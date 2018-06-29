Зачем Янукович ездил в Париж

Свой первый визит после заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы Президент Украины Виктор Янукович осуществил во Францию. Украинскому руководству важно довести миру, что его позитивная трактовка известной резолюции ПАСЕ относительно Украины (оппозиция, как известно, кардинально иначе трактует настоящий документ) отвечает истине. Другими словами, что Украина таки идет в Европу, а не отдаляется от нее.

Франция, как известно, между тем активно лоббирует инициативу создания так называемой новой системы европейской безопасности, где весомую роль играла бы Россия, поэтому ей нужны союзники – большие и маленькие. Украина в последнее время более чем сблизилась с Москвой, а, следовательно, в новой гипотетической системе “с Россией, но без янки”, может сыграть не последнюю роль.

Следовательно, можно сказать, встреча президентов была интересна обеим странам – хотя и в разной степени.

Президент спешил.. В первый день визита газета “Фигаро” вышла с разлогим интервью Виктора Януковича “ Наша цель - Европа”. Старожилы дипломатии не припоминают, когда еще влиятельное французское издание уделило Украине такое внимание (портрет Януковича и начало интервью на первой странице, и почти целая полоса внутри). Поэтому первый кирпичик в имиджевое обеспечение поездки президента был обеспечен.

...Французский Президент Николя Саркози встречает Виктора Януковича на крыльце Елисейского дворца. Янукович прибыл на “Ситроене”. Конечно, в Украине никакой VIP не позволил бы себе выехать в люди с таким логотипом на капоте, но во Франции, понятно, условия диктуем не мы. Президент Украины энергичным шагом проходит мимо строя республиканских гвардейцев. Рукопожатие и улыбки на камеры, и главы государств исчезают за дверью.

Встреча вместо запланированных полутора часов шла час. Уже из этого видно, что ничего судьбоносного на переговорах не произошло. Но президенты выходят бодро, улыбки на телекамеры посылаются качественные. Дальше Саркози учтиво прощается на пороге дворца с гостем, и к прессе не выходит. Виктор Янукович также о журналистах забывает. Бодро следует к машине, но ему громко напоминают: “Журналисты! Подход к прессе!”

Президент, который уже едва не сел в автомобиль, разворачивается и следует к прессе.

Ответы на вопросы традиционно укладываются в логику “разговор был плодотворным, мы во многом единомышленники”. Конкретно выяснилось, что “во многом” касалось подписания двух документов – дорожной карты украинско-французских отношений на 2011-2012 годы и соглашения между правительствами о сотрудничестве в гражданской защите населения. Остальные – это, в первую очередь, озвученная Виктором Янковичем мысль о том, что Украина будет внеблоковой, но активно будет евроинтегрироваться. При этом, конечно, не забывая о российском векторе, поскольку “последние 5 лет показали, что заострение отношений между Украиной и Россией негативно отражается на экономике Европы”.

У журналистов еще довольно много вопросов. Но когда польский журналист начинает спрашивать, представитель президентской пресс-службы без каких бы то ни было комплексов обрывает его, ставя категорическую точку: брифинг завершен, у президента нет времени. Польский репортер пытается все-таки задать свой вопрос, но ему не дают этого сделать. Хотя, как уже отмечалось, встреча президентов длилась на полчаса меньше, и дальше по программе визита у Виктора Януковича мероприятий не было предусмотрено. Логику такого подхода тяжело понять – по крайней мере, зачем тогда из Украины летит десятка два журналистов, не говоря уже о присутствии представителей французских или тех же польских медиа, которые заинтересовались двусторонней встречей. Но, наверное, у администрации президента свое виденье того, как формируется общественное мнение, и менять его они не собираются.

Кстати, уже после того, как журналистам сказали о занятости Президента, к нему подошел один из чиновников, что-то сказал на ухо и дал Президенту букет цветов. Виктор Федорович расцвел улыбкой, опять направился к журналистам и торжественно поздравил перед коллегами журналистку “Комсомольской правды” Оксану Богданову. Необычно как-то вышло.

Может, покровитель и не помешал бы… На следующий день в Институте международных отношений собралось немного французских научных работников, политологов, которые интересуются Украиной, и журналистов. И недаром. Виктор Янукович выдал целый набор месиджей, что дают возможность более четко понять действия украинской власти в определенных аспектах.

Не без удовольствия, например, Президенет ответил на вопрос об общественном телевидении: я «не балакаю», я делаю. Следовательно, можно не сомневаться: проект будет реализовываться, и станет одной из весомых антитез команды Януковича на тезисы о цензуре и притеснениях свободы слова.

Что будет дальше с выборами? Месидж Президента также был довольно четким: выборы уже всех достали, нужно свести их к минимуму, выбирать президента и парламент одновременно, вернее, на протяжении одного года, только разведя эти гонки во времени на несколько месяцев. Но важнее всего – необходимо вернуться как минимум к мажоритарно-пропорциональной системе, а еще лучше – к мажоритарной. До сих пор ни сам Виктор Янукович, ни кто-либо другой из его команды этот тезис не озвучивал. Следовательно, политологам, политтехнологам и оппозиции будет над чем поломать голову, анализируя эту “весточку из Парижа”.

