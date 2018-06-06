Кто нажился на выставке динозавров в центре столицы?

К “разрешению” эксплуатировать ландшафтный парк приложилось не одно управление Киевской администрации. За землю, аренда которой стоит 2 млн. грн., бюджет получит 100 тыс. грн... Несколько дней назад в Киеве закрылась Выставка динозавров, проходившая в самом крутом парке столицы почти два месяца. Полагаем, эта широко распиаренная акция, изрядно пополнила городскую казну?

Приманка для наивных родителей Певческое поле, или Ландшафтный парк – идеальное место для цивилизованных пикников и прогулок мам с малышами. Там чисто, зелено и тихо. Там весной цветут магнолии. Мы бывали там с детьми и без динозавров. Это место еще не освоили туристы, наверное, потому оно остается таким уютным и чистым, просто островок природы в центре мегаполиса.

Мы побывали в Печерском ландшафтном парке в первые же дни открытия широко разрекламированной Выставки динозавров, которая проходила там с 1 сентября до 31 октября.

60 гривен – стоимость билета для взрослого, 40 – для ребенка. Спустившись вниз по тропинке, мы заметили, что огромные рептилии, смонтированные и установленные в парке, интересовали малышей не больше десяти минут. Дальше начинался обычный праздник родительских расходов. Веломашины, орехи, бесполезная, но любимая детьми еда, батуты, аттракционы, покупка сувениров – фигурок динозавров. 200 гривен – на все, это так, скромно.

Правда, все это можно было сделать как на Оболони, где мы живем, так и в Мариинском парке, где есть эти все аттракционы и гораздо меньше толпы, потому что, к счастью, нет динозавров.

“Надеялась, что будет воспроизведен тот давний период, не только пластмассовые динозавры. Думала, что будет хоть какая-то имитация палеолита", – делилась со мной коллега, тоже побывавшая парк. Нас не оставляло ощущение страшного “развода”.

Почти два месяца длилась выставка. Естественно, что организаторы заработали на ней огромные средства. Все это время киевляне не могли пойти туда бесплатно погулять по всем нам принадлежащему парку...

Мы решили поинтересоваться, заработал ли что-то на этом город.

Как мы искали хвосты динозавров

Чтобы узнать, на каком основании отдали в аренду огромный парк в центре города, мы сперва решили обратиться к главе Печерской райгосадминистрации Сергею Сущенко.

В его приемной и приемных его заместителей на телефонные звонки не отвечают вообще. Нам удалось дозвониться в пресс-службу, но там сообщили, что никакого отношения Печерская райгосадминистрация к Печерскому ландшафтному парку не имеет, он, мол, лишь находится на их территории, а занимется им “Киевзеленстрой” и КГГА.

В “Киевзеленстрое” нас отправили в “Зеленстрой” Печерского района.

– Разрешение на проведение этой выставки давала КГГА, – ответили в печерском “Зеленстрое”.

– В “Киевзеленстрое” нам сказали, что парками заниметесь вы...

– У нас с ними договор только на уборку территории. Все.

Оказалось, что найти распорядителя огромного парка в почти 30 га в центре столицы не так просто. Источники в КГГА нас заверили, что парками должно заниматься Главное управление контроля за благоустройством Киева.

В приемной начальника этого управления нас перенаправили к начальнику отдела Управления контроля за благоустройством Киева Владимиру Александровичу Коханевичу.

Однако господин Коханевич, узнав, что звонит пресса и интересуется Выставкой динозавров, отказался даже выслушать наши вопросы.

– У нас есть начальник Главного управления контроля за благоустройством Киева – Сергей Рюмшин. Только с его слов я могу давать какие-то комментарии, – сообщил нам Коханевич. – У меня работа. Я не могу отвлекаться. Я госслужба. Только с согласия руководства.

Тогда мы решили обращаться к заместителям председателя КГГА. Пресс-служба требовала официальных запросов. Мы направили три запроса: заместителю председателя КГГА Виктору Сивцу, который занимается “Киевзеленстроем”, главе Печерской райгосадминистрации Сергею Сущенко и начальнику Главного управления контроля за благоустройством Киева Сергею Рюмшину. Текст был идентичен: “УНИАН обращается с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг Печерского ландшафтного заповедника, и ответить на следующие вопросы. На каком основании территория парка была отдана в аренду на такой длительный срок? Какую сумму получил столичный бюджет от этой аренды и на что были направлены эти средства?»

