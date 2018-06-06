Должны ли украинцы праздновать день Октябрьской революции

На съезде, решением которого Украина вошла в СССР, было аж четыре украинца... Большевики уже в 1920 году закрыли в Украине все университеты... Рассуждает бывший воин УПА

Быть большевиком и одновременно украинцем невозможно.

Владимир Винниченко

Было у нас время, когда на всех, не только партийных курсах, в школах, не говоря о вузах, десятки часов посвящалось важнейшему предмету: истории партии по учебнику “Краткого курса истории ВКПб”. Нелегкий был это предмет, в частности его четвертый раздел. Вспоминаю об этом потому, что (нынешний министр образования) Дмитрий Табачник был аспирантом собственно отделения истории партии. В его голове нет места для другого понимания истории, кроме “Краткого курса”. Это такой коммунистический талиб. И можно было бы не вспоминать об этом, если бы он не навязывал свое мышление общественности и не жаждал 7 ноября в Украине сделать государственным праздником.

Давайте проследим историю Октябрьского переворота в России, его последствия для Украины и украинской государственности в частности.

Как известно, большевики, захватив власть в Петрограде, объявили декларацию, которой войну называли преступлением, объявили право народам на самоопределение и делали другие миролюбивые кличи.

4(13) декабря 1917 года Владимир Ленин как председатель Совнаркома Советской России объявил Манифест, в котором между прочим шла речь, что Совнарком РФ “признает Народную Украинскую Республику, ее право совсем отделиться от России или вступить в договор с Российской Республикой”. Все, что касается национальных прав и национальной независимости украинского народа, - писалось в Манифесте, - признается нами, Советом Народных Комиссаров, сейчас же, без ограничений и безусловно». (См: В.И.Ленин, Произведения, т. 26, с. 319 – 321). В феврале 1918 года в Бресте на мирной конференции с Центральными Государствами и УНР Москва еще раз де-юре признала Украинское государство (УНР) в лице УЦР и обязалась заключить с ней договор. Как известно, это были лишь декларации для задержки времени и накопления вооруженных сил. Окрепнув, Совнарком РФ 24 декабря 1918 года отозвал признание УНР. Настоящая же политика относительно Украины была совсем другой, коварной и предательской, завоевательской.

Рассмотрим вопросы по очереди. В декабре 1917 года в Киеве состоялся Всеукраинский съезд Советов. Напомню, он прошел по инициативе коммунистов, На съезд прибыли свыше двух с половиной тысяч делегатов. Оказалось, что коммунисты составляют всего около 4 процентов делегатов, поэтому на успех рассчитывать они не могут. Поняв ситуацию, они – а это около 70 человек, покинули съезд в Киеве и перебрались в Харьков, где под охраной московских отрядов «рабочих и крестьян» и “Союза спасения отечества” провели собственный съезд Советов. Вот на этом съезде, где было аж четверо украинцев(!) была принята резолюция, которая, в частности, содержала такие пункты:

– о вхождении в состав РФССР Донецко-Криворожского бассейна и об исключении его из состава Украины” (см. “Известия Юга”, в 14.12.1917 г.)

– о немедленном распространении на территории Украины (УНР) всех декретов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства федерации.

– о том, что “Украина должна составлять федеральную часть Российской республики” (см. там же).

Еще дальше пошел так называемый «Всеукраинский крестьянский съезд», что состоялся там же в январе 1918 года под председательством известной чекистки Евгении Бош, который признал: «Украинская рабоче-крестьянская республика входит в состав Всероссийской Федеральной Республики» (см. “Вестник УНР”, в 24.01.1918 году).

Все эти «постановления» и «решения» дали основания Ленину вмешиваться во внутренние дела Украины – УНР. Уже в декабре 1917 года решением Совнаркома России в Харьков высланы из России военные отряды Красной гвардии в распоряжение так называемого «штаба борьбы с контрреволюцией на Юге России» (обратите внимание на название этого штаба). Этот орган возглавлял комиссар Владимир Антонов-Овсиенко. (см. “Известия Юга”, в 9.12.1917 году).