Что будет с французскими инвестициями, в частности, какая судьба ожидает “АрселорМиталл”, который приобрел “Криворожсталь”, а теперь имеет проблемы в Украине? Виктор Федорович заверил: реприватизации не будет. Да, немного мы здесь не доглядели, Фонд госимущества проявил самодеятельность, самовольно, без правительства, продлив сроки выполнения инвестиционного соглашения. Но мы разберемся, в ближайшее время сам встречусь с владельцами комбината и изучу все обстоятельства.

Что касается европейских дел, Виктор Янукович в своей речи последовательно рисовал образ новой украинской власти как сплоченной команды, которая вырвала Украину из политического хаоса ( “Мы научились совмещать демократию и порядок”. “На международной арене украинская власть впервые заговорила одним голосом”) и теперь уверенно ведет страну в Европу (“Мы никогда не отступимся от амбиций членства в Евросоюзе”. “Мы готовы выполнять непростые домашние задания” и тому подобное). Тональность в целом достаточно верна: мы еще не совершены, но учимся, стараемся. Иногда впрочем, создавалось впечатление, что уверенность перерастает во что-то большее. По крайней мере, когда, например, Виктор Федорович посочувствовал Европе, которая пережила две волны расширения, и пообещал, что “Украина попробует помочь”, возникло ощущение, что это мы где-то там, в Европе, задаем тон в демократии, а к нам приехали французы, которые лишь учатся этим традициям, поэтому хорошо немного понаставлять их на путь истинный.

Впрочем, в целом выступление Януковича было сделано профессионально и добротно. Иногда Президент позволял себе и учтиво пошутить. Например: ”Мы не ищем покровителя в Европе”, но немного помолчал и прибавил: “Хотя, может и покровителя не мешало бы иметь”. Трактуйте, как знаете.

Так же учтиво были вмонтированы месиджи о необходимости более активного со стороны Европы диалога с Украиной ( “Восточное партнерство – это ответ локальный, а не глобальный, тактический, а не стратегический”, то есть, читай – ожидаем от вас куда большего). Ну, и, конечно, не могло обойтись без учета новых политических реалий. Идет, мол, перезагрузка в отношениях Запада и России, и тут весьма уместной будет и наша маленькая перезагрузка, “Россия-Украина”, а все это, конечно, будет способствовать тем самым инициативам президента Саркози о новой глобальной системе безопасности.

На десерт Виктор Федорович сделал реверанс в сторону французов, которые умело защищают свою “национальную идентичность”. На фоне неутомимого труда на образовательной ниве Дмитрия Табачника и всех остальных “региональных” инициатив вроде “Закона о языках” прозвучал этот тезис достаточно двусмысленно. Но Виктор Федорович дальше призвал французов придерживаться мушкетерского лозунга “Один за всех, и все – за одного”, и зал искренне и эмоционально встретил конец речи аплодисментами.

В тот же день Виктор Янукович встретился с Премьер-министром Франции Франсуа Фийоном и принял участие в ланче с представителями деловых кругов страны. Встреча с главой французского правительства прошла за закрытыми дверями, но, поскольку, особых сенсаций от нее и не ждали, журналисты потянулись к штаб-квартиру движения предпринимателей Франции, где должен был начаться ланч.

К сожалению, на ланче журналистов также никто не ждал, представители протокола французской стороны едва ли не рукопашными приемами выводили особо активных. Но некоторая информация понемногу просачивалась. В частности, французские предприниматели особенно не “заморачивались” политикой, а спрашивали об абсолютно приземленных вещах – когда в Украине иностранцы смогут покупать землю, когда исправно будут возвращать НДС, почему ограничивают экспорт зерна и когда наконец упростят условия ведения бизнеса. Говорят, в одних случаях Виктор Федорович выглядел довольно убедительно – в частности твердо заверил, что будет отменено 92 процента разрешительных преград при открытии бизнеса. В других случаях, говорят, искусно съезжал с темы, но, очевидно, в такой непростой истории, как продажа земли, спешить особенно и не стоит. Относительно НДС французы так же услышали четкие заверения, что “будет порядок”, и тут им осталось верить.

С каким настроением возвращался Виктор Федорович в Киев? Судя по всему, с отличным. Париж встретил украинского президента и его делегацию прекрасной, солнечной осенью. Во время встреч с разного рода “активами” звучали вопросы, на которые Президенту было что сказать (то ли аудитория так как-то удачно сформировалась, то ли просто французам, в отличие от тех же немцев, абсолютно безразлична судьба Хорошковского и чрезмерное влияние всевластной СБУ в Украине, но не спрашивали об этом). Одно слово, все было довольно респектабельно и почтенно.

…Между тем, в Украине, пока Президент много и интересно говорил о евроинтеграции страны, разгорался скандал на тему обвинений в коррупции Анны Северинсен при участии заместительницы главы президентской администрации Анны Герман. Господа Колисниченко и Ефремов героически продолжали защищать русский язык, конечно, при этом искренне заботясь и об украинском. В территориальных избирательных комиссиях по всем регионам страны представители оппозиции с благодарностью чувствовали к себе разностороннее внимание со стороны власти. Украина двигалась в Европу.