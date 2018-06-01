Саммит Украина – ЕС: прорыв или дипломатическая необходимость?

Новая власть полгода обещает украинцам безвизовый режим на самом высоком уровне. Президент Янукович в мае говорил, что соглашение о безвизовом режиме может быть подписано до конца года.

В июле вице-премьер Украины по Евро-2012 Борис Колесников отодвинул дату, но пообещал, что безвизовый режим будет подписан к 2012 году. Это же обещание уже осенью повторил еще один вице-премьер Сергей Тигипко. В эти обещания верилось мало, но мы в редакции решили не озвучивать сомнения, мотивировав для себя это тем, что, глава МИДа Константин Грищенко знает, что делает. И при всех неуспехах власти, рассчитывали, что он сумеет следовать евробюрокартической процедуре, правильно проводить переговоры и приблизить страну к документам, очерчивающим нашу европерспективу. Самые большие оптимисты из моих коллег верили, что мы может даже «проскочим в Шенген» в числе счастливчиков из Восточного партнерства. Правда, чуть позже разные европарламентарии в тех или иных интервью просили страны Восточного партнерства зря «не волноваться», утверждая, что никаких дорожных карт с точным расписанием получения безвизового режима не будет. Потом поубавился и оптимизм украинской власти. В МИДе стали говорить о том, что на осеннем саммите будет принято некий план действий по приобретению безвизового режима. За это время безвизовый режим получила Албания и Босния. А Украина не сумела провести переговоров по зоне свободной торговле, крепко углубилась на Восток, заключив Харьковские соглашения, приняла внеблоковый статус, стала объектом международной критики за нарушения на местных выборах, скатилась в рейтинге свободы слова и инвестиционной привлекательности, и проголосовала за налоговый кодекс, который трактуют как однозначное сворачивание экономических свобод. Можно не быть знатоком в процедурных моментах, но любой еврочиновник и европарламентарий вам скажет: стране, где сворачиваются политические и экономические свободы, не дадут безвизового режима. Это железная закономерность. Оттуда, где опасно жить, люди стремятся уехать. А Европе не нужны мигранты. Тем не менее, План действий по получению безвизового режима на вчерашнем саммите Украина – ЕС таки принят . Как понимать этот документ? Он – реальный прорыв украинского МИДа или убогое дитя дипломатической необходимости?

Александр Сушко, директор Института евроатлантического сотрудничества:

НА ОТНОШЕНИЯХ УКРАИНЫ С ЕС МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УКРАИНЕ

Эйфория власти от подписания сегодня на саммите Украина-ЕС в Брюсселе Плана действий по отмене визового режима очень скоро закончится. Через несколько недель, возможно, месяцев, когда начнется мониторинг, эйфория спадет. Считаю беспрецедентным тот факт, что за один рабочий день до саммита Украина-ЕС не было окончательных данных относительно одного из ключевых документов, который должен был быть представлен. Власть закономерно сделает все возможное, чтобы выдать подписание этого документа за “большой дипломатический успех”. Выполнить План действий по отмене визового режима можно только при наличии “существенной политической воли” к выполнению критериев, часть из которых касается ценностных вещей, а не сугубо технических.

В самом Европейском Союзе проходит жесткая дискуссия в отношении Украины. Напряжение внутри самого ЕС очевидно, и индикатором этих жестких дискуссий стала полемика между двумя крупнейшими фракциями в Европарламенте. В Евросоюзе есть признание того, что с точки зрения эффективности и работоспособности нынешнее правительство Украины является лучшим партнером, чем предыдущее, оно имеет больше институционной возможности. В отличие от предыдущего, это правительство может провести через парламент необходимые законы, добиться их выполнения и выполнять ту часть обязательств перед ЕС, которая не противоречит его интересам. Но на отношениях Украины с Евросоюзом может отразиться резкое изменение базовых ценностей в Украине. Украина переживает беспрецедентно резкие изменения, если говорить о мировом и европейском пространстве. Это не может не отразиться в повестке дня отношений Украина-ЕС. О существенном улучшении отношений Украины с Евросоюзом говорить сегодня нельзя. Речь идет лишь о том, что ЕС сегодня не намерено тормозить процессы, которые были запущены раньше.

