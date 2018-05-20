Почему парламентское большинство так хочет послушать министра финансов?

Ефремов напомнил, что на аудит предыдущего правительства «средства выделяли довольно приличные»... О бюджете-2011 Тимошенко сказала: «Это не государственный бюджет, а сплошная коррупция»... Ярошенко в пятницу будет ходить по телешоу?..

В понедельник поведение лидеров парламентского большинства было довольно странным. По традиции, на согласительном совете в ВР именно руководители оппозиционных фракций определяют, кого из представителей Кабмина будут «доставать» неудобными вопросами в пятницу на так называемом «часе правительства». Но большинство вдруг осуществило резкий демарш и перебрало у оппозиции право на определение «ответственных» от правительства (то есть тех, кто будет давать ответы).

Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов предложил 17 декабря заслушать на «часе правительства» министра финансов Федора Ярошенко с информацией о проведенном аудите финансовой деятельности органов центральной власти. Конечно, не нынешних органов, а предыдущих, то есть правительства Юлии Тимошенко. Ефремов напомнил, что на аудит «средства выделяли довольно приличные». Он считает логичным, чтобы по этому вопросу выступил именно министр финансов и информировал «и Верховную Раду, и общественность». А то, мол, слухи разные ходят, а точной информации нет.

Лидер коммунистов (явно вдохновенный снятием с должности председателя Крымского рескома КПУ своего извечного внутрипартийного оппонента Леонида Грача) заговорил уже не о «слухах», а о «преступлениях» и «прокуратуре». Впрочем, у коммунистов всегда было свое представление о презумпции невинности.

Не стал отрицать против вызова Ярошенко и представитель фракции блока Литвина Игорь Шаров.

Глава фракции НУ-НС Николай Мартиненко пытался убедить коллег, что хотя тема, предложенная фракцией ПР, является важной, но более актуальным вопросом является Пенсионная реформа. Ведь много говорилось об увеличении пенсионного возраста, поэтому «люди взволнованы, люди интересуются этой темой». Он считает, что докладывать в пятницу должен Тигипко, и «здесь нет ничего личного», поскольку он раньше занимался Налоговым кодексом, а теперь социальной политикой, то есть «он вице-премьер по всем вопросам».

Но большинство это большинство. Как оказалось, оно предпочитает слушать на этой неделе бывшего налоговика и верного сторонника «азаровщины» господина Ярошенко. А «универсального вице-премьера» о пенсионной реформе – на будущей неделе (когда проект этой реформы поступит в ВР). Спикер Владимир Литвин вынес на пресс-конференции вердикт: 17 декабря темой «часа правительства» будет международный аудит финансовой деятельности органов власти.

И прибавил хитрую фразу: «Эта проблема будет совпадать с оценками бюджетных процессов 2009-2010 годов».

Здесь и кроется настоящая причина необычно агрессивной «оккупации» «часа правительства» парламентским большинством. Как известно, гвоздем сессионной недели будет правительственный проект госбюджета-2011. Поэтому оппозиция, а особенно БЮТ, готовится к незаурядному артиллерийскому обстрелу данного, мягко говоря, неоднозначного документа.

Об этом свидетельствует и резкая характеристика, которую лидер БЮТ Юлия Тимошенко дала проекту главной финансовой сметы государства: «Это не государственный бюджет, а сплошная коррупция».

Тимошенко обещала, что, во вторник, в Верховной Раде состоится расширенное заседание Совета оппозиции по вопросам бюджета при участии председателей и зампредседателей комитетов, которые представляют оппозицию. Можно легко предугадать, как дружно, системно и резко оппозиционеры будут говорить об изъянах бюджета-2011 и его коррупционной составляющей.

А в пятницу, по всем правилам политтехнологии, известной под названием «спин-доктор (разворачивание действий противника против него самого) », заявления о «сплошной и системной коррупции» будут пытаться повернуть против самой Тимошенко. Мол, коррупция-то есть, и на бюджете она отразилась. Вот только кто миллиарды народных денег разворовал?

Конечно, международный аудит даст “ответ” – это сделало правительство Тимошенко. Некоторые члены его уже сидят в СИЗО, а со временем в тюрьме будут сидеть все.

Мы уже этого слышали довольно много, «аудитные атаки» на Тимошенко и ее команду идут хорошо организованными волнами. Следовательно, в пятницу услышим новую порцию откровений о «киотских средствах», «казначейских дырах», «преступниках, которые украли газ у Фирташа» и даже, если повезет, о водителе Луценко, которого по его невероятных льготах, знает, наверное, уже каждый украинец.

Вот и будут найдены виновные во всех бюджетных бедах и неприятностях.

Кстати, пятница – очень удобный день. Лично автор ничуть не удивится, если на политических ток-шоу на «Интере» и ТРК «Украина» главной темой будут разоблачения международным аудитом ужасных неслыханных экономических преступлений предыдущего правительства. А главным гостем – все тот же Федор Ярошенко. В компании международного аудитора.

Николай Писарчук