4 января Совнарком РФ имел разработанный план наступления московских войск на Украину. Шли они по трем направлениям: из Брянска и Курска под командованием Кудринского, из Гомеля под командованием Берзина и из Харькова под командованием Муравьева, а всем командовал Антонов-Овсиенко (см. ЦГАКА, ф-14, оп. 1, с. 204, арк. 28).

Приведенные (лишь несколько) документы четко показывают, что «Октябрьская революция» в Украину была принесена на штыках из России. Это была помощь горстке российских большевиков в Украине, без которой они не имели никаких шансов на победу. Кровавый Муравьев в своем приказе писал: «Эту власть мы несем из далекого Севера на остриях штыков, и там где ее устанавливаем, любой ценой поддерживаем силой этих штыков». Вступив в Киев, «рабочие и крестьяне» Муравьева расстреляли пять тысяч человек. Вот как и чем победила в Украине Октябрьская революция! А Украина была обезоружена политической глупостью тогдашних наших горе-не-государственников социалистов во главе с Винниченко, что привело к печально известным Крутам.

Как видим Ленин первые отряды Красной армии выслал не на фронт против немцев, а против молодого обезоруженного Украинского государства – УНР.

Очень характерно в данном случае заявление делегации харьковского ЦИК, которое Ленин отослал в Брест в январе 1918 года на мирные переговоры с Центральными государствами и УНР. Вот оно: «Украинское рабоче-крестьянское правительство считает Совнарком Российской Федерации органом советской власти, правомочным выступать от имени всей Российской Федерации. Делегация украинского рабоче-крестьянского правительства будет действовать в составе общероссийской делегации и в полном согласии с ней». (см. “Документы внешней политики СССР”. Г., 1957, с. 88-89).

О тогдашних харьковских «правительствах» и «делегациях» справедливо писали коммунисты-большевики Плут и Мазлак в книге «К волне, что происходит на Украине и с Украиной» (Саратов, 1919): «Мы были объективно не украинской партией, а российской, то есть, собственно говоря, великороссийской».

Такими они являются и сегодня.

Вместе с военной агрессией и погромами началось ограбление Украины победителями «Октябрьской революции». Уже в декабре 1917 года Совнарком РФССР подсчитал, что в Украине есть 500000000 (пятьсот миллионов пудов (приблизительно 758 млн. тонн) остатков зерна (см. “Ленинский сборник”, ХVІІІ, с. 83). И начался грабеж «остатков зерна» и вывоза нашего хлеба на Север, что привело к голоду в Украине, которого не было в годы войны, хотя война прокатилась через Украину дважды. Акцией ограбления «остатков зерна», и не только зерна, руководил сам Владимир Ленин, а исполнителем был его уполномоченный Серго Орджоникидзе.

Кроме того, большевики уже в 1920 году закрыли в Украине все университеты, а было их, если не ошибаюсь, пять. Украина через тринадцать лет не имела притока людей с академическим образованием. А открытые в 1933-1934 годах университеты были уже советскими и готовили служащих для оккупационной администрации, эдаких «табачников».

...в 1917 году состоялись две революции - «Великая Октябрьская революция», точнее – большевистский переворот в России – и мартовская украинская национально-освободительная. Но их цели и задания или программы были вполне противоположны по своей сути и политической направленности. Украинская революция была направлена на возрождение украинской государственности. Российская большевистская – спасала Российскую империю, другую по форме и содержанию, но империю. Уже в наше время один из президентов США справедливо заметил, что «СССР не хочет войны, он хочет мир». По опыту мы видим: Россия хочет этого всеми средствами, включая также завоевание. Для этой цели сегодня в России возрождается старая идея «третьего Рима» и «российского мира», апостолом которого назначен Владимир Гундяев (патриарх Кирилл).

Следовательно, в фундаменте, который закладывал московский октябрьский переворот, не было места для украинской государственности. И не только украинской. Потому все свои силы Москва направила на уничтожение Украинского государства – УНР, утопила его в крови и завоевала. А нам сегодня подарила табачников.

В РФ день “Великой Октябрьской революции” на государственном уровне уже не отмечается. Вместо него празднуют День национального единства.

А почему бы это и нам, украинцам, не делать?

Степан Семенюк, бывший политический референт краевого провода ОУН, председатель политического отдела военной округи УПА, специально для УНИАН