В АП объяснили, почему Украины не будет на вручении Нобелевской премии мира

В день вручения Нобелевской премии мира, которое состоится в пятницу, 10 декабря, уполномоченный официальный представитель Украины будет находиться в Киеве на плановом служебном совещании, а потому не сможет принять участие в церемонии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН, комментируя сообщение некоторых зарубежных СМИ о том, что украинская сторона якобы отказалась от участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира.

«Приглашение на церемонию вручения Нобелевской премии не поступало никому из представителей официальной власти в Украине», - сказала А.ГЕРМАН.

При этом она отметила, что Нобелевский комитет традиционно направляет такие приглашения послам, которые аккредитованы в Норвегии.

«Но поскольку посол Украины в пятницу, 10 декабря, будет присутствовать на совещании послов в Киеве, он действительно не сможет принять участие в церемонии, которую будет проводить Нобелевский комитет», - отметила А.ГЕРМАН.

Сегодня Газета.ру со ссылкой на Reuters сообщила, что Нобелевский комитет Норвегии обнародовал информацию, согласно которой Китайская Народная Республика и еще 18 стран, среди которых Украина, отказались посетить церемонию вручения Нобелевской премии мира в знак протеста против награждения премией китайского диссидента ЛЮ Сяобо.