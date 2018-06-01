Вехи недели: киношная Макеевка и посрамленный Могилев

Процесс слияния оппозиционных партий обещает быть наполненным интригами. Государственная финансовая инспекция обрушила на Юлию Тимошенко новые обвинения. Подоплека взрыва в Макеевке остается неизвестной. День Соборности украинские политики праздновали традиционно порознь.

Утечка информации о ведении переговоров об объединении «Фронта змин», УРП «Собор», «Гражданской позиции» и Европейской партии мало порадовали их лидеров. Тем, безусловно, хотелось бы заявить о своей интеграции под приятным информационным соусом. Не сложилось, и эксперты сегодня активно обсуждают перспективы создания новой партии. Фактически речь идет о возможном вхождении во «фронтовые» ряды группы политиков, минимально отягощенных собственными партийными структурами и рейтингами. Арсений Яценюк взамен получит целую обойму узнаваемых лиц (читай – возможных претендентов на место партийного лидера). Судя по тому, что на «фронтовые» мероприятия захаживают Петр Порошенко и Николай Мартыненко, вопросы финансирования очередной попытки оппозиционеров объединиться и дать бой власти, предварительно решены.

С плохо скрываемым скепсисом отнеслись к перспективе создания «мощной оппозиционной партии» герои вчерашних дней украинской политики. Виктор Ющенко, на которого обратила внимание Генеральная прокуратура в связи с расследованием дела об отравлении экс-президента, дал понять, что не верит в способность политических сил объединиться. Правда, деятельность Виктора Андреевича в качестве неформального, а теперь – практически священного лидера «Нашей Украины» не дает оснований считать эго экспертом по вопросам партийного строительства. Несколько камешков в огород потенциальных конкурентов забросил и вице-спикер Николай Томенко, который рад бы покинуть «Батькивщину», но некуда. Приходится с умным видом предсказывать крах интеграционных усилий оппозиционных центристов, пытаясь не переходить на личности ради будущих альянсов.

Напомню, что у желающих заниматься партийными слияниями и поглощениями есть около полугода, ведь парламентские выборы почти стопроцентно пройдут осенью 2012 года. Эту дату назвал глава президентской администрации Сергей Лёвочкин. Идеологическая невнятность «Фронта змин» и его потенциальных союзников в сегодняшней ситуации выглядит скорее конкурентным преимуществом, поскольку «Свободу» на право-консервативном поле все равно не переплюнешь, а повести за собой легковерных обывателей можно и с помощью технологических ходов. Например, если снова привлечь к сотрудничеству российских специалистов, однажды уже располосовавших президентскую кампанию Яценюка.

Пока одни оппозиционеры собираются с силами, другие оказались под словесным обстрелом. Глава Государственной финансовой инспекции Петр Андреев на бис в ходе заседания правительства выдал град обвинений в адрес Юлии Тимошенко. Если верить Петру Петровичу, то экс-премьер даже и не пыталась соблюдать бюджетную дисциплину, отчего убытки составляют астрономическую сумму. Со своей стороны пресс-служба «Батькивщины» напомнила Андрееву о проводимых им на государственной службе конкурсах красоты, а Тимошенко обвинила Национальный банк в осуществлении в 2010 году почти 100-миллиардной эмиссии. Уставшие от политиков, поливающих друг друга грязью, граждане Украины все больше понимают, что происходящее – борьба нанайских мальчиков, проходящая для отвлечения электората от несостоятельности государства.

Виктор Янукович в Японии бодро отрапортовал о выполнении Украиной всех «маяков» МВФ. Видимо, благодаря этому наша страна и является серебряным призером по объему полученных от Фонда кредитов. Глава государства пообещал японским бизнесменам всемерную поддержку. Даже интересно: могут ли иностранные инвесторы использовать президентские гарантии в качестве охранных грамот от произвола налоговиков? Пока же Янукович привез из Страны восходящего солнца даже не обещания инвестиций, а хорошие впечатления. Их не смазало даже вынужденное сокращение сроков визита.

Быстрее вернуться на Родину Виктора Федоровича заставило чрезвычайное происшествие: два взрыва в Макеевке, которые не принесли человеческих жертв, но сопровождались киношным требованием выкупа в размере 4,2 миллиона евро 500-евровыми купюрами. Террористы за выкупом не явились, поэтому правоохранители ситуацию комментируют скупо, пытаясь не давать злоумышленникам зацепок, оппозиционеры увидели во взрывах провокацию накануне Дня Соборности. Нельзя исключать и версию криминальных разборок «угольных генералов», плюс некоторые аналитики утверждают, что взрывами «передали привет» то ли крымскому премьеру Василию Джарты, то ли министру внутренних дел Анатолию Могилеву.

Вопреки прогнозам последнего, празднование Дня Соборности в Украине прошло мирно и без кровопролития. Разные политические силы, словно демонстрируя приверженность традициям украинской элиты не объединяться, проводили свои акции на разных площадях столицы. Лучшей иллюстрации разрозненности отечественных политиков трудно и придумать. На Майдане празднование проходило под патронатом столичной власти, на Контрактовой площади «фронтовики» собирали паззл-карту Украины. Историческое место, где 22 января 1919 года объявили об объединении УНР и ЗУНР, заняли сторонники «Батькивщины» и Юлия Тимошенко с привычным оппозиционным репертуаром. Виктор Янукович в честь праздника во дворце «Украина» обещал реформы, строительство практически с нуля Вооруженных Сил и создание украинского аналога то ли российского «Сколково», то ли американской Силиконовой долины. Реальное единение украинцев происходило лишь там, где не было партийные флагов и не звучали политические лозунги.

Евгений Магда