Иван Попеску, народный депутат Украины (ПР):

Результаты саммита оцениваю абсолютно позитивно. Нам в ЕС предоставили план действий, обозначив, что мы должны ввести технические условия, паспорта с биометрическими данными, решить вопросы относительно защиты персональных данных, вопросы по миграционной политике и безопасности на границе. Взяв эти пункты и выполнив на уровне парламента - если это касается законодательной власти, на уровне правительства - если это вопрос исполнительной власти. Президент Украины заявил, что на протяжении первой половины 2011 года возможно выполнить эти моменты. И если мы это сделаем, то в конце в 2011, или в 2012 году до начала Евро–12 абсолютно реальными станет отмена виз в страны ЕС для краткосрочных поездок. Это первый большой шаг для того, чтобы было свободное передвижение людей. После этого будет подготовлено соглашение о зоне свободной торговли. И все это даст возможность подписать Договор об Ассоциации. Работы много, но то, что сделано, это большой позитив действующей власти с президентом Януковичем.

Григорий Перепелица, директор Института международных отношений:

Подобный план – это шаг вперед. Я оценивают это как позитив, но и как начало длинной дороги. Нам дали формально зеленый свет для подготовки безвизового режима.

Петр Порошенко, министр иностранных дел в 2009-2010 гг

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ ПОДГОТОВИЛА НОВАЯ ВЛАСТЬ, НЕ СОДЕРЖИТ КОНКРЕТИКИ, НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЕС

– Я, будучи министром иностранных дел, 23 февраля 2010 года обеспечил принятие двух очень важных документов. Первый – резолюцию Совета министров иностранных дел Евросоюза, который давал европейскую перспективу Украине и резолюцию Европарламента. Этот документ, давал возможность Украине выйти к 2010 году на подписание «Дорожной карты безвизового режима для Украины». В отличие от документов, подписываемых в Брюсселе, они содержала четкий и исключительный перечень реформ и законов, подзаконных, нормативно-правовых актов, принять которые брала на себя обязательство Украина для того, чтобы ЕС брал на себя гарантированное обязательство предоставить право безвизового въезда граждан Украины в страны Шенгенской зоны. И она бы содержали четкий график получения Украиной такого режима.

К чему мы пришли за последний год? План действий, который подготовила новая власть, не содержит конкретики, там нет обязательств ЕС, когда граждане смогут ездить в Европу. До тех пор, пока мы так выхолащиваем ранее подготовленные документы, мы будем ставить вопрос об эффективности власти (из выступления в эфирена телеканале "Украина").

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах:

ЕСЛИ ВЛАСТЬ ОКАЖЕТСЯ СПОСОБНОЙ ИСПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ТО К 2012 ГОДУ МЫ ПОЛУЧИМ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

Напомню, что еще в октябре 2008 года Украина начала так называемый «безвизовый диалог», я тогда руководил министерством и мы начали этот процесс с председателем Еврокомисии. Мы проводили встречи, консультации экспертов и, наконец, только через два года и, прямо скажем, по вине наших европейских коллег мы подошли к тому, что План действий принят. Этим Планом (насколько я проинформирован, пока его не видел) нам предложено исполнение неких очень конкретных вещей, чтобы безвизовый режим был предоставлен. Они касаются приведения нашего законодательства в соответствие с европейским, обеспечения высокой ступени защиты наших документов, усовершенствование контроля на границе. В этом перечене нет ничего чрезвычайного. Это то, что выполняют все страны, которые претендуют на такой режим. И только от власти будет зависеть, способна ли она реально их выполнить. Многие из этих требований технические, некоторые повлекут финансовые затраты, но они не будут критическими. И если власть окажется способной все это выполнить, то в 2012 году мы получим этот статус. «Договор про ассоциацию» еще не подписан. Но «договор про ассоциацию» - это то, что придет на смену договору «Про партнерство и сотрудничество», протокол к которому был пописан. Документ «Про партнерство и сотрудничество» уже завершает свою каденцию. «Договор про ассоциацию» делится на две части. Политическая его часть была подготовлена еще в мою бытность министром. Над экономической частью работа продолжается. Некоторые дипломаты говорят, что до конца лета следующего года ее могут подписать. Но если будет продолжаться откат от европейских ценностей, от свободы слова, права на собрания, у меня большие сомнения, что такие документы будут подписаны.

