить ответственность за недовыполнение бюджета. Если смета сознательно строится на нереальной основе, будут страдать киевляне. Невыполнение бюджета – это не абстрактная опция, это значит, что какая-то школа не будет построена, до больницы не дойдут лекарства, пенсионерам отменят льготы или будут повышать тарифы… При таком сценарии, поверьте, киевлян не утешит мысль, что в их неурядицах виновен лишь Попов, Попов с Черновецким, или еще и Азаров с правительством.

Поэтому очень важно формировать реальные бюджеты, на реальной базе доходов – это, если хотите, лучшая страховка.

На ближайшую сессию уже запланированы первые коррекции бюджета – чтобы обеспечить пенсионерам льготный проезд в метро...

Это правильно, и я буду голосовать за это. Более того, я предложу коррекцию бюджета и для того, чтобы найти деньги на возобновление муниципальных надбавок врачам и учителям. Киевские врачи и учителя привыкли к такой поддержке, в столице самые дорогие аренда жилья, продукты питания, проезд в транспорте. По новому бюджету директор школы получает теперь почти на 50% меньше заработную плату, 20% надбавки не получает завуч и учитель, а цены галопируют.

Я выступал на сессии Киевсовета и предлагал в обязательном порядке учесть эти суммы при коррекции бюджета по итогам выполнения бюджета за три месяца. Киевсовет это поддержал. Будем к этому возвращаться. Это наша обязанность.

Есть ли какие-то позитивные моменты в бюджете на 2011 год?

Почти на 355 миллионов увеличено финансирование образования, здравоохранения – на 430 миллионов. На 40 миллионов гривен больше получила и столичная культура. Соцзащита увеличена почти на 580 миллионов. Считаю перспективными программы “70 на 30” и “50 на 50”, благодаря которым киевляне будут получать доступное жилье. 1700 квартир по принципу “50 на 50” запланировано построить. Как они будут выполняться? Если выполнят бюджет, соответственно, выполнят и программу.

С 1 февраля в Киеве вдвое вырастет квартплата, отопление подорожает на 30%, водоснабжение – на 20%. Лидер фракции БЮТ в Киевсовет Татьяна Мелихова назвала такой шаг столичной власти финансовыми репрессиями и привела пример Львова, где тариф на отопление и воду повышен на 10%, а киевлянам придется платить почти на 30% больше. Вы считаете мотивированным такое повышение тарифов в столице?

Я категорически против любого огульного увеличения коммунальных тарифов. Выхожу из того, что на сегодня качество предоставления жилищно-коммунальных услуг в городе не отвечает даже той цене, которую киевляне платят. Тем более, платят регулярно и дисциплинировано. За некоторые месяцы оплата составляет больше 100%.

Увеличение платы за тепло больше, чем на 30% – это вопрос к органам государственной власти, ведь эти тарифы увеличивает НКРЭ. А повышение квартплаты, обслуживание придомовых территорий – это распоряжение КГГА.

Мое виденье – на сегодня это не обосновано. Качество услуг не отвечает цене – посмотрите на наши дворы, подъезды.

Нужно идти путем создания ОСМД, оказывать им поддержку, в том числе финансовую за счет центрального и городского бюджетов, есть соответствующие программы. И только после улучшения качества услуг, возможно, стоит вести разговор о тарифах.

В начале интервью Вы выразили сомнения, что столичная власть получит запланированные деньги от продажи земли. Есть ли что распродавать в Киеве, после того как в этой сфере очень хорошо “потрудилась” команда Черновецкого?

Речь идет не только о продаже земли, но и о плате за землю. На сегодня за тысячи гектаров земли платятся копейки – за те же Хотовские земли, которые были скандально отведены, город не получает адекватной арендной платы.

Запланированные доходы в бюджет от этих операций с землей увеличиваются в сравнении с показателями в прошлом году почти на полтора миллиарда. Если в прошлом году были запланированы почти 2,6 миллиарды платы за землю, а получено немного больше, чем 1,8 миллиарда, то на этот год запланировано больше 2,9 миллиардов гривен. Поступления от продажи земли в прошлом году составили 421 миллион при планировании больше миллиарда; на этот год поставлено задание получить по этой статье 800 миллионов. Поэтому городской администрации нужно будет очень серьезно поработать.