Нам сразу позвонили из Главного управления контроля за благоустройством Киева и сообщили, что они не занимаются вопросами аренды и т.д. Мы попросили написать это в официальном ответе.

– Я вам по телефону рассказала, что и как, а в письменном виде мы вам посылать ничего не будем, – заявила дама, представившись Кариной.

– По закону об информации вы не имеете права не отвечать на официальные запросы...

– Мы имеем право, – заявила чиновница.

В то же время пресс-секретарь Виктора Сивца пообещала в ближайшее время дать ответ. И через день поступило письмо от гендиректора “Киивзеленстроя” господина Макарчука.

Из Печерской райгосадминистрации пока ответа мы так и не получили

Когда проходила выставка, мы обратились к организаторам с просьбой ответить на вышеприведенные вопросы. Они обещали перезвонить. Мы не дождались.

Впрочем, пришел официальный ответ от “Киевзеленстроя”. Нам, в частности, ответили, что после завершения выставки компания “Артмаксима”, которая завезла динозавров, выплатит “Киевзеленстрою” 100000 тысяч гривен на восстановление поврежденного газона. В ответе “Киевзеленстроя” также говорилось, что выставка занимает полтора гектара, хотя все рекламные проспекты выставки со ссылкой на организаторов сообщали, что она расположена на четырех гектарах земли.

100 тысяч гривен компенсации, а доход городу?

Сто тысяч гривен после эксплуатации четырех гектаров столичной земли за поврежденный закон? И это все?

Мы попросили посчитать приблизительную стоимость аренды земли директора аналитическо-исследовательского центра Института города Александра Сергиенко. Господин Сергиенко - автор многих исследований по оценке городских земель и не депутат Киеврады - сказал:

– С 2007 года в столице действует документ “Об утверждении технической документации нормативной денежной оценки земель города Киева и порядке ее определения”. Этим решением Киев был разбит на 741 планировочные зоны. Для всех этих зон была определена своя текущая оценка. При купле-продаже и других расчетах стоимость земли не должна быть меньше этой оценки. Стоимость аренды составляет от 1 до 12% нормативной денежной оценки земли. Чиновник решает в этих пределах.

В 2007 году минимальная стоимость земли составляла 381 гривню 80 копеек за один квадратный метр. Впрочем, описание зон, как и собственно карта почему-то не опубликованы. Это также дает возможность для манипуляций. Второй момент, эта нормативно-денежная оценка устанавливается при предоставлении земли для строительства. Что касается ландшафтно-рекреационных зон, то вопрос стоимости земли остается открытым. Одно дело строить на Печерске, там официально сотка стоит 70 тысяч гривен. Но рыночная стоимость такой земли, как ландшафтный парк, колоссальна, она значительно превышает упомянутые суммы. Кроме нормативно-денежной оценки, существует еще экспертная оценка.

Говорить о стоимости ландшафтной зоны сложно. Но я попробовал оценить эту землю. Стоимость гектара земли, если исходить из ее минимальной стоимости, - 381000 гривен. Четыре гектара, соответственно, стоили 150 миллионов, это с коэффициентом 10. (Киевсовет ежегодно устанавливает так называемые локальные коэффициенты стоимости земли. Каждый номер зоны имеет свой коэффициент). Это 150 миллионов гривен в год. Чтобы соответственно определить арендную плату, эту сумму следует разделить на 12%. Потом, соответственно разделить на двенадцать месяцев и умножить на два месяца – столько длилась выставка.

Получается 2083333 гривен. То есть два миллиона гривен должна была бы стоить аренда этой земли. Конечно, если коэффициент десять. Но там можно было “договориться” за другой коэффициент. Играя с коэффициентом, можно играть и с размером арендного процента. Причем плата за аренду по закону всегда должна идти в бюджет.

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Два миллиона – это сумма, из-за которой стоит прятаться от журналистов. Конечно, если она идет не в городской бюджет, а передается чиновникам под столом.

Думаю, что к “разрешению” эксплуатировать Ландшафтный парк приложилось не одно управление Киевской администрации. Иначе зачем бы они так конспирировались?

Партия регионов, вооруженная правоохранительными органами, бодро открывает уголовные дела на киевских чиновников за их прошлую деятельность (правда, потом почему-то так же бодро о них забывает). Может, стоит посмотреть и на нынешние их дела? Когда в Киеве окрепла власть самих “Регионов”?

Яна Солнцева, Елена Мигачева