Верховная Рада за полчаса «родила» новый Налоговый кодекс

17:23Майдан встретил новую редакцию Налогового кодекса салютом

Предприниматели, проводящие на Майдане Незалежности в Киеве акцию протеста против Налогового кодекса, салютом встретили решение Верховной Рады, которая учла все поправки Президента к настоящему документу и сохранила таким образом налоговые права предпринимателей в существующих границах.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Майдане Незалежности находится около тысячи участников акции.

16:42ВР уже «прожевала» 25 страниц - новый Налоговый кодекс есть

Верховная Рада приняла в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 народных депутатов из 417, зарегистрированных в сессионном зале.

За новую редакцию Налогового кодекса проголосовали 7 народных депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина» и 13 – из фракции НУ-НС.

Перед этим народные депутаты поддержали все предложения Президента в Налоговый кодекс.

За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 416, зарегистрированных в сессионном зале.

Решение принималось без обсуждения. Перед этим выступили только первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА и председатель Комитета ВР по вопросам таможенной и налоговой политики Виталий ХОМУТЫННИК.

На все это парламенту понадобилось чуть больше получаса.

16:17 ВР засела за налоговые идеи Януковича

Верховная Рада начала рассмотрение предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к Налоговому кодексу.

Как передает корреспондент УНИАН, докладчиком по этому вопросу выступает первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, а содокладчиком – председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТИННИК.

Предложения Президента к Налоговому кодексу, которые поступили в ВР, состоят из 25 страниц, а предложения к ряду законов в связи с введением Налогового кодекса – из 9 страниц.

14:32МВФ угрожает Азарову закрыть кредит в случае уступок «упрощенцам»?

МВФ не поддерживает позицию правительства относительно уступок "упрощенчцам", настаивая на сохранении предыдущей модели упрощенной системы, представленной в Налоговом кодексе, который ветировал президент.

Об этом в комментарии "Экономической правде" рассказал источник в Минфине.

"Например, МВФ принципиально не соглашается с расширением сферы упрощенной системы и настаивает на том, чтобы запретить целому перечню видов деятельности находиться на "упрощенной" системе", - отметил чиновник Минфина.

Он отметил, что таким образом под угрозой оказалась выдача второго транша от международных кредиторов.

10.11 2 тысячи предпринимателей собрались на Майдане

Около 2 тысяч предпринимателей принимают участие в митинге на Майдане Незалежности в Киеве против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, по данным милиции, в митинге принимают участие около 1,5 тыс. человек.

Митингующие продолжают прибывать в центральную часть Киева.

Непосредственно в центре столицы охрану общественного порядка обеспечивают 40 сотрудников милиции. Еще 1100 находятся в резерве.

1 ДЕКАБРЯ

13.18 В БЮТ думают, что Азаров, Бродский и Тигипко спрячутся

Первый заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ считает, что из высокопоставленных должностных лиц никто не понесет ответственности за разработку и принятие Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам С.СОБОЛЕВА, авторы Налогового кодекса «спрячутся». «Это АЗАРОВ, без сомнения, это ТИГИПКО, который отвечает за экономический блок, это председатель Госкомпредпринимательства (Михаил БРОДСКИЙ – УНИАН)», - сказал С.СОБОЛЕВ.

С.СОБОЛЕВ отметил, что все четко понимают, что без верховной воли Президента такой вид Налоговый кодекс никогда не имел бы. «По моему мнению, идет большая игра, когда с одной стороны кого-то отправляют в отставку, как это пишут о БРОДСКОМ, и, таким образом, находят козлов отпущения, а дальше - ничего», - сказал он.

9.25 Янукович хочет, чтобы в основе бюджета-2011 был новый Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что государственный бюджет на 2011 год будет проработан и принят уже на основе нового налогового законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время рабочей встречи с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ, которая состоялась сегодня в Астане в кулуарах саммита ОБСЕ.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на современном этапе экономическая ситуация в Украине стабилизируется.