Киевская власть заявила, что возьмет больше миллиарда гривен кредита на развитие столичного метро. Чем будем рассчитываться? Ведь каждый год Киев обрастает новыми кредитами, а проценты по старым растут...

Проценты уменьшаются. Реструктуризация происходит уже на более рыночных условиях. Мы сегодня не видим в городе кредитов под 40%, которые тот же метрополитен раньше брал в Альфа-Банке. Но и здесь есть определенное передергивание. То были не проценты по кредитам, а пролонгация, кредит не обслуживался и, фактически, были штрафные санкции. Сегодня эти вопросы улажены и кредиты реальнее.

Жизнь в кредит – опасная ситуация. На сегодня почти миллиард гривен мы тратим на разного рода выплату процентов.

Чем отдавать? Большой вопрос. Уверен, на сегодня без помощи государства рассчитаться с долгами Киеву будет очень тяжело. Это касается и внешних долгов, которые в ближайшее время нужно реструктуризировать (почти 200 миллионов долларов), и внутренних заимствований.

Очень проблемными для города были кредиты, которые брались на погашение разницы в тарифах. Почти три миллиарда гривен были прокредитованы и оплачены за расчеты по газу.

В этом году одним из заданий КГГА было приведение в соответствие уплаты по процентам, которые есть, к возможностям бюджета, реструктурирование таких долгов. Потому что финансовое состояние города на сегодня очень опасно.

Большое значение будет иметь выполнение бюджета-2011.

После исключения из фракции Блока Кличко с какой политсилой Вы себя ассоциируете и насколько глубоко готовые интегрироваться?

Ассоциирую себя с киевлянами. Вся моя работа как депутата Киевсовета всегда была в отстаивании интересов общины. Хотел бы напомнить о неоднократных моих обращениях относительно деятельности команды Черновецкого и тех злоупотреблений, которые сегодня расследуются правоохранительными органами. И в этом бюджете, и в программе социально-экономического развития то, что касается поддержки территориальной общины, социальной защиты конкретных объектов по строительству школ, детсадов, – мои предложения учтены.

В стенах Киевсовета должно быть как можно меньше политики. Это в первую очередь хозяйственный орган. Хорошо, что мы возвращаемся к мажоритарной системе выборов, хотя бы в пропорции 50 на 50. Думаю, в дальнейшем нам вообще нужно иметь чистую мажоритарную систему на местном уровне. Тогда избиратель будет знать своего депутата в лицо, а депутат – работать на избирательном округе системно, а не за месяц до голосования.

Меня на моем округе знают хорошо. Я годами сотрудничаю с общиной. Помогаю сделать ремонт в детсаде, школе, построить площадки, веду прием в общественной приемной. Вот послезавтра будем снова оказывать материальную помощь.

Что касается моего исключения – комиссия по вопросам регламента пришла к выводу, что это решение состоялось с нарушением закона. Я к этому возвращаться не собираюсь, но это признак того, что преобладала исключительно политическая составляющая. Ко мне, как к депутату, как к человеку, который работает с киевлянами, вопросов не было. Вопросы возникли на политической почве. Меня исключили за мою позицию, которую я отстаивал много лет, – что райсоветы в Киеве нужно упразднить как пережиток прошлого. В конце концов вся фракция Кличко впоследствии за это и проголосовала, кардинально изменив свою позицию за какой-то час.

Какие у вас сейчас отношения с Виталием Кличко? И знали ли Вы заранее, что готовится Ваше исключение или узнали уже постфактум?

Постфактум. Отношения, как и были, только не сотрудничаем в политической плоскости.

Блок Кличко теряет “бойцов”. После Вашего исключения вышло еще двое депутатов. Почему от Кличко уходят люди и какое Вы видите будущее этой политической силы?

