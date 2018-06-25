Взрыв памятника Сталину: здравствуй, власть, я - твой социальный терроризм?

В мае прошлого года коммунисты Запорожья решили поставить памятник Сталину. Они установили его, вопреки протестам оппозиции и национал-патриотических организаций, вопреки всеобщему неодобрению, и острожным предупреждениям Европы о том, что это нехорошо. Президент Янукович посоветовал провести референдум, но на этом его участие в событии закончилось. В торжественный день открытия на этом же мероприятии от солнцепека умерло и легло в больницу несколько почитателей вождя всех времен и народов. (И Царство Небесное сейчас не пожелаешь, они, бедняги, в него не верили). Но уже через полгода 28 декабря появилась новость, ставшая благой вестью для демократов: пресловутому памятнику отрезали голову. А уже 1 января памятник взорвали с концами, так что повредило фасад обкома КПУ, на территории которого находилась эта «малая архитектурная форма». Ответственность за содеянное взяло на себя никому ранее не известное «Движение 1 января». В первые же дни после происшествия прокуратура передала дело в СБУ. Потом взялись за активистов «Свободы» и членов организации «Тризуб» имени Степана Бандеры. Последних арестовывают массово, на момент написания текста - шестнадцать человек.

Что происходит? Об этом событии приходилось выслушивать самые разные версии. Что власть сама создала «боевую группу», а сейчас пользуется ее услугами, чтобы ужесточить репрессии... Что это многофункциональный прецедент многоразового использования для легализации репрессий... Что это способ «раскрутки» новых партий... Но практически ни один из опрошенных далее политтехнологов-практиков не сомневается, что взрыв был настоящий.

Дмитрий Корчинский, лидер организации «Братство»:

НАКОНЕЦ ПРОИСХОДИТ ОЗДОРОВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА:

У меня сложилась мнение, что установка памятника Сталину было московской провокацией. Надо обратить внимание, что российские коммунисты не занимаются такой чепухой, на это науськиваются украинские коммунисты. И вообще стоит отметить, что с приходом промосковского президента Москва не свернула ни одной программы по финансированию сепаратистских движений в Украине. И не свернула своей деятельности, направленной на усиление социальной напряженности в украинском обществе. Все продолжается как при Ющенко, но в еще более острой форме. Поэтому сворачивание СБУ деятельности департамента контрразведки по России только усложняет сегодняшние задачи. Так что установка памятника Сталину – провокация Москвы в Украине, где так много людей пострадало от его деятельности. СБУ по большому счету должна заниматься теми, кто спровоцировал его установку. Ведь существуют провокации, которые невозможно обойти. Идете вы по улице и кто-то плохо сказал о вашей матери. И что бы там ни было, даже перед камерами оперативников вы ударите этого человека. И на этом построено много милицейских провокаций, на которые здоровый национальный организм просто не может не реагировать. И нет ничего странного, что нашлись группы молодежи, которые решили не мириться с этим. Наконец мы наблюдаем признаки оздоровления украинского общества. Что касается заявок участников движения про их намерение «уничтожать антиукраинских чиновников, полицаев и бандитов из СБУ», то они декларируют все то, чего нам хочется перед сном. Я не думаю, что поимка активистов «Свободы» и «Тризуба» - это раскрутка этих партий и движений. Мир развивается хаотически, не по плану, а не как результат сговора. Милиция не знает, кто подорвал памятник и поэтому демонстрирует бурную деятельность, спихивая на всех, на кого можно спихнуть.

Денис Богуш, политтехнолог, эксперт в сфере стратегических коммуникаций:

ПРИ ДАВЛЕНИИ НА ОППОЗИЦИЮ ОБОСТРЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ

Ситуация со взрывом памятника демонстрирует тенденцию в обществе. Когда мирные протесты Майдана работать перестают, то одной из основных технологий радикально настроенной молодежи становится социальный терроризм. Малые группы, способные осуществить такую операцию, - это большое зло, которое не могут искоренить нигде в мире. Думаю, что СБУ по достоинству «оценила» силу взрыва. Чтобы снести такой памятник, у взрывчатки должен быть достаточно высокий тротилловый эквивалент.

У людей есть врывчатка, они совершают акции, направленные на дальнейшее освещение ее результатов по телевидению. Вспомните взрыв в Кировграде в октябре. Когда при приезде Януковича в Кировоград ему приготовили три взрывпакета - один возле облпрокуратуры, другой возле офиса МВД, третий возле суда. И это говорит о тенденции в общественных настроениях. Если эта власть и дальше будет действовать таким образом, то это станет единственным инструментом для тех, кому запрещают мирные собрания. Если эту тенденцию будут показывать по телевизору, то все остальные будут учиться, смотреть и действовать также.