Меня журналисты спрашивают сегодня, возможно ли скорая ассоциация для страны, руководство которой за день до европейского саммита отказалась от участия в саммите НАТО? Многие считают, что евроатлантическая перспектива - первый шаг к евроинтеграции. Тут нет сложившейся традиции и нельзя говорить о закономерности, но практика наших самых близких западных соседей (поляков, словаков, чехов, эстонцев, всех, кто был в совково-социалистическом лагере) свидетельствует, что такой путь был оптимальным. Таким путем пошли наши соседи и решили и вопросы безопасности, и вопросы экономики. Но мы вместо того, чтобы идти проторенным путем, мы, как всегда предпочитаем обходные. Но я не думаю, что неприезд в Лиссабон украинского руководства существенно для Украины. Решение Лиссабонского саммита определено: все опции открыты. НАТО держит двери открытым для нас, и я думаю, что мы, сменив эту политическую команду, в будущем воспользуемся этим шансом. Жалко, что нынешнее руководство не посетило саммита и не довело свою позицию даже в одностороннем плане. Это всегда удобная площадка для встреч руководителей государств, где обговаривается, кроме вопросов саммита, много других, и пренебрегать возможностью не стоило.

Борис Тарасюк, министр иностранных дел в 1998-2000, 2005-2006 гг., народный депутат

ЕЩЕ В 2005 ГОДУ, УПРАЗДНИВ ВИЗЫ ДЛЯ ГРАЖДАН ЕС, МЫ СДЕЛАЛТ ШАГ НАВСТРЕЧУ ЕВРОСОЮЗУ

План действий относительно внедрения безвизового режима со странами ЕС, по моему мнению, является позитивным, однако ожидаемым результатом этого саммита. Но вряд ли его можно назвать прорывом, ведь этому предшествовало несколько лет тщательной дипломатической и законодательной работы. Еще в 2005 году, упразднив визы для граждан ЕС, мы предприняли шаг навстречу ЕС. Таким образом, мы дали сигнал, что хотим свободного движения граждан между Украиной и государствами ЕС. Позже, заключив Соглашение относительно упрощенного визового режима с ЕС в 2007 году, стало очевидно, что следующим шагом должна стать полная отмена виз. Для получения Плана действий относительно приобретения безвизового режима с ЕС для краткосрочных поездок Украина выполнила ряд заданий в сфере управления границами, защиты персональных данных и ратифицировала несколько необходимых Конвенций Совета Европы. Конечно, в дальнейшем для выполнения самого Плана действий работу в этих сферах, особенно относительно антикоррупционной политики, необходимо продолжить и реализовать.

Вопрос названия документа, на мой взгляд, не слишком важен. Дорожной картой, в частности, называлась программа относительно приобретения безвизового режима, которая была внедрена для Балканских стран, в частности, Сербии в прошлые годы. Те дорожные карты разрабатывались в соответствии с конкретной ситуацией и согласно с требованиями к этим странам. По моему мнению, назвав программу для Украины Планом действий, ЕС решил не отождествлять эти процессы.

Очевидно, что дата внедрения безвизового режима не может быть четко установлена, поскольку Евросоюзу тяжело предусмотреть сроки выполнения Украиной всех пунктов Плана действий. В частности, это касается внедрения единственного миграционного органа, принятия ряда конвенций Совета Европы, среди прочего, действенной антикоррупционной политики. Например, вступление в силу пакета антикоррупционных законов, принятых Парламентом 11 июня 2009 года, уже дважды переносилось. Сегодня этот срок 1 января 2011 года. Это значит также, что так же переносится срок вступления в силу Законом Украины «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции», принятого еще в 2006 году.

Также Европейский Союз дал четко понять, что не будет закрывать глаза на нарушение принципов демократии, верховенства права и уважения к правам человека в Украине. Согласно с заявлением Президента Совета ЕС Хермана Ван Ромпея, именно на вопросах демократии, уважения к свободе слова, свободы собраний, также уважения к правозащитникам был сделан особый акцент во время встречи с Виктором Януковичом.

Потому срок внедрения Плана действий будет зависеть от соблюдения демократических принципов, надлежащей принципиальности и последовательности со стороны украинской власти. Именно от ее действий будет зависеть дата внедрения безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

Опрашивала Елена Мигачева