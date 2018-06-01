У начальника Генштаба произошли опасные для государства мыслительные метаморфозы

Ну, наконец-то мир узнал, что в Украине, кроме «партикулярных пиджаков», есть и военные, трехзвездочные говорящие головы. Прорезался политический бас генерала, которому вообще по статусу не положено рассуждать о политике. Отныне будем «дружить не против», но уж точно готовиться к большой войне. И искусству воевать своих украинских коллег научат русские офицеры.

Напишу банальность, но действительно иногда лучше жевать, чем говорить. У начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-полковника Григория Педченко после встречи-визави в Брюсселе с «братом по оружию» российским генштабным генералом Николаем Макаровым в сознании произошли опасные для государства, которому он служит, мыслительные метаморфозы.

Вероятно, наслушавшись натовских генералов о сотрудничестве, наш украинский военачальник сформулировал новые идеи и смыслы обеспечения национальной безопасности и военной стратегии Украины.

Если тезисно, то генерал самостоятельно, не консультируясь с президентом, с Советом безопасности и обороны Украины, принял ряд судьбоносных решений:

- «Украина расширит сотрудничество с Россией в военной области, это мощный шаг вперед»;

- «уже в этом году состоится ряд командно-штабных учений, а также тактических учений с привлечением войск»;

- «это позволит нам повысить оперативные возможности, подготовку наших войск и перенимать передовой опыт не только у Альянса или ЕС, но и у наших стратегических партнеров – России»;

- «В России накоплен достаточно большой опыт, в том числе и потому, что она вела боевые действия. Там очень много подготовленных офицерских кадров, специалистов, которые прошли практику».

Ну и последнее откровение, которое цитируют информационные агентства, достойно Козьмы Пруткова. Генерал-полковник честно признался: «Сегодня много, любят… поразмышлять, а я не сторонник, как военный человек, очень много размышлять».

А размышлять надо. Нельзя, как известно, запрыгивать на лошадь с правой стороны и не знать, что корабли по суше не ходят. И генеральское дело думать, когда произносишь «государственные мысли» не совпадающие с десятками и сотнями нормативных актов самого высокого порядка, а также с программными заявлениями президента страны. Даже, если, как говорил известный российский политик, «генерал-демократ – все равно, что еврей оленевод».

Повернем голову назад. С огромным трудом за прошедшие двадцать лет (в том числе и украинские военные) стали понимать, что безопасность, оборона государства, военно-техническая политика, организация войск, вооружения, гражданский контроль за армией – это стандарты и наработки в области военной политики Европы, НАТО и США. И что нет смысла возвращаться в Советский Союз и Варшавский договор.

Каждый внимательный и честный военный аналитик, как и подчиненные генерала Григория Педченко, расскажут ему о российской армии, и о том, что решение ее проблем находятся в будущем, и никаких военных реформ, по свидетельству военных, в России нет. Как и о тех провалах и катастрофах российских военных в Чечне, Грузии, на Северном Кавказе.

Двадцать лет в Украине создавали государственную структуру с разделенными ветвями власти, системой контроля и противовесов, чтобы компенсировать недостаток компетентности и профессионализма, в том числе и генералов.

Поэтому автора этих строк беспокоит – не только, как в стране принимаются важнейшие решения в сфере национальной безопасности и обороны, но и – какого уровня чиновник или политик может их декларировать. А также – кто следит за тем, чтобы «правила игры» исполнялись, кто в нашем государстве осуществляет контроль. Ведь вакуум власти, как указывают политические гуру, – одна из самых страшных бед.

Если уж Григорий Педченко начал, то хотелось бы знать, что украинские штабные генералы собираются делать в условиях того, когда Украина растеряла своих лучших врагов. Вопросы самые актуальные:

- Какие военные угрозы сегодня существуют для Украины?

- Есть ли ответ у главнокомандующего украинских ВС на неоднократные заявления российских военных о возможности первыми применить ядерное оружие?

- Можно ли вернуть на вооружение украинской армии ядерное тактическое оружие и средства его доставки?

- Тактику, военную технику и вооружения какой армии изучают курсанты и слушатели украинских высших военно-учебных заведений?

- Были ли в прошлом году полковые или батальонные учения в украинской армии? Какие их итоги и результаты?

Хотелось бы обратить внимание читателя на одну странность. В огромной стране Украине никто не говорит, в том числе и генерал Григорий Педченко, о «больших проблемах» армии. Это табу! В СМИ, в парламенте, в Кабинете министров, в Министерстве обороны, в Администрации президента. Впечатление, что давно настал золотой век, войны и вооруженные конфликты канули в историю, а «человек с ружьем», «люди в погонах» стали анахронизмом, без которых можно построить процветающее, цивилизованное государство.

А враг, как известно, не спит. Слабого любой обидит. Вспомним самую новейшую историю. Остров Тузлу, желания российских грушников «погулять в Крыму» и под Одессой, а румынских военных потоптать Бессарабию.

Ну а если на обыденном уровне... Кто из читающих эти строки не видел наших солдат и офицеров? Неухоженных, загнанных в угол людей, которые не нужны собственному государству. Начиная от качества и формы одежды, до боевой подготовки, отсутствия налетов и «наездов» на боевой технике, отсутствием военных учений, боевых стрельб, страшной «жратвы» и нехваткой хлеба в солдатских кухнях. Уж не говоря обо всех ужасах их «социалки» – обеспечения жильем, зарплаты, отдыха, внимания со стороны СМИ.

Где государственное патриотическое воспитание? Где фильмы, телепередачи, книги о героях армии, об армейских славных традициях и людях, которые являются профессионалами в науке защищать страну и убивать ее врагов?

Читатель! Вы видели или знаете хоть одну юную девушку, которая пожелала стать женой выпускника-лейтенанта?

Это то же самое, что в петлю залазить.

Заявления генерала Григория Педченко – это катастрофа! Вместо того чтобы заниматься проблемами боевой подготовки войск, он «ворвался» в большую политику.

Хотя в любой ситуации есть свои плюсы. Наконец страна обрела своего национального генерала Лебедя!

В Украине появился военный, «сильная рука», который взял на себя смелость сказать, о чем думал по ночам. Напомнил гражданским, что в мире случаются военные перевороты, а генералы умеют не только стоять за спинами политических лузеров, бесконечно выясняющих между собой отношения.

Беру свои слова обратно. Иногда лучше говорить, чем жевать.

Виктор Тимошенко