Социальный терроризм – большое зло, и если власть может контролировать Майданы и давить оппозицию, то эти группы едва ли можно искоренить. Общественное сознание имеет четкий сигнал: справедливости в судах добиться невозможно, одних садят в тюрьму, а других за это же не садят. И все понимают, что легитимные способы борьбы практически исчерпаны. Поэтому протест реализуется, как в сообщающихся сосудах. Люди пожили при демократии и поняли, что такое международные стандарты демократии, поэтому такое тупое давление будет выплескиваться, если не на Майдане, то в таких акциях. Но власти самое время задуматься, почему такого не было раньше и почему оно возникло сейчас. Ведь при Ющенко все были недовольны бардаком, но все занимались своей жизнью, оппозиция что-то заявляла, имела права и периодически выигрывала выборы. Власть действует и мыслит позавчерашним днем. В конце концов, дело с памятником нужно было замять, чтобы не давать разворачиваться этим событиям, не популяризировать такую форму борьбы. Конечно, эффективным было бы открыть шлюзы гражданских свобод, но ведь эта власть пытается копировать Россию. Там можно подорвать пару домов и решить какую-то свою проблему, держа таким образом общество в тонусе. И это плохой опыт. Украина в этом плане - совсем не Россия. Уже сейчас прозападных в той или иной мере радикальных организаций в Украине под три десятка, а сажают в основном тех, кого знают в лицо.

Игорь Грынив, народный депутат Украины (БЮТ):

ЭТОГО ПАМЯТНИКА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В УКРАИНЕ

Точной информации о том, что произошло и кто причастен, нет ни у меня лично, ни у БЮТа. Но точно могу сказать, что Сталин - не та личность, памятник которой мог бы стоять в Украине.

Есть правда, а есть технологии. То, как это событие будут использовать, по моему мнению, непринципиально. Принципиально то, что этого памятника не должно быть в Украине.

Владимир Фесенко, директор центра политических и прикладных исследований:

В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ МОГУТ БЫТЬ СТОРОННИКИ ЭСКАЛАЦИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ СОБСТВЕННУЮ РОЛЬ

Для того, чтобы давать окончательные оценки, нужно иметь больше фактов.

Иногда история показывает, что даже когда случаются самые резонансные события, мы так до конца истины и не узнаем. Как это было с убийством Кеннеди, как это было с убийствами в новейшей истории Украины.

Что касается этого инцидента, то начнем с того, что понятие терроризм иногда используется очень широко. У меня был спор с уважаемыми коллегами, которые даже работали в Совбезе, насчет того, надо ли пользоваться понятием «информационный терроризм». Я придерживаюсь того мнения, что любую информационную атаку нельзя подавать, как «информтерроризм». И когда речь идет о применении насильственных действий против памятника, это можно называть хулиганством, применять другие фигуры речи. Но когда речь идет о «членовредительстве памятника», нельзя говорить о терроризме. Хотя это тоже нехорошо. Ну хочет политическая сила установить памятник своим кумирам, ну пусть ставят. Если это не нарушает интересы других людей.

Если говорить о тех, кто взорвал... я не берусь судить о мотивации этих людей. Возможно, это их собственная инициатива. А, возможно, спровоцировано. История знает массу примеров, когда подобные действия провоцировались, чтобы привлечь внимание к спецслужбам и использовать такие инциденты в своих интересах. Я считаю, что возможно и то, и другое. Сейчас такая ситуация, что такие радикальные группировки могут пойти на такие действия. Эмоциональная атмосфера такова, что нечто подобное возможно. Что касается спецслужб… Даже если это не обошлось без их участия, то нагнетать страсти таким образом с их стороны не совсем правильно. Я не разделяю мнения, что сейчас идет переход к авторитарному режиму. Я считаю, что в арестах политиков больше личных и психологических мотивов, нежели системных действий, которые характеризуют тенденцию власти по отношению к оппозиции. Но я не исключаю, что в отдельных силовых структурах, прокуратуре, СБУ, МВД могут быть сторонники эскалации таких действий, чтобы поднять собственную роль. Как это не парадоксально, но это сыграло бы против интересов Президента. Поскольку Президент хочет действовать в рамках «управляемой демократии», то есть, сохраняя демократический фасад. А резкое усиление роли спецслужб разрушает эту модель и создает проблему для самого Президента.

Опрашивала Маша Мищенко