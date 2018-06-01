Вехи недели: киношная Макеевка и посрамленный Могилев
Судя по тому, что на «фронтовые» мероприятия захаживают Порошенко и Мартыненко, вопросы финансирования очередной попытки оппозиционеров объединиться и дать бой власти, предварительно решены...
Процесс слияния оппозиционных партий обещает быть наполненным интригами. Государственная финансовая инспекция обрушила на Юлию Тимошенко новые обвинения. Подоплека взрыва в Макеевке остается неизвестной. День Соборности украинские политики праздновали традиционно порознь.
Утечка информации о ведении переговоров об объединении «Фронта змин», УРП «Собор», «Гражданской позиции» и Европейской партии мало порадовали их лидеров. Тем, безусловно, хотелось бы заявить о своей интеграции под приятным информационным соусом. Не сложилось, и эксперты сегодня активно обсуждают перспективы создания новой партии. Фактически речь идет о возможном вхождении во «фронтовые» ряды группы политиков, минимально отягощенных собственными партийными структурами и рейтингами. Арсений Яценюк взамен получит целую обойму узнаваемых лиц (читай – возможных претендентов на место партийного лидера). Судя по тому, что на «фронтовые» мероприятия захаживают Петр Порошенко и Николай Мартыненко, вопросы финансирования очередной попытки оппозиционеров объединиться и дать бой власти, предварительно решены.
|Виктор Ющенко возле ГПУ. Киев, 21 января
С плохо скрываемым скепсисом отнеслись к перспективе создания «мощной оппозиционной партии» герои вчерашних дней украинской политики. Виктор Ющенко, на которого обратила внимание Генеральная прокуратура в связи с расследованием дела об отравлении экс-президента, дал понять, что не верит в способность политических сил объединиться. Правда, деятельность Виктора Андреевича в качестве неформального, а теперь – практически священного лидера «Нашей Украины» не дает оснований считать эго экспертом по вопросам партийного строительства. Несколько камешков в огород потенциальных конкурентов забросил и вице-спикер Николай Томенко, который рад бы покинуть «Батькивщину», но некуда. Приходится с умным видом предсказывать крах интеграционных усилий оппозиционных центристов, пытаясь не переходить на личности ради будущих альянсов.
|Сергей Льовочкин
Напомню, что у желающих заниматься партийными слияниями и поглощениями есть около полугода, ведь парламентские выборы почти стопроцентно пройдут осенью 2012 года. Эту дату назвал глава президентской администрации Сергей Лёвочкин. Идеологическая невнятность «Фронта змин» и его потенциальных союзников в сегодняшней ситуации выглядит скорее конкурентным преимуществом, поскольку «Свободу» на право-консервативном поле все равно не переплюнешь, а повести за собой легковерных обывателей можно и с помощью технологических ходов. Например, если снова привлечь к сотрудничеству российских специалистов, однажды уже располосовавших президентскую кампанию Яценюка.
|Петр Андреев
Пока одни оппозиционеры собираются с силами, другие оказались под словесным обстрелом. Глава Государственной финансовой инспекции Петр Андреев на бис в ходе заседания правительства выдал град обвинений в адрес Юлии Тимошенко. Если верить Петру Петровичу, то экс-премьер даже и не пыталась соблюдать бюджетную дисциплину, отчего убытки составляют астрономическую сумму. Со своей стороны пресс-служба «Батькивщины» напомнила Андрееву о проводимых им на государственной службе конкурсах красоты, а Тимошенко обвинила Национальный банк в осуществлении в 2010 году почти 100-миллиардной эмиссии. Уставшие от политиков, поливающих друг друга грязью, граждане Украины все больше понимают, что происходящее – борьба нанайских мальчиков, проходящая для отвлечения электората от несостоятельности государства.
|Император Японии Акихито и Виктор Янукович во время встречи в Токио. 19 января
Виктор Янукович в Японии бодро отрапортовал о выполнении Украиной всех «маяков» МВФ. Видимо, благодаря этому наша страна и является серебряным призером по объему полученных от Фонда кредитов. Глава государства пообещал японским бизнесменам всемерную поддержку. Даже интересно: могут ли иностранные инвесторы использовать президентские гарантии в качестве охранных грамот от произвола налоговиков? Пока же Янукович привез из Страны восходящего солнца даже не обещания инвестиций, а хорошие впечатления. Их не смазало даже вынужденное сокращение сроков визита.
Быстрее вернуться на Родину Виктора Федоровича заставило чрезвычайное происшествие: два взрыва в Макеевке, которые не принесли человеческих жертв, но сопровождались киношным требованием выкупа в размере 4,2 миллиона евро 500-евровыми купюрами. Террористы за выкупом не явились, поэтому правоохранители ситуацию комментируют скупо, пытаясь не давать злоумышленникам зацепок, оппозиционеры увидели во взрывах провокацию накануне Дня Соборности. Нельзя исключать и версию криминальных разборок «угольных генералов», плюс некоторые аналитики утверждают, что взрывами «передали привет» то ли крымскому премьеру Василию Джарты, то ли министру внутренних дел Анатолию Могилеву.
|Участники акции единства украинского народа создали ”живую цепь” на мосту Патона. Киев, 22 января
Вопреки прогнозам последнего, празднование Дня Соборности в Украине прошло мирно и без кровопролития. Разные политические силы, словно демонстрируя приверженность традициям украинской элиты не объединяться, проводили свои акции на разных площадях столицы. Лучшей иллюстрации разрозненности отечественных политиков трудно и придумать. На Майдане празднование проходило под патронатом столичной власти, на Контрактовой площади «фронтовики» собирали паззл-карту Украины. Историческое место, где 22 января 1919 года объявили об объединении УНР и ЗУНР, заняли сторонники «Батькивщины» и Юлия Тимошенко с привычным оппозиционным репертуаром. Виктор Янукович в честь праздника во дворце «Украина» обещал реформы, строительство практически с нуля Вооруженных Сил и создание украинского аналога то ли российского «Сколково», то ли американской Силиконовой долины. Реальное единение украинцев происходило лишь там, где не было партийные флагов и не звучали политические лозунги.
Евгений Магда