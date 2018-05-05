Судьба досрочных выборов – в руках Печерского суда?

Сегодня утром удивленные наблюдатели имели возможность увидеть настоящее ноу-хау украинского политического текущего момента. А именно – рейдерскую атаку на суд. У нас рейдеры захватывали уже и рынки, и банки (даже государственные), и предприятия, и учреждения. Очередь дошла до судов – в данном случае до Печерского районного в городе Киеве. Что ж, есть надежда, что вскоре сможем полюбоваться “маски-шоу” в Кабмине, Верховной Раде и в Секретариате Президента.

Установить истину в этой ситуации очень тяжело. Обе стороны рисуют взаимоисключающие картинки. Итак, господин Владимир Колесниченко, освобожденный указом Президента с должности председателя Печерского райсуда, в сопровождении депутатов из фракции Партии регионов да еще ряда неустановленных лиц, в 9 часов утра вошел в здание этого суда на Крещатике 42-а, показывая всем желающим бумажку с якобы постановлением суда, которое приостановило действие указа главы государства. Разные источники расходятся в том, какой именно суд возобновил на должности Колесниченко – то ли Шевченковский, то ли родной Печерский (большинство склоняется ко второму варианту).

После этого господин Колесниченко то ли спокойно вошел, то ли грубо ворвался в служебный кабинет Печерского суда, потом то ли побил и исцарапал, то ли вежливо попросил помощницу судьи Ирины Отрош, а после этого то ли незаконно и силой завладел печатью суда, то ли взял ее из сейфа по праву законного председателя суда. После этого 17 депутатов-“регионалов” то ли устроили ужасный дебош в помещении суда, то ли храбро противодействовали целой “стаи” депутатов БЮТ, которых якобы сопровождал отряд СБУшного спецназа “Альфа” во главе с заместителем председателя СБУ Геннадием Москалем и начальником управления Секретариата Президента Валерием Гелетеем.

Неопровержимый факт заключается в том, что активнейшее участие во всей этой фантасмагории принимал почетный “пидрахуй” Украины Сергей Кивалов.

За что, собственно, продолжалась такая ожесточенная судейско-депутатская битва? Почему такой необходимой для судьи Колесниченко была печать Печерского суда?

С одной стороны, якобы пострадавшая госпожа Отрош сообщила, что Кивалов приходил и в среду в Печерский суд и угрожал судьям, которые приостановили действие постановлений ВР, принятых в понедельник, увольнениями. Напомним, что эти постановления парламента возобновляли бывший состав Центризбиркома во главе с тем же Киваловым.

“Он требовал, чтобы было отменено это постановление, требовал от судьи Гримич без полномочий от Высшего совета юстиции предоставить объяснение по поводу судебного заседания и выражал угрозы, что решение об их увольнении будет принято Высшим советом юстиции”, – отметила госпожа Отрош.

“Фактически, без коллегиального решения Высшего совета юстиции, единолично без полномочий, без поручения ВРЮ требовал от судей предоставить объяснение, то есть полномочий у него на это не было”, – прибавила она.

Но похоже на то, что в четверг профессор юриспруденции Кивалов больше думал не о возвращении в удобное кресло в ЦИК. Скорее всего, он принимал участие в штурме Печерского суда по другим причинам, также связанным с перспективой досрочных парламентских выборов.

И светло на эти причины, кажется, пролил еще один “рейдер” и коллега Кивалова по фракции депутат Владимир Бронников. По его словам, на 14.00 назначено заседание Печерского суда по иску Кабинета Министров Украины относительно законности/незаконности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Если это правда, то судьба досрочных парламентских выборов окажется в руках Печерского суда. Точнее – судьи Колесниченко. Относительно наличия в дружном коллективе суда достаточного количества его симпатиков автор почему-то не сомневается.

Дело в том, что самым вероятным постановлением суда будет приостановка действия указа главы государства с одновременным обращением в Конституционный Суд с просьбой рассмотрения данного указа. И тогда в руках у “регионалов” наконец очутится действенный юридический инструмент для срыва досрочных выборов.

Автор не собирается ковыряться в юридических тонкостях сегодняшней войны за власть между оранжевыми и бело-голубыми. Следует отметить лишь, что Конституцию и закон обе стороны пренебрегают и нарушают буквально на каждом шагу. И тогда, когда Верховную Раду распускают, даже не ссылаясь на единственную статью Конституции, которая дает для этого основания. И тогда, когда состав ЦИК изменяют без представления Президента.

Но невозможно пренебречь самими правомочными документами, которые выпускают разные ветви власти. Они и являются главными инструментами, даже оружием в руках воюющих сторон. Указ о роспуске парламента может быть трижды неконституционным, но пока это не установлено Конституционным (или Верховным – после представления Высшего административного) Судом, указ подлежит неуклонному выполнению. Постановление парламента относительно ЦИК, возможно, совсем незаконно, но эту незаконность должен установить суд.

Успех “блицкрига” против коалиции, начатого Виктором Ющенко, вдохновленным Юлией Тимошенко, возможен лишь при “мертвой” блокировке всех судов, правомочных обжаловать или рассмотреть в сущности вышеупомянутый указ. Состояние Конституционного Суда можно охарактеризивать шахматным термином “цугцванг”. Верховный Суд возглавляет близкий к Юлии Тимошенко Василий Онопенко. В Высшем административном суде работает, по словам экс-министра юстиции Сергея Головатого, направленная туда Верховным Судом комиссия, которая фактически парализовала его деятельность. Ну а Печерский районный суд, по замыслу, должен был быть нейтрализован заменой председателя.

Прорыв “регионалами” этой хорошо продуманной и организованной блокады судов является очень угрожающим для организаторов внеочередных выборов. Теперь бездеятельность Конституционного Суда может играть не на выполнение указа Президента, а на его вполне законное невыполнение.

А особенно неприятным для юристов Ющенко-Тимошенко обстоятельством является необходимость (согласно с процессуальной процедурой) обжалования решение о возобновлении Колесниченко на должности и возможно решения о приостановке действия указа Президента в Киевском городском апелляционном суде. А этот суд, по убеждению всех осведомленных, надежно контролируется политиками коалиции.

Следовательно, опять Печерский суд будет вершить судьбу страны?

Николай Писарчук