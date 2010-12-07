Польский эксперт: украинские власти тоже решили подыграть Китаю

Отсутствие посла Украины в Норвегии на церемонии вручения китайскому диссиденту ЛЮ Сяобо Нобелевской премии мира не повлияет на имидж государства в мире.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил аналитик Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

«Я бы особенно не переоценивал это событие», - сказал он.

Эксперт отметил, что многие государства пытаются поддерживать хорошие отношения с Китаем, закрывая глаза на нарушения прав человека в этом государстве.

«Тибет-Тибетом, но на Олимпиаду 2008 года все (мировые лидеры – УНИАН) приехали», - заметил А.ШЕПТИЦКИЙ.

По его мнению, украинские власти тоже решили подыграть Китаю, чтобы улучшить отношения между странами, что создаст возможность в будущем для более тесного экономического сотрудничества.

А.ШЕПТИЦКИЙ также назвал преувеличением тезис, что отсутствие представителя Украины на церемонии вручения Нобелевской премии мира свидетельствует о ее вхождении вместе с Китаем и Россией в антизападную коалицию, отметив, что на мероприятии также не будет представителей таких демократических государств как Саудовская Аравия или Египет.

Как сообщал УНИАН, сегодня иностранные СМИ написали, что Норвежский нобелевский комитет обнародовал информацию, согласно которой 18 стран, среди которых Украина, отказались посетить церемонию вручения Нобелевской премии мира в знак протеста против награждения премией китайского диссидента ЛЮ Сяобо.

Позже заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН сообщила, что в день вручения Нобелевской премии мира, которое состоится в пятницу, 10 декабря, уполномоченный официальный представитель Украины будет находиться в Киеве на плановом служебном совещании, а потому не сможет принять участие в церемонии.

В МИД подтвердили, что украинский посол в Норвегии не сможет 10 декабря присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии мира, поскольку в это время будет принимать участие в совещании послов в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что не видит политики в отсутствии посла Украины в Норвегии на церемонии вручения Нобелевской премии мира.