«Мной инициирована программа реформ на 2010-2014 годы. Утвержден план-график ее реализации. И пока мы идем по графику», - информировал Президент Украины.

При этом он акцентировал внимание на приоритетных направлениях осуществления реформ в Украине, в частности усовершенствование регуляторной политики и налоговой и бюджетной реформ.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Налоговый кодекс сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

«Но надеюсь – он будет заложен в основу бюджета на 2011 год, то есть, на новых законодательных принципах будет обеспечена реализация реформ в бюджетной сфере”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

30 НОЯБРЯ

12:57Янукович: сегодня я наложил вето на Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в аэропорту «Борисполь» перед отлетом в Казахстан.

Такое решение В.ЯНУКОВИЧ принял после совещания по вопросу Налогового кодекса, проведенного прямо в аэропорту, в котором участвовали премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, члены правительства.

«Мы договорились, что рабочая группа, которая сегодня создана правительством при участии представителей Президента, малого и среднего бизнеса, сегодня - завтра наработает изменения к Налоговому кодексу, которые я рассмотрю в четверг, и в случае, если они будут отвечать тем требованиям, которые стоят перед этим кодексом, я их подпишу и подам в парламент. Сегодня я наложил вето», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на сегодняшний день есть все условия создать документ, который бы позволил модернизировать экономику и вывести ее из тени. «Я верю, что через двое суток люди, которые отвечают за этот документ свое дело выполнят», - сказал Президент.

19.00 Депутат Европарламента призывает Януковича прислушаться к требованиям предпринимателей

Депутат Европарламента Ребекка ХАРМС (группа «зеленых», Германия) призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и украинское правительство прислушаться к требованиям малого и среднего бизнеса.

Об этом идет речь в ее комментарии, переданном УНИАН.

«В.ЯНУКОВИЧ и украинское правительство должны учитывать критику граждан», - заявила депутат.

«Граждане Украины показывают своими протестами, что путь к свободе и демократии необратим», - добавила она.

При этом европейский депутат отметила, что мирные демонстрации, в которых принимают участие тысячи предпринимателей по всей Украине, не могут быть подавлены с помощью силы.

По ее словам, свобода собраний, право на собственное мнение и на протесты против решений правительства имеют важное значение для демократии.

«В настоящее время задача В.ЯНУКОВИЧА состоит в том, чтобы, выполняя требования МВФ по реформированию экономики, не делать это только за счет малого бизнеса», - выразила убежденность Р.ХАРМС.

«Только в таком случае социальный мир в Украине может быть обеспечен», - подчеркнула она.

17:14 Предприниматели приостановили акцию протеста

Предприниматели до четверга, 2 декабря, приостановили акцию протеста, ожидая ответа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщил представитель Координационного совета предпринимателей Украины Владимир ДОРОШ.

По его словам, организаторы акции, учитывая сложные погодные условия, решили сделать паузу, «но это не значит, что она прекращена, поскольку может возобновиться в любой момент».

Кроме того, В.ДОРОШ отметил, что акция возобновится в четверг, если глава государства не даст ответ на требования предпринимателей относительно Налогового кодекса.

«Но окончательное решение об акции остается за координационным советом», - сказал он.

17:07 Предприниматели заявляют, что на встречу с Азаровым их никто не звал

Представители предпринимателей, которые протестуют на Майдане Незалежности в Киеве против вступления в силу Налогового кодекса, провели встречу с представителями правительства во главе с министром финансов Федором ЯРОШЕНКО в Кабинете министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Общественном движении “Видсич”, которое выступает соорганизатором акции.

По информации общественного движения, всего во встрече приняли участие представители 127 предпринимательских организаций.

Как отметили соорганизаторы акции, среди этих людей часть до сих пор находилась на «очень осторожных позициях», их организации не принимали участия в протестах, и до сих пор они отказывались от политических требований и выступали за сотрудничество с властью.

Однако сегодня, как отмечают в "Видсічі", ситуация несколько изменилась. Чиновники во главе с Ф.ЯРОШЕНКО предлагали общаться до позднего вечера, обсуждать Кодекс и давать предложения. Вместо этого, после третьего выступления один из представителей предпринимателей спросил присутствующих, кто из них выступает за ветирование Налогового кодекса, после чего все проголосовали за вето.

После этого участники встречи со стороны протестующих граждан покинули помещение.

В “Видсиче” также отметили, что не получали никакой информации или приглашения на встречу с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, о которой сегодня заявляла его пресс-служба.

14:13 Предприниматели не пришли на встречу с Азаровым

Представители предпринимателей, протестующих на Майдане Незалежности в Киеве против вступления в силу Налогового кодекса, не пришли сегодня на переговоры к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьера Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«Николай Янович был готов встретиться с предпринимателями сегодня в 12.00, но они не пришли», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

При этом он подчеркнул, что правительство остается готовым к встрече с представителями предпринимателей для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой окончательного варианта Налогового кодекса.

13.13 Предприниматели говорят, что на Майдане собралось 7 – 10 тысяч

По состоянию на 12:00 на Майдане Независимости в Киеве находятся около 7 - 10 тыс. предпринимателей, которые протестуют против нового Налогового кодекса, сообщили УНИАН в Общественном движении “Видсич”, которое выступает соорганизатором акции.

В движении также отметили, что повторяется ситуация с предыдущими акциями, когда милиция не допускает митингующих в Киев, препятствуя их проезду. В частности, так же блокируется Одесская трасса, подъезды со стороны Чернигова. Давлению также поддаются перевозчики, которым угрожают отобрать лицензии.

Соорганизаторы также отметили, что в последнее время увеличились проблемы с приобретением билетов на поезда. В “Видсичи” выразили предположение, что это связано с попыткой власти помешать части митингующих добраться до Киева железной дорогой. Соорганизаторы также отметили, что проблемно даже купить железнодорожные билеты на декабрь, когда обычно пускают дополнительные поезда в канун новогодних праздников.

10.10 На Майдане - больше 1,5 тысячи митингующих

Сегодня утром предприниматели продолжили на Майдане Незалежности в Киеве акцию протеста против нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на главной площади столицы находится свыше 1,5 тыс. митингующих, которые прибыли из разных регионов Украины. Впрочем, люди продолжают подходить.

28 НОЯБРЯ

20:24Тигипко считает, что нельзя идти на компромиссы с предпринимателями

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что в вопросе упрощенной системы налогообложения власти не должны идти на компромиссы с предпринимателями.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.

"Есть вопросы, по которым, я считаю, мы не должны идти ни на какие компромиссы", - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, именно через систему упрощенного налогообложения «у нас идет большое отмывание денег". Кроме того, отметил вице-премьер, именно через эту систему идет большое количество контрабанды.

С.ТИГИПКО считает, что можно было бы достичь договоренности об увеличении предельного размера продаж, которые подпадают под систему упрощенного налогообложения. "Мы можем в принципе пойти на то, чтобы увеличить объем реализации, но если увеличивать объемы, сразу нужно думать о контроле", - сказал он.

20:18 Азаров нашел два способа учесть требования предпринимателей

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что в ближайшие дни Верховная Рада внесет изменения в Налоговый кодекс с учетом требований предпринимателей.

Об этом он сообщил в эфире ICTV в воскресенье, комментируя вчерашние встречи с ними на Майдане Независимости.

Премьер отметил, что в понедельник, 29 ноября, планируется согласовать изменения, которые необходимо внести в документ, и в дальнейшем, если президент решит ветировать документ, то парламент на своем заседании внесет согласованные изменения.

Второй вариант, подчеркнул Н.АЗАРОВ, заключается в том, что президент после анализа подготовленных предложений подписывает Налоговый кодекс, однако при условии, что он вступает в силу после внесения согласованных изменений.

