У начальника Генштаба произошли опасные для государства мыслительные метаморфозы

У начальника Генштаба произошли опасные для государства мыслительные метаморфозы

11:10, 01 февраля 2011
8651 0

Генерал Педченко самостоятельно, не консультируясь с президентом, с СНБО, принял ряд судьбоносных решений… В Украине появился свой генерал Лебедь?..

Ну, наконец-то мир узнал, что в Украине, кроме «партикулярных пиджаков», есть и военные, трехзвездочные говорящие головы. Прорезался политический бас генерала, которому вообще по статусу не положено рассуждать о политике. Отныне будем «дружить не против», но уж точно готовиться к большой войне. И искусству воевать своих украинских коллег научат русские офицеры.

Григорий Педченко
Напишу банальность, но действительно иногда лучше жевать, чем говорить. У начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-полковника Григория Педченко после встречи-визави в Брюсселе с «братом по оружию» российским генштабным генералом Николаем Макаровым в сознании произошли опасные для государства, которому он служит, мыслительные метаморфозы.

Вероятно, наслушавшись натовских генералов о сотрудничестве, наш украинский военачальник сформулировал новые идеи и смыслы обеспечения национальной безопасности и военной стратегии Украины.

Если тезисно, то генерал самостоятельно, не консультируясь с президентом, с Советом безопасности и обороны Украины, принял ряд судьбоносных решений:

- «Украина расширит сотрудничество с Россией в военной области, это мощный шаг вперед»;

- «уже в этом году состоится ряд командно-штабных учений, а также тактических учений с привлечением войск»;

- «это позволит нам повысить оперативные возможности, подготовку наших войск и перенимать передовой опыт не только у Альянса или ЕС, но и у наших стратегических партнеров – России»;

- «В России накоплен достаточно большой опыт, в том числе и потому, что она вела боевые действия. Там очень много подготовленных офицерских кадров, специалистов, которые прошли практику».

Ну и последнее откровение, которое цитируют информационные агентства, достойно Козьмы Пруткова. Генерал-полковник честно признался: «Сегодня много, любят… поразмышлять, а я не сторонник, как военный человек, очень много размышлять».

А размышлять надо. Нельзя, как известно, запрыгивать на лошадь с правой стороны и не знать, что корабли по суше не ходят. И генеральское дело думать, когда произносишь «государственные мысли» не совпадающие с десятками и сотнями нормативных актов самого высокого порядка, а также с программными заявлениями президента страны. Даже, если, как говорил известный российский политик, «генерал-демократ – все равно, что еврей оленевод».

Повернем голову назад. С огромным трудом за прошедшие двадцать лет (в том числе и украинские военные) стали понимать, что безопасность, оборона государства, военно-техническая политика, организация войск, вооружения, гражданский контроль за армией – это стандарты и наработки в области военной политики Европы, НАТО и США. И что нет смысла возвращаться в Советский Союз и Варшавский договор.

Каждый внимательный и честный военный аналитик, как и подчиненные генерала Григория Педченко, расскажут ему о российской армии, и о том, что решение ее проблем находятся в будущем, и никаких военных реформ, по свидетельству военных, в России нет. Как и о тех провалах и катастрофах российских военных в Чечне, Грузии, на Северном Кавказе.

Двадцать лет в Украине создавали государственную структуру с разделенными ветвями власти, системой контроля и противовесов, чтобы компенсировать недостаток компетентности и профессионализма, в том числе и генералов.

Поэтому автора этих строк беспокоит – не только, как в стране принимаются важнейшие решения в сфере национальной безопасности и обороны, но и – какого уровня чиновник или политик может их декларировать. А также – кто следит за тем, чтобы «правила игры» исполнялись, кто в нашем государстве осуществляет контроль. Ведь вакуум власти, как указывают политические гуру, – одна из самых страшных бед.

Если уж Григорий Педченко начал, то хотелось бы знать, что украинские штабные генералы собираются делать в условиях того, когда Украина растеряла своих лучших врагов. Вопросы самые актуальные:

- Какие военные угрозы сегодня существуют для Украины?

- Есть ли ответ у главнокомандующего украинских ВС на неоднократные заявления российских военных о возможности первыми применить ядерное оружие?

- Можно ли вернуть на вооружение украинской армии ядерное тактическое оружие и средства его доставки?

- Тактику, военную технику и вооружения какой армии изучают курсанты и слушатели украинских высших военно-учебных заведений?

- Были ли в прошлом году полковые или батальонные учения в украинской армии? Какие их итоги и результаты?

СолдатыХотелось бы обратить внимание читателя на одну странность. В огромной стране Украине никто не говорит, в том числе и генерал Григорий Педченко, о «больших проблемах» армии. Это табу! В СМИ, в парламенте, в Кабинете министров, в Министерстве обороны, в Администрации президента. Впечатление, что давно настал золотой век, войны и вооруженные конфликты канули в историю, а «человек с ружьем», «люди в погонах» стали анахронизмом, без которых можно построить процветающее, цивилизованное государство.

А враг, как известно, не спит. Слабого любой обидит. Вспомним самую новейшую историю. Остров Тузлу, желания российских грушников «погулять в Крыму» и под Одессой, а румынских военных потоптать Бессарабию.

Ну а если на обыденном уровне... Кто из читающих эти строки не видел наших солдат и офицеров? Неухоженных, загнанных в угол людей, которые не нужны собственному государству. Начиная от качества и формы одежды, до боевой подготовки, отсутствия налетов и «наездов» на боевой технике, отсутствием военных учений, боевых стрельб, страшной «жратвы» и нехваткой хлеба в солдатских кухнях. Уж не говоря обо всех ужасах их «социалки» – обеспечения жильем, зарплаты, отдыха, внимания со стороны СМИ.

Где государственное патриотическое воспитание? Где фильмы, телепередачи, книги о героях армии, об армейских славных традициях и людях, которые являются профессионалами в науке защищать страну и убивать ее врагов?

Читатель! Вы видели или знаете хоть одну юную девушку, которая пожелала стать женой выпускника-лейтенанта?

Это то же самое, что в петлю залазить.

Григорий Педченко
Заявления генерала Григория Педченко – это катастрофа! Вместо того чтобы заниматься проблемами боевой подготовки войск, он «ворвался» в большую политику.

Хотя в любой ситуации есть свои плюсы. Наконец страна обрела своего национального генерала Лебедя!

В Украине появился военный, «сильная рука», который взял на себя смелость сказать, о чем думал по ночам. Напомнил гражданским, что в мире случаются военные перевороты, а генералы умеют не только стоять за спинами политических лузеров, бесконечно выясняющих между собой отношения.

Беру свои слова обратно. Иногда лучше говорить, чем жевать.

Виктор Тимошенко

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter