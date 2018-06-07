Янукович и Медведев устроили царское развлечение

Древний город Глухов, где в 1708 году российский царь Петр І заочно казнил украинского гетмана Мазепу, стал главной сценой пиар-акции, устроенной за народные деньги Украины и России, при участии Януковича и Медведева. Повод, как для украинского обывателя, довольно сомнительный - 100-летие автопробега Санкт-Петербург – Москва - Киев под патронатом последнего российского самодержца Николая ІІ. Идея проехать на авто из Санкт-Петербурга в Киев так понравилась императору, что он решил поддержать ее, выделив от августейших персон и себя лично призы.

За сто лет уже другие «августейшие» лица как главные гонщики ударили этим автопробегом по укреплению украинско-российской дружбы: снялись с тормоза, поддали газу на старушках «Победах», поговорили за «баранкой» о флоте, газе, мирном атоме, космосе, авиации, границах и договорились подписать новые соглашения о стратегических приоритетах.

В полдень в пятницу Виктор Янукович и Дмитрий Медведев помпезно выехали из российского пограничного поселка Хомутовка Брянской области и через 50 км. не менее символично-пафосно заехали на центральную площадь уже украинского райцентра.

Сумщина встретила двух президентов хорошими дорогами – по крайней мере на маршруте движения высоких автогонщиков их отстроили почти идеально, - а также тысячами глуховцев, подавляющее большинство из которых составляли школьная молодежь, дети. Наверное, пришлось отменить некоторые уроки в учебных заведениях, чтобы школьники уже часа за 3-4 до заезда автоколонны могли выстроиться под руководством взрослых вдоль нескольких километров на городских улицах. Все держали украинские и российские флажки, некоторые – плакаты по-русски: «Украина и Россия всегда вместе!»

«Янукович! Янукович!», - выкрикивала детвора, репетируя будущую встречу высоких гостей на главной площади Глухова, где стоит Ленин в кепке.

Между тем над городом кружили вертолеты с красными звездами и трехцветными лентами на бортах. Это прибывали члены официальных делегаций и сопровождающие лица, которым не хватило места в колонне автопробега рядом с Самими. В небе Сумщины кружили военные истребители – наверное, прикрывали участников автопробега с воздуха, чтобы, случайно никто, не испортил президентские развлечения...

Президенты – давние автолюбители, - как они признаются, выбрали для автопробега легендарную советскую «Победу» (ГАЗ-М-20). В целом в период с 1946 по 1958 годы таких авто было выпущено 235999, включая 14222 кабриолетов.

За рулем одного из этих кабриолетов «шоколадного» цвета первым в Глухов приехал Янукович. За ним – Медведев на многократно засвеченной в подмосковной резиденции «Горки» своей любимой белой «Победе». Кроме ретроавтомобилей, участниками автопробега стали еще с десяток современных авто сопровождения с охраной. Также в невольные участники столетней инициативы царя Николая можно записать сотни или тысячи рядовых автомобилистов, которым не повезло оказаться заблокированными на дорогах Сумщины многочисленными постами ГАИ в интересах обеспечения символического проезда президентских «Побед».

Янукович и Медведев вышли из своих авто, но забыли при этом выключить левые повороты, которые долго мигали, будто насмешливо подмигивая местному населению. Сначала президенты были в рубашках без галстуков, но помощники мгновенно сработали, и оба вышли к народу уже в стильных коротких куртках из тонкой кожи черного цвета. Как будто клубные денди...

В пограничном украинском местечке Глухове люди организовано приветствовали Януковича и Медведева. Звучали лозунги «вечной дружбы», поддержки нового курса внутренней и внешней политики двух лидеров, проводились символические исторические параллели.

- Я хочу сказать, - заявил Янукович, - что, конечно, дороги нельзя ремонтировать лишь к приездам президентов. В первую очередь необходимо, чтобы они всегда были такими, как вы их видели сегодня. Мы с самого начала с Дмитрием Анатолиевичем договорились, что не будем говорить о плохом, а лучше сделаем (так и сказал. – Авт.). Потому мы и приехали в Глухов, чтобы показать, что у нас очень серьезные намерения, которые мы будем осуществлять в нашей внутренней и внешней политике.

А дороги «должны быть, и будут», почему-то прибавил он.

- Уверен в этом, потому что мы думаем делать успешную экономику. И будем взаимно дополнять друг друга, помогать, и от этого будет лишь лучшая экономика и богаче наш народ, и сильнее наше государство.

Янукович также коснулся тем пограничного сотрудничества, необходимости упростить порядок пересечения границы для граждан, чтобы эти границы «способствовали лишь порядку».

Медведев, в свою очередь, пиарился такими словами:

- Я в первую очередь хотел бы поблагодарить всех, кто собрался здесь. Огромное вам спасибо за встречу! (толпа загудела. – Авт.). Это – реально символ нашей дружбы! И в действительности – такие эмоции, такие чувства. Их не подделаешь, их не приготовишь на репетиции.

Медведев театрально делал паузы, ожидая аплодисментов, но их не было – судя по всему, школьникам не провели соответствующий инструктаж.

Янукович заявил, что является «давним автомобилистом» (вспомнился Виктор Андреевич – тоже автомобилист), и что это Медведев «заразил» его машиной марки «Победа», которую любил еще, кажется, Сталин. И, как кажется, российский лидер сделал это неслучайно, втягивая украинский коллегу в орбиту своих сателлитов в канун президентских выборов. В этих организованных пиар-акциях действующий российский гарант Медведев уступает премьеру Путину, который после вынужденного конституционного перерыва также планирует в 2012-ом переизбраться на третью президентскую каденцию. Поэтому можно допустить, что для Януковича этот автопробег – лишь одна из эпизодических ролей, которые ему придется еще многократно играть в российских гонках.

Антон Гусаров