«Парламент собирается, голосует эти изменения, и они вступают в силу одновременно со вступлением в силу Налогового кодекса. То есть, практически, два варианта абсолютно равнозначных по результату. Разница лишь в том, что или мы сразу начинаем работать над бюджетом, или мы эту работу должны отложить на какой-то промежуток времени. И тогда это дело немножко усложнится», - отметил премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что бюджет в любом случае должен быть принят до 20 декабря.

«Подчеркиваю, что мы настроены очень решительно по срокам. В любом случае мы должны принять бюджет до 20 декабря», - сказал Н.АЗАРОВ.

20:04 Азаров говорит, что хорошо понимает требования предпринимателей

Премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ абсолютно понятны требования протестующих против Налогового кодекса предпринимателей.

Об этом он сообщил в эфире ICTV в воскресенье, комментирую вчерашние встречи с ними на Майдане Независимости.

«В основном речь шла о системе упрощенного законодательства (упрощенная система налогообложения – УНИАН). Мне не совсем понятно, почему те люди, которые отрабатывали эти вопросы на уровне наших экспертов, не достаточно внимательно выслушали этих людей. Поскольку то, что они (предприниматели - УНИАН) мне говорили, у меня абсолютно не вызывало никаких вопросов и возражений. Я представляю себе работу на рынке при минус 15 градусов. Как там что-то записать, как там включить кассовый аппарат? Мне эти вещи понятны. Я, правда, очень серьезно хочу, чтобы через лет 5-10 у нас эти люди работали в благоустроенных помещениях», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что когда будут созданы нормальные условия для нормальной работы предпринимателей, тогда будут устанавливаться контрольные и кассовые аппараты.

19.26 Азаров уверен, що уговорил предпринимателей подождать до четверга

Кабинет министров Украины представит свой ответ по претензиям предпринимателям к Налоговому кодексу в четверг, 2 декабря.

Об этом в эфире ICTV сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что соответствующая договоренность с протестующими предпринимателями была достигнута в субботу, 27 ноября во время встречи с ними Президента Украины и премьер-министра.

«Мы составили программу действий, и договорились, что в четверг мы встретимся и уже дадим наработанные предложения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что решение посетить протестующих предпринимателей на Майдане Независимости было принято «спонтанно» в ходе его разговора с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о Налоговом кодексе.

«Он (В.ЯНУКОВИЧ - УНИАН) мне вдруг предложил: давай проедем, переговорим с людьми, послушаем, что простые рядовые люди, которые собрались на Майдане, хотят, что они думают. Мы взяли и поехали без всякого предупреждения», - сообщил Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что люди были удивлены их появлению. «Приехали – люди, конечно, удивились, попросили нас в свою палатку чаю попить, потом подошли организаторы и пригласили нас в штабную палатку», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что договоренность о том, что правительство представит свое видение Налогового кодекса в четверг было достигнуто в ходе разговора в штабной палатке.

15.32 Лидеры Майдана отказались говорить с Азаровым, от Януковича ждут вето

Координационный совет предпринимателей, которые выступают против вступления в действие Налогового кодекса, сегодня на своем заседании принял решение не обсуждать с Кабинетом Министром никаких поправок в Налоговый кодекс и требовать исключительно вето Президента.

Об этом еженедельнику «Зеркало недели» сообщил пресс-секретарь Центрального штаба спасения украинского предпринимательства Святослав ШВЕЦОВ.

По его словам, сегодня подписанный предпринимателями протокол будет передан в Кабмин. Он содержит "требование вето Президента, без каких-либо переговоров, без каких-либо встреч" с представителями правительства.

Как отметил С.ШВЕЦОВ, предприниматели не видят никакого смысла обсуждать что-либо с Кабинетом Министров. Он напомнил, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в субботу, 27 ноября, поручил Кабмину согласовать вместе с предпринимателями поправки в Налоговый кодекс, если это возможно. «Мы считаем, что это невозможно», — сказал пресс-секретарь.

