Вехи недели. Разгон Майдана и синдром Wikileaks

Принятие типа доработанного Налогового кодекса преподнесено общественности в качестве победы Януковича. Тимошенко вызвали в Генпрокуратуру…

Припудренный кодекс

Борьба за доработку Налогового кодекса превратилась в фарс. Виктор Янукович перед отлетом на саммит в ОБСЕ в Астану вызвал в «Борисполь» представителей экономического блока правительства, после чего объявил, что накладывает вето на новые фискальные правила. Поскольку глава государства находился в ловушке собственных заверений о необходимости принятия бюджета-2011 на новой налоговой базе, он поручил доработать ставший скандальным кодекс в течение двух дней. За это время учесть все предложения предпринимателей было невозможно, их оставалось разве что выслушать.

На Банковой нашли хороший повод для вето: нарушение нормами Налогового кодекса презумпции невиновности налогоплательщика. После этого в канцелярии гаранта прав и свобод граждан Украины отыскали и подходящий вариант для нейтрализации протестов предпринимателей: решили сохранить упрощенную систему налогообложения. Не беда, что ее размеры поражают представителей МВФ, пока еще не принявшего решения о выделении очередного транша кредита Украине. В конце концов, переговоры с Фондом ведет правительство, которое всегда можно поменять – с нынешним парламентским большинством любые кадровые рокировки сложностей не представляют.

Президентские поправки Налогового кодекса буквально за несколько часов прошли путь от поступления в секретариат Верховной Рады до принятия практически без обсуждения. 268 парламентариев согласились исправить документ и пойти навстречу упрощенцам. Глава государства же по итогам работы над документом обещает кадровые решения. Замминистра финансов Татьяна Ефименко уже отправилась на пенсию, и в кулуарах принимают ставки на наиболее высокопоставленного из выброшенных вслед за ней чиновников.

Разогнанный Майдан

После принятия Налогового кодекса милиция оперативно вспомнила о судебном запрете на проведение на Майдане акций протеста. Ранним утром 3 декабря была проведена образцово-показательная очистка центральной площади столицы от палаточного городка протестующих предпринимателей. Ее цель очевидна – уничтожить основную трибуну для выступлений оппозиционеров во время анонсированной на 6 декабря акции протеста. Хотя власти объяснили свои деяния подготовкой к новогодним празднествам. Депутатов от оппозиции, проводивших до этого в лагере протестующих практически каждую ночь, в самый необходимый момент на месте не оказалось. Юлия Тимошенко назвала демонтаж палаточного городка надругательством над демократией.

Впрочем, силовая акция против предпринимателей дала угасшей после принятия доработанного Налогового кодекса акции протеста новый импульс. Неудивительно, что некоторые лидеры предпринимателей обещают весной вывести на Майдан сотни тысяч недовольных новой властью. Не исключено, что к тому времени одни активисты ноябрьского протеста окажутся под оппозиционными политическими знаменами, а другие – будут прикормлены властью. Объективно говоря, самостоятельная и политически активная национальная буржуазия не выгодна ни власти, ни оппозиции.

Разночтения по выбросам

Юлию Тимошенко тем временем пригласили на допрос в Генеральную прокуратуру, что она охарактеризовала как месть Виктора Януковича. Лидер «Батькивщины» пришла на встречу с прокурорскими работниками подготовленной и вооруженной требованием занести в протокол вопросы о выделении государственных средств фирмам сына премьера и лично первого вице-премьера Андрея Клюева. Юлия Владимировна заверила журналистов, что все средства (320 миллионов евро), полученные Украиной в рамках Киотского протокола, регулирующего объемы парниковых выбросов, находятся на специальных счетах Минэкологии. Правда, в Генеральной прокуратуре с экс-премьером не соглашаются. Да и сама Тимошенко еще недавно, защищая своих соратников, говорила, что выплата пенсий была важнее решения экологических проблем.

Синдром Wikileaks

На минувшей неделе весь мир почувствовал, насколько интересной бывает неформальная правда о большой политике. Откровения, которые публикует сайт Wikileaks, с интересом читают в разных странах.

По-настоящему скандальных откровений об Украине детище Джулиана Ассанжа пока не выдало, но даже эпизодические сведения позволяют понять, что посол США в Киеве, независимо от фамилии, зачастую оказывался в роли обладателя жилетки, в которую прибегали плакаться отечественные политики и олигархи.

Евгений Магда