Вехи недели. Зачистка оппозиции и откровения Януковича

За решеткой оказывается все больше бывших министров правительства Тимошенко – главной конкурентки нынешнего президента на предыдущих выборах. Среди них самым заметным стал бывший шеф МВД Юрий Луценко. Виктор Янукович с голубых экранов излучал уверенность и говорил о желании вести диалог с оппозицией. Генпрокуратура взяла Юлию Тимошенко на короткий поводок подписки о невыезде. Парламентские «большевики» окончательно превратились в кнопкодавов.

Юрьево воскресенье

Хотя по сложившейся в последние годы традиции между Николаевым днем и Крещением в украинской политике случаются только непредвиденные и экстраординарные события, новая властная команда решила ломать устои. В минувшее воскресенье сотрудниками «Альфы», сопровождавшими представителей Генпрокуратуры, у своего дома был задержан Юрий Луценко. Очевидно, что силовое прикрытие имело преимущественно психологический эффект: выгуливавший собаку бывший министр мало напоминал скрывающегося от правосудия закоренелого преступника.

Сообщение о том, что Луценко задержали по делу об отравлении Ющенко, вызывает легкое недоумение. Крайне сомнительно, что в 2004 году Юрий Витальевич мог подсыпать будущему президенту диоксин или любой другой яд. Луценко и на трибуне Майдана оказался во многом как представитель социалистов, а не самостоятельный политик. Лидера «Народной самообороны» трудно назвать святым, но совершенно непонятно, как он мог препятствовать следственным действиям в своем нынешнем положении. Время задержания просчитано с иезуитски точностью: многие парламентарии разлетелись по курортам, и собрать внеочередное заседание парламента или даже организовать массовую акцию протеста соратникам бывшего министра будет непросто.

Сигнал для Тимошенко

Не исключено, что задержание Луценко стало «последним китайским предупреждением» для Юлии Тимошенко. Экс-премьер продолжает посещать допросы в Генеральной прокуратуре, давая мини-брифинги накануне и после завершения общения со служителями Фемиды. Ситуация такова, что входя в следственное управление ГПУ, Тимошенко не уверена, выйдет ли она на свободу. Юлию Владимировну старательно держат в подвешенном состоянии, ограничив пространство для маневра не только подпиской о невыезде, но и многочисленными вызовами на допросы. Похоже, следствие выбрало тактику наслаивания обвинений, продолжая вытаскивать все новые и новые эпизоды. Сама лидер «Батькивщины» подчеркивает, что покидать страну не собирается, а претензии следственных органов связывает со стремлением не допустить ее к участию в парламентских и президентских выборах.

Заочно дискутируя с леди Ю, генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что средства, полученные в рамках Киотского протокола, Тимошенко направляла не на выплату пенсий. Куда именно они пошли, якобы должна знать экс-глава Госказначейства Татьяна Слюз, объявленная в розыск. Ее, как заявила Юлия Тимошенко несколько месяцев назад, надежно спрятали. Кстати, прокурорские работники на минувшей неделе задержали бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения Корнийчука и экс-губернатора Днепропетровщины Виктора Бондаря. В итоге создается устойчивое ощущение, что основанием для возбуждения уголовных дел является сотрудничество с Тимошенко.

Телегипноз по-донецки

Виктор Янукович, у которого уже начались новогодние каникулы, вряд ли станет комментировать задержание своих политических оппонентов по горячим следам. Он предпочел в ходе интервью с представителями трех телеканалов заметить, что неприкасаемых быть не должно и даже выразил сомнение, что уголовное дело против Юлии Тимошенко дойдет до суда. В беседах с властителями телезрительских душ Виктор Федорович выглядел весьма удовлетворенным итогами политического года. Еще бы – в его руках сконцентрирована вся полнота власти. Это предполагает и наращивание ответственности, но Виктору Федоровичу, похоже, об этом пока не сказали, но посоветовали излучать спокойную силу. Наверное, поэтому глава государства высказался за диалог и компромиссы с оппозицией, понимающе заметив, что некоторые оппоненты не афишируют встречи с ним. Будем откровенны: если тональность диалога власти со своими оппонентами сохранится, то любой оппозиционный политик будет шарахаться от Банковой как черт от ладана.

Президент пообещал, что в ближайшее время будет проведено размежевание российско-украинской границы, и четко дал понять, что модернизация газотранспортной системы нашей страны сделает «Южный поток» ненужным. Осталось лишь дождаться, чтобы Россия отказалась от своего претенциозного проекта. Интересно, что, озвучив готовность увольнять не справившихся с реформами членов правительства, Янукович сменил главного налоговика Александра Папаику на Виталия Захарченко, хорошо знакомого его старшему сыну. Еще одно резонансное кадровое назначение произошло в губернаторском корпусе: Василий Горбаль вернулся на депутатскую работу, а новым главой Львовской ОГА стал Михаил Цымбалюк, обладающий опытом кризисного менеджмента в западноукраинских регионах. Он в июне 2010-го сменил парламентского златоуста Ярослава Сухого, не справившегося с губернаторством на Тернопольщине.

«Чудеса» под куполом

Тем временем под парламентским куполом творятся такие чудеса, что всемирно известному Cirque do Soleil только и остается, что развлекать гостей Виктора Пинчука во время празднования 50-летия олигарха во французском Куршевеле. Оппозиция добилась отчета представителя Генеральной прокуратуры о событиях 16 декабря, неожиданно для себя выяснив, что украинское правосудие расследует дело в хронологическом порядке, а не исходя из тяжести полученных парламентариями травм. Невольно вспомнились слова лидера парламентских «регионалов» Александра Ефремова, предлагавшего решить конфликт без привлечения силовиков. Видимо, Александр Сергеевич заранее знал, что предлагал.

Законодатели оперативно проводили на пенсию главу правления Национального банка Владимира Стельмаха и назначили главным банкиром страны Сергея Арбузова, единственным очевидным достоинством которого является только сходство со скандальным депутатом Олегом Калашниковым. Правильное донецкое происхождение и юный как для главы Нацбанка возраст мы оставляем за скобками. В конце концов, Арсений Яценюк в 2004 году тоже был 30-летним, а гривню удержать сумел. Куда интереснее, что второе чтение бюджета-2011 прошло без обсуждения. Видимо, «большевики» торопились поскорее покинуть на пару недель облагодетельствованных ими сограждан, и не стали тратить время на поправки. Все равно МВФ решение о выделении второго транша 15-миллиардного кредита Украине принял.

Евгений Магда