«Здесь уже шаг за Президентом — или он ветирует (Налоговый кодекс), или же он ветирует и распускает Кабмин», — отметил С.ШВЕЦОВ.

Он подчеркнул, что после вето Президента должна быть создана совместная комиссия по разработке нового Налогового кодекса, который будет приемлемым для всех сторон. При этом С.ШВЕЦОВ заметил, что "несколько месяцев без Налогового кодекса страна вполне может прожить".

15.18 Предприниматели призвали украинцев объявить забастовку

Координатор акции протеста предпринимателей Александр ДАНИЛЮК призывает украинцев завтра объявить однодневную забастовку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, об этом А.ДАНИЛЮК заявил на брифинге в Киеве.

По его словам, общенациональную акцию протеста предпринимателей, назначенную на 29 ноября, должно поддержать все сознательное работающее население Украины, в том числе и работники бюджетной сферы. По словам А.ДАНИЛЮКА, граждане должны объявить однодневную забастовку и обозначить этим шагом свою позицию в ответ на “нескрываемую узурпацию власти в государстве, методическое подавление политических и экономических прав и свобод”, поскольку представители власти не намерены проводить референдум по вопросу досрочного прекращения полномочий парламента по требованию предпринимателей.

В сообщении напоминается, что председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ заявил, что предприниматели не могут организовать референдум о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, поскольку это, по его словам, не предусмотрено Конституцией.

«Во-первых, толкование Конституции не входит в полномочия господина ШАПОВАЛА, поскольку это не предусмотрено его функциональными обязанностями. Во-вторых, если бы он взял в руки этот документ и ознакомился с содержанием статьи 74, то узнал бы, что референдум в Украине не допускается лишь относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии. И точка. Любые другие вопросы могут стать предметом рассмотрения на всеукраинском или местном референдумах», - сказал А.ДАНИЛЮК.

По его словам «позорная некомпетентность этого чиновника является отражением общего уровня компетенции людей, которые сегодня считают, что они нами правят. Нам фактически сообщили, что власть не планирует придерживаться норм Основного Закона и гарантировать наше право на свободу волеизъявления. На это у нас лишь один ультимативный ответ: или парламент и президент немедленно соглашаются на перевыборы и этим доказывают, что имеют инстинкт самосохранения и не растратили остатков здравого смысла, или мы поднимаем страну и акциями прямого действия возвращаем себе свои законные права».

Он также заметил, что в понедельник в Украину прибывает официальная делегация Венецианской комиссии во главе с секретарем комиссии господином Томасом МАРКЕТОМ. По мнению А.ДАНИЛЮКА, однодневная общенациональная забастовка станет лучшим проявлением реального отношения народа к власти и даст Венецианской комиссии необходимый материал для выводов.

«Акция, начинавшаяся, как протест против экономических притеснений стала политической. Власть сама спровоцировала людей на это противостояние. Сегодня на Майдане все меньше говорят о Налоговом кодексе и все больше об общей несправедливости, которая овладевает государство. 29 ноября, в понедельник, начинается всеукраинская бессрочная политическая акция протеста, которая имеет целью поставить, наконец, эту страну с головы на ноги. От того, подпишет или заветирует Президент Налоговый кодекс, сегодня уже не зависит ничего. Обо всем этом нужно было думать раньше. Время вышло», - подчеркнул правозащитник.

27 НОЯБРЯ

12.20 Янукович рассказал, что будет с Налоговым кодексом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вероятность ветирования Налогового кодекса велика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с предпринимателями – участниками акции протеста, которая проходит на Майдане Незалежности в Киеве.

«Вероятность принятия вето – большая. Но мы об этом сможем сказать после того, как вместе с вами рассмотрим вопрос Налогового кодекса», - отметил Президент.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, ему понятна позиция предпринимателей, которые выступают против Налогового кодекса.

