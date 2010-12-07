Совещания в МИД, которой прикрывается Украина перед миром, в пятницу не будет

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО не видит политики в том, что посол Украины в Норвегии не будет присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО сказал на совместной с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом ПАЭТОМ пресс-конференции в Киеве.

«Я не вижу в этом никакой политики. Это рабочий момент. Мы исходим из того, что сегодня дипломатическое ведомство концентрирует свои усилия на решении практических задач, стоящих перед нашей страной, прежде всего в экономической сфере. И для этого нам надо собрать всех, в том числе и посла в Норвегии, чтобы сконцентрировать их на решении практических задач, от которых зависит развитие нашей страны», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что совещание послов, которое будет проходить в Киеве 14 декабря, планировалось давно, и, соответственно, послы строили свои графики с учетом этого обстоятельства.

«Как правило, послов стран, где нет лауреатов Нобелевской премии этого года, не приглашают. Поэтому заранее знать о том, что такое приглашение может прийти, наш посол не мог. По крайней мере, такая практика была раньше», - добавил министр.

В свою очередь, глава МИД Эстонии отметил, что их посол в Норвегии будет участвовать в церемонии.

Как сообщал УНИАН, сегодня иностранные СМИ написали, что Нобелевский комитет Норвегии обнародовал информацию, согласно которой Китайская Народная Республика и еще 18 стран, среди которых Украина, отказались посетить церемонию вручения Нобелевской премии мира в знак протеста против награждения премией китайского диссидента ЛЮ Сяобо.

Позднее заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН сообщила, что в день вручения Нобелевской премии мира, которое состоится в пятницу, 10 декабря, уполномоченный официальный представитель Украины будет находиться в Киеве на плановом служебном совещании, а потому не сможет принять участия в церемонии.

В МИД подтвердили, что украинский посол в Норвегии не сможет 10 декабря присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии мира, поскольку в это время будет принимать участие в совещании послов в Киеве.