Я уверен, что депутаты в Киевсовет должны избираться по мажоритарной системе. Депутат идет к избирателям. Берет на себя обязательства, их выполняет – территориальная община его поддерживает. Если не выполняет – нужно, чтобы община имела рычаги, чтобы такого депутата отзывать. Партийная система в наших условиях себя дискредитировала.

Когда будут выборы в Киеве? Эксперты ломают копья, но по большей части сходятся, что в 2012 году...

Ни одной легитимной даты выборов в Киеве, из-за которой бы не пришлось спорить и искать политический консенсус, к сожалению, нет. По действующему законодательству, выборы городского главы должны пройти в мае 2012, выборы депутатов Киевсовета – в мае 2013, а впоследствии Киев, как и вся страна, должен пойти на очередные местные выборы в октябре 2014 года, потому что законом о местных выборах четко устанавливается проведение выборов одновременно по всей стране. А после голосований в Верховном Совете поправок к Конституции, местные выборы будут перенесены на 2015 год. Вот вам четыре даты, и, главное, они все в правовой плоскости.

В этих постоянных выборах никто не заинтересован, так же не заинтересован и в том, чтобы Киев и Тернопольский облсовет избирались не в унисон со всем государством.

Серьезная дискуссия впереди. Но обязательно нужно депутатов Киевсовета и Киевского городского главу избрать вместе.

Вы считаете законным назначение Попова на должность главы КГГА? Некоторые эксперты настаивают, что он не избирался киевлянами, поэтому его назначение противоречит Конституции и решению КС…

Решение КС касалось закона, который был изменен и проголосован Верховным Советом. Попов сегодня занимает свою должность легитимно. Я сторонник того, чтобы председатель КМДА и городской председатель – это было одно лицо. Избранный киевлянами человек, который имеет доверие президента и он назначает его председателем КГГА. Это настоящая модель местного самоуправления, которая заложена в законодательстве. Сегодня мы имеем переходную модель, интереса менять власть Президент и его команда не имеют. У них сегодня полностью под контролем и городские ресурсы, и городская администрация и, фактически, Киевсовет.

Разве не является эта монополия власти угрожающей?

Любая монополия угрожающая. Но если мы будем говорить о меньшем зле в сравнении с Черновецким, – модель приемлема. Если мы говорим о развитии местного самоуправления в Киеве, конечно, это тенденция очень опасна.

Есть ли достойный кандидат от оппозиции, который бы создал конкуренцию Попову?

Киевляне, дважды ошибшись с Черновецким, будут тщательнее избирать себе председателя.

Я бы не говорил о противостоянии какого-то лидера Попову. Конкурировать должны программы развития города Киева. Я знаю, что на сегодня лучшие мировые и отечественные эксперты привлечены для того, чтобы создать программу развития Киева. Если она будет создана и утверждена – будет случай избрать Попова. Если не будет создана, будет провален бюджет, то как бы власть его не поддерживала – автоматического избрания не выйдет.

Известны ли Вам сегодняшние электоральные настроения киевлян?

Я не социолог, но у меня есть информация, что рейтинг Попова растет. Серьезной поддержкой пользуется Виталий Кличко. Я говорю сейчас именно о личности, а не о политической силе.

Киевляне – достаточно специфическое общество, которое само себе назначает соответствующего лидера и его определенное время поддерживает. Традиционно поддержкой пользуется Юлия Тимошенко.

Почему не убирают Черновецкого с должности мэра? Какие функции он выполняет, кроме подписания необходимых бумаг?

Я сторонник того, чтобы Черновецкого убрать как можно скорее, и очень внимательно посмотреть на те преступления, которые творил он и его команда, и назначить новые выборы. Но политическая целесообразность говорит: на сегодня власть не заинтересована в проведении таких выборов, потому что они не уверены, что одержат победу, потому будут работать на перспективу.

Когда Вы его в последний раз видели в стенах Киевсовета? Действительно ли документы на подпись ему возят за границу?

В октябре видел в Киевсовете в последний раз. Насколько мне известно, он действительно за рубежом, и у него есть определенные проблемы, в том числе, и с правоохранительными органами.

Беседовала Анна Ященко