«Нужно, чтобы мы с вами вместе посмотрели в целом на эту проблему. Я приехал с премьер-министром. Я его взял с собой, чтобы мы сегодня договорились. Пока мои эксперты будут работать – этот Налоговый кодекс только вчера поступил в Администрацию – чтобы вы вместе с премьер-министром сели вместе со специалистами, вашими представителями и посмотрели на весь кодекс. Мои эксперты поработают сегодня, завтра, послезавтра, пока не закончат эту работу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, уточнив, что к понедельнику он будет иметь по этому вопросу промежуточный результат.

В связи с этим Президент предложил, чтобы в понедельник представители предпринимателей, а также специалисты Кабинета министров, в частности, авторы Налогового кодекса, вместе со специалистами Администрации Президента сели за стол переговоров с целью доработки кодекса и поиска общего решения для его редактирования.

«Перевернем все для того, чтобы дойти до каждой буквы, запятой, каждой точки и так далее», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и предложил завершить эту работу к четвергу, ведь во вторник-среду он будет находиться в зарубежной командировке – в Астане (в Астане 1-2 декабря состоится саммит ОБСЕ - УНИАН).

«Но, сто процентов, в четверг я готов вас выслушать: о чем вы договорились, какие есть разногласия и что, на ваш взгляд, необходимо сделать. Вы услышали меня?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что выступает «против того, чтобы кодексом усиливать административное давление налоговой администрации на бизнес». «Категорически против! Если там будет какое-то усиление, мы его будем убирать. Если необходимо будет наложить вето - оно будет наложено», - отметил Президент и заверил, что «сделает так, как это нужно государству». «Я это сделаю так, как лучше для государства, для экономики и для бизнеса, но не для налоговой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом Президент выразил мнение о том, что дискуссия вокруг Налогового кодекса не должна проходить в формате политической игры, а ставить целью лишь конструктивный диалог с целью учета социально-экономических интересов граждан.

«Играйте (в политику – УНИАН) без меня. Ищите себе другого партнера. Я готов с вами работать по Налоговому кодексу вместе, и завершить его с головой и умом», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, он заметил, что это именно правительство подготовило и инициировало такую редакцию Налогового кодекса, которая вызвала такой резонанс и протесты. «АЗАРОВ, работайте! Вот вам общественность - проводите общественные обсуждения, работайте», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

На это замечание премьер ответил: «Все, что нужно изменить, мы изменим».

В.ЯНУКОВИЧ заверил предпринимателей, что будет отстаивать в Верховной Раде принятие Налогового кодекса в той редакции, которая будет проработана с учетом требований предпринимателей и позиции главы государства.

11.57 Власть боится социального взрыва – участники акции протеста

Сегодняшнее появление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА в палаточном городке на Майдане Незалежности в Киеве свидетельствует о том, что власть боится социального взрыва, и из-за нестабильности в Украине не хочет плохо выглядеть в глазах западноевропейского сообщества.

Такую позицию в комментарии УНИАН высказал от имени участников акции протеста против Налогового кодекса главный координатор мероприятия Александр ДАНИЛЮК.

«Если ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ таки посетили палаточный городок, это свидетельствует о том, что они боятся последствий данной акции – что социальная напряженность может привести к социальному взрыву. Кроме того, Виктору Федоровичу из-за нестабильности в стране не очень удобно выглядеть в глазах западноевропейских стран», - сказал он, заметив в то же время, что во время встречи глава государства, к сожалению, отказался обсуждать вопрос досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, которая приняла Налоговый кодекс.

Учитывая то, что многие люди поддерживают инициативу о референдуме относительно роспуска Верховной Рады, это “половинчатая позиция” со стороны В.ЯНУКОВИЧА, отметил А.ДАНИЛЮК.

При этом, по его словам, Президент пообещал в следующий четверг провести встречу с представителями акции, но где она будет проходить и в каком формате - пока не известно.

11.17 Суд запретил массовые мероприятия в центре Киева

Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых мероприятий в центре столицы с 27 ноября по 3 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в связи с официальным визитом иностранных гостей с 1 по 3 декабря, а также соответствующими обращениями Главного управления МВД Украины в г. Киеве и Управления государственной охраны Украины, для надлежащего осуществления государственной охраны городская власть обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об ограничении проведения массовых мероприятий в центре города.

Своим постановлением суд запретил проведение мирных собраний организациям и гражданам, которые подали соответствующие сообщения об их проведении в КГГА.

Так, запрещено проводить акции общественной организации «Корчеватое – наш дом», группе предпринимателей, председателю Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, директору Центра проблем предпринимательства в период с 27 ноября по 3 декабря в центральной части Киева, а именно: на улицах Банковая, Крещатик, Резницкая, Грушевского, Институтская, Московская, на Михайловской, Европейской и Софийской площадях.

10.59 Янукович пьет чай в палаточном городке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пьет чай с участниками акции протеста в палатке на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча главы государства с предпринимателями – участниками акции протеста против вступления в действие Налогового кодекса длится уже более получаса.

Предприниматели пригласили В.ЯНУКОВИЧА выпить чаю в одну из палаток, где оборудована кухня, чтобы продолжить разговор.

Продолжается обмен мнениями относительно Налогового кодекса, а также относительно механизма повышения эффективности сотрудничества руководства государства и предпринимателей с целью поиска общего решения.

10.39 Янукович и Азаров пришли на Майдан к предпринимателям

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на Майдане Незалежности в Киеве проводят встречу с предпринимателями – участниками акции протеста против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после завершения участия в церемонии чествования памяти жертв голодоморов глава государства и премьер прибыли на Майдан Незалежности.

В.ЯНУКОВИЧ выясняет позиции предпринимателей, чтобы выработать свое решение относительно Налогового кодекса.

26 НОЯБРЯ

17:49 Предприниматели предлагают Чечетову заплатить им из своего кармана Участники бессрочной акции протеста против принятия Налогового Кодекса удивлены заявлением народного депутата из фракции Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА о том, что они якобы получают деньги за свое пребывание на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, заявила заместитель секретаря Координационного совета работников рынков Украины Ольга ГАЙСУМОВА.

По ее словам, только 25 ноября участие в акции протеста в столице приняли 5 808 работников рынков Украины. При этом она отметила, что один лишь проезд в Киев обходится более чем в 200 гривен.

«Чтобы доехать из Мелитополя, например, необходимо 240 гривен, из Одессы – 270 гривен, из Тернополя – 210 гривен. Кроме того, нужно обеспечить еще и пребывание в городе. Мы едем за собственные средства, потому что понимаем, что эти потери – ничто по сравнению с тем, каким игом для нас обернется принятие Налогового Кодекса», - отметила О.ГАЙСУМОВА.

Однако она отметила, что если М.ЧЕЧЕТОВ скажет, где предприниматели могут получить средства за участие в акции протеста, то они обязательно обратятся туда.

«Если верить словам господина ЧЕЧЕТОВА, то кто-то должен нам 1 млн. 161 тыс. 600 грн. да еще и питание в придачу. Нам интересно знать, кто? И где эти деньги выдают? Если такого места господин ЧЕЧЕТОВ указать не сможет, то мы требуем, чтобы он публично опроверг данную информацию или заплатил из собственного кармана», - сказала представитель профсоюза.

Напомним, 24 ноября, в комментарии ИМК М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что «недовольные принятием новой редакции Налогового кодекса Украины получают за свои протесты 200 гривен в сутки».

16.29 Налоговый кодекс наконец-то добрался до Банковой

Администрации Президента Украины получила из Верховной Рады Украины Налоговый кодекс, и экспертная группа начала работать над ним.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

12.58 Литвин подписал Налоговый кодекс

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал Налоговый кодекс.

Об этом в интервью УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя парламента Ольга ЧЕРНАЯ.

Она сообщила, что сегодня же закон будет направлен в Администрацию Президента Украины.

12.41 Власть готовит налоговый антиМайдан?

Власть готовит выступления в поддержку Налогового кодекса. Об этом говорится в заявлении Национального форума профсоюзов Украины, переданном УНИАН.

Как отмечают в профсоюзах, подготовка выступлений будет проходить по одной схеме: власть будет давать указание руководителям предприятий, которые, в свою очередь, будут вынуждать работников публично высказываться в поддержку Налогового кодекса. При этом будут задействованы те отрасли экономики, которые находятся в упадке и зависимом от власти состоянии.

В частности, одна из таких акций уже состоялась 24 ноября, когда производители легкой промышленности дали пресс-конференцию и призвали участников акций протеста прекратить митинги и согласиться с принятием Налогового кодекса.

Как отметил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК, в прошлом году задолженность по выплате заработной платы на отечественных предприятиях легкой промышленности выросла в среднем на 37%, при этом 25% работников отрасли находились в режиме вынужденной неполной занятости. Кроме того, за 9 месяцев 2009 года количество работающих в отрасли производства изделий из кожи и обуви сократилось на 3,3%, а спад производства только текстиля достиг 33,3%.

«Это является свидетельством того, что отрасль легкой промышленности доведена до такого состояния, когда без поддержки государства она существовать не сможет. А следовательно, представители этой сферы вынуждены действовать и высказываться в поддержку любых решений власти», - отметил М.ЯКИБЧУК.

По информации НФПУ, подобные выступления и пресс-конференции в поддержку Налогового кодекса планируют представители судостроительной, самолетостроительной и других отраслей.

В профсоюзах убеждены, что принятие Налогового кодекса направлено именно на то, чтобы превратить тех, кто сегодня еще отстаивает свою свободу, в нацию немых и покорных прислужников.

25 НОЯБРЯ

18.15 Не просьбы, а требования - у предпринимателей своя версия переговоров в АП Предприниматели требуют ускорить процедуру ветирования Налогового кодекса Президентом и создать рабочую группу с привлечением общественности для разработки новой редакции кодекса. Таким был итог встречи представителей Координационного совета, избранных участниками акции протеста предпринимателей с первым заместителем главы Администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель Николаевской областной профсоюзной организации работников малого и среднего бизнеса «Единение» Елена ГЕРАСИМЧУК.

По ее словам, предприниматели выразили мнение, что Налоговый кодекс нужно переписывать не постатейно, а разрабатывать его заново, причем должна быть создана новая рабочая группа, с привлечением представителей общественности. Они потребовали, чтобы была ускорена процедура ветирования Налогового кодекса и создана новая рабочая группа по доработке документа.

Е.ГЕРАСИМЧУК также отметила, что на встрече также обсуждалась проблема пенсионного возраста и платежей предпринимателей в Пенсионный фонд. По ее словам, все 8 человек, входящие в Координационный совет предпринимателей, придерживались во время переговоров единой выверенной позиции, разногласий в группе активистов нет.

Предприниматели намерены не останавливать акцию протеста на Майдане Незалежности до тех пор, пока Президент не наложит вето на Налоговый кодекс.

«Считаем, что сейчас Президент уже должен услышать наше мнение. Он не может не отреагировать на наши требования. В разговоре с Ириной Акимовой мы называли не просьбы, а именно требования!» - сказал Е.ГЕРАСИМЧУК.

По словам Е.ГЕРАСИМЧУК, И.АКИМОВА пообещала в точности передать Президенту все требования предпринимателей. Она сказала, что экспертный совет, без решения которого не может быть наложено вето, будет заседать круглосуточно, а в пятницу к вечеру будет передан для принятия решения.

17.41 А